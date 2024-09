Votre horoscope du jour : 19 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Bien que le Soleil soit lié à Uranus, planète des changements, ne vous précipitez pas pour tout changer le jour de votre anniversaire cette année. L’herbe semble peut-être plus verte de l’autre côté de la barrière, mais vous vous en sortirez mieux si vous vous en tenez à ce que vous connaissez.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Il semble que plus vous essayez de faire une chose, plus vous vous laissez distraire par autre chose. Peut-être devriez-vous comprendre l’allusion et vous concentrer sur cette autre chose pendant un certain temps. C’est peut-être ce que l’univers veut que vous fassiez.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous n’êtes pas du genre à fuir une dispute, mais vous aurez intérêt à éviter les conflits d’ici le week-end. Pourquoi perdre du temps et de l’énergie avec des gens dont la vision de la vie est si étroite qu’ils ne peuvent pas voir ce qui les attend ?

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous pouvez douter que ce sur quoi vous travaillez en vaille la peine, mais persévérez, au moins jusqu’à ce que le Soleil change de signe ce week-end. Vous constaterez que ces efforts finissent par porter leurs fruits de manières heureuses auxquelles vous ne vous attendiez pas.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Essayez de ne pas être trop sensible à ce que disent les autres. Ils peuvent se tromper complètement dans leur jugement, mais cela n’a aucune importance car ce qui se passera dans les prochains jours changera complètement la situation et leur vision des choses.

LION (24 juillet – 23 août) :

Si vous cherchez des moyens de gagner de l’argent, vous devez vous assurer que tous les nouveaux projets dans lesquels vous vous engagez valent le risque financier. Avez-vous réellement besoin de cet argent supplémentaire ? Pourquoi ne pas joindre les deux bouts en réduisant vos dépenses ?

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Ne soyez pas surpris si votre employeur ou un collègue senior se donne beaucoup de mal pour critiquer vos performances. Il essaie probablement de détourner l’attention de ses propres échecs et de vous considérer comme un bouc émissaire potentiel. Ne laissez pas cela se produire.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous avez enduré beaucoup de stress et de tensions ces derniers temps, mais il y a maintenant de la lumière au bout du tunnel et lorsque le Soleil entrera dans votre signe ce week-end, le monde vous semblera plus heureux, du moins pour vous. Attendez-le avec impatience.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Plus vous courez après le succès, plus il vous semble lointain, alors prenez le message cosmique et arrêtez de faire tant d’efforts. Il y aura des choses plus importantes sur lesquelles vous concentrer au cours des prochaines semaines, toutes plus importantes que votre carrière.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Si votre voix intérieure vous dit de ne pas poser de questions sur ce que fait un ami ou un être cher, vous feriez mieux de l’écouter. Est-ce que découvrir ses péchés et ses transgressions fera d’eux de meilleures personnes ou du monde un endroit meilleur ? Bien sûr que non.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Malgré tous vos efforts, vous n’arrivez pas à gérer votre charge de travail, ce qui peut être frustrant, mais ce n’est pas la fin du monde. Vous avez déjà été dans cette situation à de nombreuses reprises et que s’est-il passé ? Rien. Vous êtes toujours là, alors ne vous inquiétez pas.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous devez être attentif aux signaux que les autres vous envoient, car si vous ne comprenez pas ce qu’ils essaient de vous dire, cela pourrait vous coûter cher à long terme. Gardez les yeux et les oreilles ouverts, surveillez leur langage corporel et lisez toujours entre les lignes.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Plus vous essayez de remonter le moral d’un ami, plus il est déterminé à se vautrer dans la misère. La meilleure chose à faire est de le laisser faire. Aussi étrange que cela puisse paraître, il prend plaisir à s’apitoyer sur son sort.

