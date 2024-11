Votre horoscope du jour : 2 novembre

Ouvrez cette photo dans la galerie : Scorpion.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Une grande partie de votre temps et de votre énergie au cours de l’année à venir sera consacrée aux problèmes des autres, mais vous en bénéficierez également. À tout le moins, vous vous rendrez compte que vos propres problèmes sont, dans l’ensemble, de nature essentiellement mineure.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Ne vous contentez pas de vous attendre à de bonnes choses : sortez dans le monde et créez de nouvelles opportunités pour vous-même. Sur le plan financier, en particulier, vous aurez la possibilité d’augmenter votre capacité de gain, SI vous agissez selon vos idées.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous pourriez être enclin à rejeter une promotion parce que vous craignez secrètement de ne pas être à la hauteur du poste, mais c’est une très mauvaise excuse pour la refuser. Même si vous n’êtes pas tout à fait au niveau requis, vous apprendrez rapidement tout en faisant le travail.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

La chose la plus importante ce week-end est que vous vous défendiez lorsque vous êtes critiqué. Si d’autres personnes ont l’idée qu’elles peuvent dire ce qu’elles veulent sans que vous répondiez, elles considéreront cela comme une invitation à le faire encore plus.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Si d’autres semblent déterminés à traîner les pieds ce week-end, la meilleure chose que vous puissiez faire est de les laisser derrière vous et de faire ce qui doit être fait par vous-même. Le temps est précieux et vous n’êtes pas obligé de le gaspiller avec des personnes qui ne partagent pas votre ambition.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Si vous avez été trop prudent au cours des dernières semaines, vous irez dans l’autre sens maintenant que la planète mentale Mercure se déplace vers la zone la plus dynamique de votre thème. N’oubliez pas que même si vous ne pouvez pas tout faire en même temps, vous pouvez faire quelque chose. Faites-le maintenant !

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Quels que soient les combats et les querelles qui peuvent avoir lieu entre vos amis et vos proches, vous ne devez y être pour rien. Sur le plan intérieur, en particulier, évitez les personnes qui semblent déterminées à regarder tout le temps du côté négatif. Ce n’est pas sain.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez actuellement, vous devez tout y mettre au cours des prochaines 48 heures. Les planètes indiquent que tout ce que vous ferez sera un succès retentissant, alors continuez et ne perdez pas de temps à regarder en arrière.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

S’il y a une tâche que vous n’attendez pas avec impatience, votre meilleure solution ce week-end sera de vous y plonger directement et de la terminer le plus rapidement possible. Après cela, votre temps vous appartiendra à nouveau.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Alors que la planète mentale Mercure entre dans votre signe ce week-end, vous devriez trouver facile d’arrêter de vous inquiéter d’une question personnelle qui vous a fait passer des nuits blanches. Il est presque certain que la situation sera entièrement résolue d’elle-même lundi matin.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

La résolution de problèmes vous est facile et si la route vers un objectif est bloquée ce week-end, utilisez simplement votre gros cerveau pour trouver un autre moyen d’y arriver qui évite les obstacles que les gens ont mis sur votre chemin. Ensuite, regardez en arrière et moquez-vous d’eux.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous ne souhaitez peut-être pas être le centre de l’attention, mais de nombreux regards seront tournés vers vous au cours des prochaines 48 heures. Imaginez que vous n’êtes pas du tout dérangé par le fait que tant de gens surveillent chacun de vos mouvements – et faites de votre mieux pour ne pas trébucher !

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Si quelqu’un en position d’autorité vous donne du fil à retordre ce week-end, essayez d’être subtil dans votre réponse. Si vous êtes ouvertement critique, ils peuvent le prendre comme une insulte personnelle et s’efforcer de vous rendre la vie encore plus difficile. Vous n’en avez pas besoin.

