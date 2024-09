Votre horoscope du jour : 14 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

Vous ne vous considérez peut-être pas comme quelqu’un de très ambitieux, mais vous apprécierez de gravir les échelons sociaux et professionnels cette année. Mais n’oubliez pas que plus vous volez haut, plus vous risquez de tomber, alors assurez-vous que ces barreaux sont solides !

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous avez tant de choses à attendre avec impatience et si vous gardez cela à l’esprit ce week-end, vous passerez un très bon moment. Avec Vénus dans la zone du partenariat de votre thème, les meilleurs moments seront de loin ceux où vous vous réunirez avec d’autres personnes.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous devrez choisir entre travailler sur une tâche qui vous inspire personnellement et une tâche qui profite à vos amis et aux membres de votre famille, mais que vous trouvez un peu ennuyeuse. Vous seul pouvez faire ce choix, mais vous pourriez en payer le prix.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Un lien superbe entre Vénus et Jupiter fait de cette période un moment idéal pour faire avancer une idée créative et la transformer en quelque chose dont vous pouvez être fier. Ne vous inquiétez pas si vos amis et collègues ne comprennent pas votre passion, ils « la comprendront » plus tard.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous pensez peut-être avoir raison de vous méfier des agissements d’un collègue, mais les planètes suggèrent que vous vous trompez de cible et que vous devez faire preuve de plus de confiance. Leurs objectifs et leurs motivations ne sont ni plus ni moins égoïstes que les vôtres.

LION (24 juillet – 23 août) :

Il faudra être prudent ce week-end car certaines offres sont soumises à de sérieuses conditions et si vous vous inscrivez sans réfléchir, vous pourriez le regretter plus tard. Ce n’est pas l’occasion d’une vie, alors n’hésitez pas à la refuser.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Ce que vous avez à cœur peut désormais facilement devenir vôtre. L’univers a remarqué les sacrifices que vous avez faits ces dernières semaines et fera tout son possible pour vous récompenser. Si vous désirez vraiment ce quelque chose de spécial, il peut se réaliser.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous avez fait des pieds et des mains ces derniers temps pour aider les autres, mais ils n’ont pas fait grand-chose pour vous en retour. Ce n’est pas grave, car un lien fantastique entre votre planète dominante Vénus et Jupiter, planète de la bonne fortune, vous permettra de garder le sourire ce week-end.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Si vous ressentez le besoin d’élargir vos horizons ce week-end, faites-le sans culpabiliser. Il ne sert à rien de perdre votre temps à demander aux autres ce qu’ils pensent de vos projets, car ils trouveront inévitablement des raisons d’être prudents.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Plus vous vous efforcerez de travailler en étroite collaboration avec vos amis et collègues ce week-end, plus l’univers fera d’efforts pour vous récompenser de manière profitable. Jupiter dans votre signe opposé vous garantit une bonne fortune dans les situations de partenariat.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Le message des astres ce week-end est que vous devez sortir la tête des nuages ​​et prendre vos projets au sérieux. Beaucoup de choses sont possibles maintenant, mais vos efforts n’auront qu’un succès limité si vous visez trop haut ou si vous avancez trop tôt.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vénus et Jupiter forment un angle parfait entre les deux zones les plus dynamiques de votre thème, alors croyez que tout est possible et agissez en conséquence à chaque fois que vous en avez l’occasion. Il y a un véritable facteur chance qui joue en votre faveur en ce moment.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Il n’est pas facile de se donner entièrement à soi-même, même face à ses amis et à sa famille, mais plus vous vous ouvrirez ce week-end, plus vous vous amuserez et plus vous réaliserez à quel point on vous aime. Ne soyez pas émotionnellement distant.

