Votre horoscope du jour : 2 octobre 2024

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Une éclipse solaire le jour de votre anniversaire est une promesse cosmique que le succès sera le vôtre si vous le voulez vraiment. Mais pour commencer, vous devez vous débarrasser de la conviction que ce que les autres disent de vous compte. La seule opinion qui compte est la vôtre.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous devez être honnête à propos de vos sentiments aujourd’hui, même si vous craignez que vos partenaires et vos proches n’aiment pas ce que vous avez à dire. Sous l’influence d’une éclipse solaire aussi puissante, ils seront plus compréhensifs que vous ne le pensez.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Selon les planètes, quelqu’un que vous considérez comme un allié essaie secrètement de nuire à vos intérêts et vous devez prendre des mesures pour vous assurer qu’il n’y parvient pas. Après cela, excluez-les de votre vie et ne les laissez plus revenir.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous n’êtes pas obligé de changer ce que vous faites simplement parce qu’une figure d’autorité dit que vous êtes du mauvais côté du bâton. En fait, ils pourraient avoir raison, mais si vous leur cédez maintenant, ils pourraient également essayer de vous changer d’une autre manière.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous n’êtes pas du genre à tourner le dos à un ami, mais vous devez être intelligent lorsque vous déterminez qui mérite ou non votre aide. Malheureusement, certaines personnes sont paresseuses et appellent à l’aide alors qu’elles n’en ont pas vraiment besoin.

LEO (24 juillet – 23 août) :

L’éclipse solaire d’aujourd’hui vous permettra d’exprimer facilement ce que vous pensez, de telle manière que vos amis et collègues n’auront aucun doute sur ce que vous pensez. Essayez cependant de ne pas être trop autoritaire – vous pouvez parfois être un peu autoritaire.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Vous n’avez pas besoin d’argent ni de biens pour être heureux dans la vie, mais vous devez être en mesure de payer les factures et l’éclipse solaire d’aujourd’hui vous aidera à trouver de nouvelles sources de revenus si c’est ce qui est nécessaire. Ne laissez pas cela devenir une obsession pour autant.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Gardez une image claire dans votre esprit de ce que vous souhaitez le plus accomplir et gardez-la là jusqu’à ce que vous ayez atteint votre objectif. Mercure dans votre signe clarifiera vos pensées et l’éclipse solaire ajoutera une puissance émotionnelle à vos désirs.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Le fait que vous ayez été émotionnellement agressif ces derniers temps a peut-être retourné une ou deux personnes contre vous et vous devez maintenant faire ce qui est nécessaire pour guérir ces divisions et redevenir amis. Dites « désolé » et donnez l’impression que vous le pensez.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous disposez actuellement d’une grande quantité d’énergie et il est de la plus haute importance que vous la concentriez dans des directions constructives. Tout ce qui est de nature créative ira bien pour vous désormais, surtout si vous unissez vos forces avec des personnes partageant les mêmes idées.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

L’opportunité est sur le point de se présenter et si vous agissez de manière décisive d’ici le week-end, vous devancerez rapidement vos rivaux. L’ambition n’est pas un gros mot, alors visez le sommet à chaque seconde de chaque jour. Vous y arriverez !

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer ? Pensez-y et agissez comme si c’était vrai. L’éclipse solaire d’aujourd’hui vous encouragera à vous libérer de votre impasse actuelle et à vous lancer dans de nouvelles directions audacieuses et bénéfiques.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous pouvez parfois être un peu trop sensible, c’est pourquoi les événements récents vous ont si durement touché. Il n’y a cependant aucune raison pour que vous vous blâmiez pour les échecs des autres. La faute de ces désastres en incombe à eux, pas à vous.

