Votre horoscope du jour : 20 septembre 2024

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Des personnes étranges et merveilleuses entreront dans votre vie au cours des 12 prochains mois et vous avez en fait beaucoup de points communs. Vous partagez certainement un objectif : faire votre part pour rendre le monde meilleur. Trouvez des moyens de le faire ensemble.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Si vous devez renoncer à quelque chose que vous avez appris à apprécier ces derniers mois, ne vous sentez pas mal ou triste à ce sujet, car l’univers le remplacera par quelque chose de 10 fois meilleur. Si vous vous attendez à de bonnes nouvelles aujourd’hui, elles ne tarderont pas à arriver.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Le Soleil quittera la zone la plus dynamique de votre thème ce week-end, mais il n’y a aucune raison de craindre le pire. Au contraire, les prochaines semaines vous apporteront de nombreuses opportunités de profiter de toutes ces grandes idées créatives que vous avez eues.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous pouvez aimer entendre quelques ragots, mais vous devez garder pour vous les informations sensibles aujourd’hui et pendant le week-end. Si vous laissez échapper des faits et des chiffres qui vous ont été confiés, vous pourriez vous retrouver la prochaine fois dans l’ignorance des pouvoirs en place.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous n’êtes peut-être pas entièrement satisfait de ce que vous avez accompli ces dernières semaines, mais ne vous découragez pas trop. L’univers vous offrira de nombreuses autres chances d’exceller dans un avenir proche, alors soyez patient et, la prochaine fois, foncez à fond.

LION (24 juillet – 23 août) :

Cette tension que vous ressentez est tout à fait normale et ne doit pas vous inquiéter. Votre moi intérieur sait que de grands changements sont à venir et vous vous préparez inconsciemment à les affronter de front. C’est l’une de ces occasions où la tension est une bonne chose.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Gardez à l’esprit à tout moment aujourd’hui qu’il existe une explication rationnelle à tout ce qui se passe. Vous ne pourrez peut-être pas voir les réponses tout de suite, mais peu de temps après le changement de signe du soleil ce week-end, la situation générale deviendra claire.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous êtes peut-être en phase avec l’esprit du temps, mais comment pouvez-vous en tirer profit ? Avec le Soleil et Vénus sur le point de changer de signe, vous devez être plus aventureux dans votre façon de penser et moins enclin à considérer le fait de gagner de l’argent comme quelque chose de sale.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vous avez une capacité étonnante à voir des choses que la majorité n’a pas remarquées et votre objectif au cours des prochains jours devrait être d’utiliser cet avantage pour progresser dans le monde. Votre perspective plus large vous permettra de repérer les opportunités avant vos rivaux.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous pouvez être contrarié par le fait que vos propos aient été mal cités ou sortis de leur contexte, mais vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Si les autres veulent croire le pire à votre sujet, c’est leur problème. Surmontez leurs critiques avec une grande indifférence.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Vous pouvez essayer de vous sortir d’une situation difficile aujourd’hui, mais il est peu probable que vous y parveniez, alors levez la main et admettez que vous avez fait une erreur de jugement. Cela montre que vous n’êtes pas différent des autres : vous êtes un être humain !

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

L’activité cosmique dans l’une des zones les plus sensibles de votre carte vous a rendu un peu craintif ces dernières semaines, mais lorsque le soleil se déplacera en votre faveur ce week-end, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez ce qui vous a bien possédé. Quoi que ce soit, laissez-le derrière vous.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Les projets sociaux pour lesquels vous avez consacré beaucoup de temps et d’efforts devront être modifiés en raison d’événements indépendants de votre volonté. Vous ne pouvez rien y faire, alors acceptez la situation telle qu’elle est et adaptez-vous du mieux que vous pouvez. Et continuez à sourire.

