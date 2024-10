Votre horoscope du jour : 21 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous asseoir et attendre que de bonnes choses se présentent à vous, mais pensez à tout ce que vous pourriez accomplir de plus si vous deviez sortir dans le monde et faire bouger les choses vous-même. Soyez plus dynamique cette année.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Certains de vos collègues peuvent être opposés à ce que vous faites mais cela ne vous arrêtera pas une seule seconde. Ce n’est pas dans votre nature de faire passer les intérêts des autres avant les vôtres sans une très bonne raison, et ils n’ont aucune raison du tout.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Qu’on le veuille ou non, vous serez obligé d’effectuer certains changements au cours des prochaines 24 heures, mais la bonne nouvelle est que si vous vous y attachez et en tirez le meilleur parti, ils pourraient en fait jouer en votre faveur. Ne soyez pas si têtu Taureau, dites Oui pour progresser.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Impliquez-vous dans une sorte de cause ou de mouvement social qui peut faire une différence aujourd’hui. Si vous aidez ceux qui ne peuvent pas s’aider eux-mêmes, non seulement vous leur ferez beaucoup de bien, mais vous aurez aussi une belle apparence aux yeux du monde.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Il est temps de se débarrasser sérieusement de toutes ces choses dans votre vie qui vous retiennent. Cela ne signifie pas seulement des choses matérielles telles que les possessions, mais aussi des choses émotionnelles. Existe-t-il des relations obsolètes qui peuvent être abandonnées en toute sécurité ?

LEO (24 juillet – 23 août) :

Tout semble incertain en ce moment et vous courez sans aucun doute ici, là et partout pour essayer de garder le contrôle. Mais pourquoi s’embêter ? Selon les planètes, cela ne fera aucune différence pour vous personnellement si tout s’effondre.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Vous n’avez jamais été du genre à abandonner quelque chose simplement parce que c’est difficile et vous n’avez pas l’intention de changer vos habitudes maintenant. Plus les autres vous diront que vous devriez l’abandonner et passer à autre chose, plus vous serez déterminé à le mener à son terme.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Ne le prenez pas personnellement si les personnes avec lesquelles vous vous entendez habituellement semblent vous éviter aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal – au contraire, il est plus probable qu’ils aient commis une erreur et qu’ils aient peur que vous les critiquiez.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Un projet sur lequel vous travaillez depuis des semaines, voire des mois, doit être achevé aujourd’hui ou demain. Après cela, vous aurez des problèmes plus urgents à régler, alors faites un dernier effort pour aller au-delà de la ligne.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Il existe un sentiment d’urgence concernant vos activités, car vous savez que ce sera la dernière chance que vous aurez d’atteindre un objectif important. Le changement de signe du soleil demain vous emmènera dans une nouvelle direction, alors poursuivez cet objectif aujourd’hui !

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Les changements sur le plan du travail ne vous conviennent peut-être pas, mais le fait est que vous n’avez pas le pouvoir d’y résister, alors soyez intelligent et suivez le courant. Ces changements sont prévus depuis un certain temps, vous devriez donc déjà vous y préparer.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Si vous souhaitez terminer une douzaine de tâches aujourd’hui, il est probable que seulement deux ou trois d’entre elles fonctionneront bien pour vous. Pour le reste, même le Verseau ne peut pas tout faire à la fois, alors mettez-le en attente et revenez-y plus tard.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Aujourd’hui, plus vous essayez de forcer les gens à aller dans une direction, plus ils feront tout leur possible pour aller dans une direction différente. Essayez plutôt un double bluff : poussez-les dans la direction opposée à celle où vous voulez qu’ils aillent. Cela pourrait fonctionner.

