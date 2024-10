Votre horoscope du jour : 17 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Bien que l’éclipse lunaire du jour de votre anniversaire suggère qu’il y aura des conflits d’une sorte ou d’une autre, votre planète dirigeante, Vénus, vous aidera à trouver les mots apaisants qui pourront aplanir les choses. Si vous pouvez faire en sorte que la critique ressemble à un éloge, alors vous l’avez fait.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Alors que l’éclipse lunaire d’aujourd’hui a lieu dans votre signe, vous devez vous garder de l’apitoiement sur vous-même et de l’émotivité. Si vous commencez à vous apitoyer sur votre sort, cela perturbera votre capacité à penser clairement, alors rappelez-vous les nombreuses choses pour lesquelles vous devez encore être reconnaissant.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Si vous devez vous montrer sévère envers un ami qui a pris des libertés aujourd’hui, vous ne devez pas vous sentir mal. C’est de leur faute s’ils se trouvent dans cette position et il faut leur rappeler avec force que vous n’êtes pas quelqu’un dont on peut profiter.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Votre tête est peut-être pleine d’idées merveilleuses en ce moment, mais combien d’entre elles sont pratiques ? L’éclipse lunaire d’aujourd’hui vous encouragera à croire que l’impossible peut se produire si vous faites suffisamment d’efforts – mais ce n’est pas vrai.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous devez être honnête avec vos amis et collègues sur ce que vous avez l’intention de faire et s’ils figurent ou non dans vos projets. Parfois, vous devez être brutal et c’est l’une de ces occasions où vos sentiments ne peuvent pas dicter vos choix.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Si vous entendez des rapports contradictoires sur ce qui se passe à la maison et au travail, vous devez fermer vos oreilles et refuser de croire un côté ou l’autre. Le week-end prochain, la situation sera beaucoup plus claire, alors attendez.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

La frontière entre le fantasme et la réalité pourrait s’amenuiser au cours des prochaines 24 heures, alors assurez-vous que ce que vous faites est guidé par le bon sens plutôt que par des vœux pieux. C’est bien que tu saches rêver mais ne les prends pas trop au sérieux.

Vous avez manqué un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des derniers jours

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Une personne avec laquelle vous interagissez quotidiennement vous a causé des problèmes ces derniers temps et vous devez maintenant décider quoi faire à ce sujet. Les coupez-vous complètement ou leur donnez-vous un dernier avertissement ? Vous seul pouvez décider.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vous pensez peut-être qu’en restant en retrait, vous pouvez éviter les disputes et les désaccords, mais tôt ou tard, vous devrez choisir votre camp. Observez attentivement le comportement des autres aujourd’hui et apportez votre soutien au camp qui semble le plus fort.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Il ne sert à rien de se mettre en colère contre un ami ou un collègue qui pense et agit en seconde vitesse parce qu’il est incapable d’aller plus vite. Si vous pensez qu’ils vous ralentissent, il serait peut-être préférable d’avancer par vous-même.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Comme l’éclipse lunaire d’aujourd’hui traverse des angles importants de votre thème, vous devez être conscient que tout ce que vous dites et faites aura un effet d’entraînement. Assurez-vous donc que ce que vous dites et faites est positif et agréable et profite à tout le monde.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Cela ne sert à rien de lutter contre des événements sur lesquels vous n’avez aucun contrôle. Acceptez simplement ce qui se présente à vous et adaptez-vous-y du mieux que vous pouvez. Faites voir au monde que vous n’êtes pas aussi figé dans votre vision que certaines personnes le prétendent.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vénus, planète de l’harmonie, entre aujourd’hui dans le domaine des carrières de votre thème, ce qui facilite les contacts avec les employeurs et les collègues. Il serait toutefois sage d’éviter les négociations de nature financière avant le début de la semaine prochaine. Vous obtiendrez alors une meilleure offre.

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com