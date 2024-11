Votre horoscope du jour : 1er novembre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Scorpion.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

La bonne opportunité arrivera exactement au bon moment au cours de l’année à venir et il ne vous restera plus qu’à en tirer le meilleur parti. Avec une nouvelle lune le jour de votre anniversaire, vous pouvez être sûr que l’univers veut que vous profitiez des nombreuses bonnes choses de la vie.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Si vous démarrez quelque chose de nature commerciale ou financière sous l’influence de la nouvelle lune d’aujourd’hui, tout se passera certainement bien. Certaines personnes diront peut-être que vous prenez trop de risques, mais vous avez confiance en votre instinct de réaliser du profit.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous pensez peut-être qu’un ami ou un collègue ne fait rien de bon, mais les planètes indiquent que vous voyez probablement des choses qui n’existent pas vraiment. Si vous leur accordez le bénéfice du doute aujourd’hui, c’est peut-être vous qui en bénéficierez de manière inattendue.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous devez suivre un rythme raisonnable au cours des prochaines 24 heures, car il y a des limites à votre énergie et à votre endurance et vous approchez de ces limites en ce moment. Trouvez des moyens créatifs de réduire votre charge. Pour commencer, demandez aux autres de faire davantage de travail.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Si vous voulez quelque chose de suffisant aujourd’hui, vous trouverez un moyen de l’obtenir. Une nouvelle lune dans votre autre signe d’eau du Scorpion en fait l’une de ces occasions où votre confiance se dirige rapidement vers les étoiles. Si vous pouvez le penser, vous pouvez le faire.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Il est important que vous répondiez à l’appel à l’aide de quelqu’un aujourd’hui. Ils se sont peut-être mis dans le pétrin actuel entièrement à cause de leurs propres actions stupides, mais vous n’êtes pas étranger aux mauvais choix, alors aidez-les si vous le pouvez.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Il y a suffisamment de place dans le monde pour des personnes de toutes nuances d’opinion, alors ne vous inquiétez pas si un ami ou un proche adopte un point de vue opposé à ce que vous croyez. Si vous écoutez ce qu’ils ont à dire, vous pourriez même apprendre quelque chose qui mérite d’être connu.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Le plus important maintenant est que vous preniez une décision et que vous vous y teniez. Plus vous coupez et changez aujourd’hui et pendant le week-end, moins vous avez de chances de vous rapprocher de vos objectifs à long terme. Un objectif fixe est une nécessité absolue.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

La nouvelle lune dans votre signe vous incite à vous ressaisir et à prendre un tout nouveau départ. Cela ne sert à rien de penser simplement à prendre une nouvelle direction, à un moment donné, il faudra y arriver. Cette étape peut et doit commencer aujourd’hui.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Exprimez ce que vous pensez aujourd’hui et ne vous inquiétez pas de savoir qui pourrait être offensé. Tout le monde sait que vous faites partie de ces personnes qui expriment leurs pensées en un instant, donc d’une certaine manière, vous avez déjà une excuse intégrée. Essayez cependant de ne pas être trop grossier.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Une nouvelle lune dans la zone de votre thème qui régit vos espoirs et vos souhaits vous encouragera à prendre le genre de risques que vous préférez habituellement éviter. Il n’est pas nécessaire de cacher vos rêves et vos désirs – faites savoir à tout le monde ce dont vous avez besoin.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Votre esprit combatif sera mis en avant aujourd’hui, très probablement sur le plan du travail où vous n’avez pas l’intention de passer le second violon face à des personnes que vous considérez comme vos inférieurs intellectuels. Essayez de ne pas leur donner une mauvaise image – ayez un peu de compassion.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Certains des projets que vous avez élaborés plus tôt dans l’année porteront leurs fruits au cours des prochains jours. Vous avez parfaitement le droit d’être satisfait de vous-même d’avoir pris les bonnes décisions, mais ne vous contentez pas de vous contenter de paraître suffisant : il reste encore beaucoup à faire.

