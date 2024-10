Votre horoscope du jour : 16 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Vénus, votre dirigeante, est liée à Neptune le jour de votre anniversaire, ce qui signifie que vous devez adopter une vision plus détendue de la vie et de ses problèmes. Acceptez tout ce qui vous attend au cours des 12 prochains mois avec le sourire, puis apprenez aux autres à sourire également.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

L’éclipse lunaire de demain dans votre signe va bouleverser vos émotions et on ne sait pas ce que vous pourriez dire ou faire. Venez le week-end, vous vous serez un peu calmé et pourrez commencer à vous excuser auprès de ceux que vous avez offensés !

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Parce que l’éclipse à venir tombe dans la zone la plus sensible de votre thème, vous n’aurez qu’une envie : vous cacher du monde au cours des prochains jours. Ne vous coupez pas complètement, du moins pas des personnes que vous aimez.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Lorsque vous voulez suffisamment quelque chose, il n’y a aucun pouvoir sur Terre qui puisse vous empêcher de l’obtenir, mais les planètes vous avertissent que vous pourriez vouloir tellement une chose en particulier que cela ne sera pas bon pour vous à long terme. Évitez les excès.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous êtes dans une de ces humeurs où tout semble possible, mais ne commencez pas à croire que vous pouvez obtenir ce que vous désirez sans travailler pour cela. Votre objectif est peut-être là devant vous, mais vous devez quand même l’atteindre et le saisir.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Le rêve que vous visualisez depuis si longtemps commence à prendre forme et ne tardera pas à devenir réalité. Il faut cependant être patient et laisser les événements se dérouler à leur rythme. Plus vous êtes insistant, plus cela prendra du temps.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Même si vous prétendez être confiant, vous avez des peurs secrètes comme tout le monde et ce qui se passera au cours des prochains jours amplifiera ces peurs dans une mesure considérable. Mais le week-end, vous vous rendrez compte qu’ils n’étaient que de simples fantômes de votre esprit.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous devrez aujourd’hui faire face à quelqu’un qui est tout aussi têtu que vous et la situation pourrait devenir moche si vous refusez tous les deux de voir le sens. Vous partagez cependant de nombreux points communs et une solution de compromis peut et doit donc être trouvée.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vous devrez faire quelque chose que vous n’aimez pas beaucoup aujourd’hui, mais si vous l’abordez dans un état d’esprit positif, vous constaterez peut-être que ce n’est pas si mal. Vous ne l’admettrez pas aux autres, bien sûr, mais il n’y a vraiment pas lieu d’être sombre à ce sujet.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Oubliez la façon traditionnelle de faire les choses et inventez de nouvelles façons d’exprimer votre potentiel artistique. Vous devez également vous éloigner de l’idée selon laquelle tout ce que vous créez doit être un chef-d’œuvre – faites simplement de votre mieux et soyez-en heureux.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Plus votre famille, vos amis et vos collègues essaieront de vous guider aujourd’hui, plus vous résisterez à leurs efforts à chaque instant. Plus tard, vous reconnaîtrez peut-être qu’ils avaient à cœur vos meilleurs intérêts, mais vous n’êtes tout simplement pas d’humeur à vous laisser dicter.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

L’éclipse lunaire qui approche pourrait bouleverser considérablement vos projets de voyage, alors restez calme et essayez de ne pas vous mettre en colère si vous devez apporter des changements de dernière minute. Cela peut vous prendre plus de temps pour arriver là où vous voulez aller, mais vous êtes toujours sur la bonne voie.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Ce n’est pas le bon moment pour prendre des risques avec votre argent, alors résistez à l’envie de dépenser dans des articles de luxe et ignorez les personnes qui tentent de vous tenter avec de nouvelles opportunités d’investissement. La prochaine éclipse est susceptible d’amplifier les pertes que vous subirez.

