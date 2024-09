Votre horoscope du jour : 18 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Une éclipse lunaire le jour de votre anniversaire signifie que les problèmes des autres vous affecteront d’une manière ou d’une autre, alors ne tournez pas le dos à leurs sentiments, car ce serait comme tourner le dos aux vôtres. Aidez vos partenaires et vos proches à accepter leurs peurs.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Arrêtez de vous inquiéter pour des problèmes qui ne sont manifestement que mineurs et adoptez une attitude plus positive. Les planètes indiquent que vous avez beaucoup de raisons d’être reconnaissant et encore plus de choses à attendre de l’avenir, alors concentrez-vous sur les bonnes choses et attendez-vous à ce qu’elles s’améliorent encore.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Si un ami ou un membre de votre famille a besoin d’une épaule sur laquelle pleurer, laissez-le vous ennuyer avec ses soucis et ses malheurs. Bien sûr, il réagit de manière excessive aux événements, mais une fois qu’il aura exprimé tous ses sentiments négatifs, il les surmontera rapidement et passera à autre chose.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

L’éclipse lunaire d’aujourd’hui pourrait voir des collègues de travail se comporter d’une manière qui pourrait vous sembler carrément idiote, mais vous ne pouvez rien faire pour changer la situation, alors laissez-les faire. Leurs actions pourraient même jouer en votre faveur.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Si l’éclipse d’aujourd’hui perturbe vos projets sociaux, tout ce que vous pouvez faire est d’accepter la situation et de vous adapter du mieux que vous pouvez. Essayez de ne pas faire de promesses fermes et définitives, car il y a de fortes chances que vous deviez décevoir les gens et ce n’est pas une bonne chose.

LION (24 juillet – 23 août) :

Si vous dépensez de l’argent pour un achat impulsif aujourd’hui, vous le regretterez inévitablement à la fin de la semaine, alors réfléchissez avant de sortir votre portefeuille. Si vous cédez à la tentation, assurez-vous que votre achat est assorti d’une garantie de remboursement.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Les relations interpersonnelles seront mises à l’épreuve par l’éclipse lunaire d’aujourd’hui dans votre signe opposé et il est essentiel que vous n’accédiez pas aux exigences des autres au nom d’une vie paisible. Si vous cédez du terrain une fois, on s’attendra à ce que vous le fassiez encore et encore.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Ce n’est pas dans vos habitudes d’être impatient, mais l’éclipse actuelle vous empêchera de vous énerver contre les gens dont l’esprit évolue beaucoup trop lentement à votre goût. Mais pourquoi vous énerver quand vous savez qu’ils ne changeront pas ? Efforcez-vous de rester calme.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Si une personne avec qui vous vous entendez habituellement bien ne semble pas disposée à vous rencontrer aujourd’hui, mettez cela sur le compte de l’éclipse lunaire et attendez-vous à ce que la situation s’améliore d’ici la fin de la semaine. C’est une bonne amitié et il n’y a aucune raison de la mettre en danger.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous êtes peut-être optimiste par nature, mais les inquiétudes d’une sorte ou d’une autre seront difficiles à éviter au cours des prochaines 24 heures. Au lieu de cela, laissez-les se développer et acceptez que parfois, même un Sagittaire très confiant a des peurs profondes auxquelles il faut faire face.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Vos pensées risquent de devenir un peu confuses au cours des prochaines 24 heures, évitez donc de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences à long terme. Et faites attention à ce que vous dites de votre famille et de vos amis, car ils n’apprécieront pas les critiques.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Comme l’éclipse d’aujourd’hui traverse l’axe financier de votre thème, vous devez résister à l’envie de dépenser sans compter, que ce soit votre argent ou celui des autres. Vous n’avez pas besoin de vous ruiner pour vous amuser : les meilleures choses de la vie sont toujours gratuites.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Il est inévitable que vous soyez ému sous l’influence de l’éclipse lunaire d’aujourd’hui dans votre signe, mais vous sourirez à nouveau avant la fin de la semaine, alors ne versez pas trop de larmes. Laissez vos sentiments remonter à la surface, puis laissez-les s’envoler.

