Votre horoscope du jour : 1er octobre 2024

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Les activités créatives de toutes sortes sont sous d’excellentes étoiles le jour de votre anniversaire, alors arrêtez de chercher des excuses pour expliquer pourquoi les efforts récents ont échoué, car vous réussirez sûrement au cours des 12 prochains mois et réussirez au-delà de vos rêves les plus fous.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

La réponse à une question qui vous préoccupe depuis des semaines vous viendra à l’esprit aujourd’hui et vous vous en voudrez probablement quand vous réaliserez à quel point la solution était simple. Comme vos rivaux sont encore dans le flou, vous pouvez, si vous êtes rapide, le faire payer.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Si vous ne faites pas savoir aux bonnes personnes ce que vous désirez aujourd’hui, il est peu probable que vous l’obteniez, alors parlez-en et assurez-vous que les pouvoirs en place savent comment ils peuvent vous aider – et quelles faveurs vous pouvez rendre. eux en retour.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Même s’il est vrai qu’un peu de ce dont vous avez envie vous fait du bien, il existe un risque que vous vous en livriez trop et que vous le regrettiez plus tard. Vous n’êtes pas obligé de saisir tout ce que vous pouvez obtenir simplement parce que l’opportunité est là. Faites preuve d’une certaine retenue.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Ce que dit aujourd’hui quelqu’un en position d’autorité peut sembler raisonnable, mais si votre instinct vous fait penser que ce n’est pas toute la vérité, vous feriez bien de réserver votre jugement et de lui dire que vous vous déciderez plus tard – peut-être beaucoup plus tard !

LEO (24 juillet – 23 août) :

Même si vous semblez être à la merci d’événements sur lesquels vous n’avez aucun contrôle, cela ne signifie pas pour autant que ces événements seront mauvais pour vous personnellement. Au contraire, l’éclipse solaire qui approche suggère qu’elles pourraient finir par jouer en votre faveur.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Vos amis et vos proches peuvent vous pousser à prendre une décision sur un problème qui, pour une raison quelconque, ne vous semble pas correct, mais ne les laissez pas vous forcer la main. Dans quelques jours, la situation sera beaucoup plus claire, alors prenez votre décision à ce moment-là.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

L’éclipse solaire de demain aiguisera votre esprit et vous rendra plus déterminé que jamais à atteindre vos objectifs, mais tout le monde ne vous soutiendra pas. Certaines personnes se sentent intimidées par votre hyperoptimisme, mais c’est le signe que vous êtes sur la bonne voie.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Ne blâmez pas le destin si quelque chose ne va pas aujourd’hui. Au lieu de cela, examinez attentivement vos propres actions au cours des dernières semaines et mettez en évidence les choix que vous avez faits et qui n’étaient peut-être pas les meilleurs. La bonne nouvelle est qu’il reste encore suffisamment de temps pour les changer.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Votre confiance est telle que vous pourriez être tenté de faire cavalier seul pour atteindre vos objectifs, et vous réussirez presque certainement, mais que pourriez-vous faire de plus si vous unissez vos forces avec des personnes qui partagent vos objectifs ? Le travail d’équipe est essentiel ces prochains jours.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Quels que soient les défis auxquels vous serez confrontés au cours des prochains jours, vous les surmonterez tous. La prochaine éclipse solaire vous donnera tellement de confiance en vous que vos actions pourront parfois friser l’imprudence.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

L’activité cosmique dans la zone la plus aventureuse de votre thème vous permettra de surmonter facilement vos limites et de vous lancer dans de nouvelles directions passionnantes. Cela s’applique aussi bien à votre vie personnelle qu’à votre carrière. On ne sait pas où vous pourriez vous retrouver.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Une situation inquiétante ne disparaîtra pas simplement en l’ignorant. Ce qui se passe aujourd’hui vous mettra au défi d’ouvrir les yeux sur la réalité et d’apporter les changements nécessaires pour transformer votre existence pour le mieux. Ne vous contentez pas de rêver – faites-le !

