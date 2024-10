Votre horoscope du jour : 14 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Mars et Jupiter sont tous deux actifs le jour de votre anniversaire, ce qui signifie que votre optimisme sera élevé et vos objectifs encore plus élevés. Vous devez cependant avoir un plan sensé qui vous mènera d’où vous êtes actuellement à là où vous voulez être sans commettre d’erreurs stupides.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous êtes peut-être le seul à ne pas savoir ce qui se passe, mais cela pourrait en fait jouer en votre faveur. Lorsque les projets des autres tournent inévitablement mal cette semaine, vous serez en mesure de dire honnêtement que cela n’a rien à voir avec vous.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

C’est bien d’avoir de grandes idées et de grandes attentes, mais si vous êtes intelligent, vous mettrez vos projets en attente pendant un certain temps. Il n’y a pas de précipitation folle pour faire avancer les choses et ce peu de temps supplémentaire augmentera les chances de réussite de vos projets.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous avez clairement ce qu’il faut pour réussir, alors pourquoi êtes-vous si peu sûr de vous ? C’est probablement parce que Jupiter, la planète de la bonne fortune, est désormais rétrograde. Ne t’inquiète pas. Le succès prendra peut-être un peu plus de temps à vous atteindre, mais il finira par venir.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Le plus important maintenant est de ne pas laisser les autres miner votre confiance. Continuez à vous dire que ce dans quoi vous êtes impliqué n’est pas un jeu à somme nulle : tout le monde peut être gagnant au cours des prochains jours si vous vous unissez tous.

LEO (24 juillet – 23 août) :

On peut généralement faire confiance à votre instinct, mais le climat cosmique actuel signifie qu’il pourrait être judicieux d’obtenir un deuxième avis auprès d’une personne plus expérimentée. À tout le moins, ils peuvent signaler certains des pièges probables en cours de route.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Selon les planètes, vous avez mal compris ce qui se passe autour de vous et devez prendre du recul par rapport aux événements pour pouvoir évaluer la situation d’un point de vue plus large. Vous ne perdrez que si vous persistez obstinément à voir ce qui n’existe clairement pas.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Si quelqu’un en position d’autorité essaie de vous persuader de faire ce qu’il vous dit, vous devez vous entêter et refuser de bouger. Avec le pouvoir dont ils disposent, ce ne sera pas facile, mais si vous cédez maintenant, vous le regretterez sûrement plus tard.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Mars dans votre autre signe d’eau du Cancer vous rend plus aventureux que d’habitude, mais d’autres influences vous avertissent qu’il serait sage d’être prudent au début de la nouvelle semaine. Adoptez un rythme raisonnable et n’acceptez pas d’assumer plus que ce que vous pouvez gérer.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Plus un rival parle aujourd’hui, plus vous comprendrez qu’il n’a pas la moindre idée de ce qu’il dit. À côté de leur manière bruyante et agressive, vos propres déclarations sonneront comme des paroles de sagesse calmes et confiantes.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Vous avez sans aucun doute de grands projets, voire des projets massifs, mais faites attention au moment et à la manière dont vous choisissez de les révéler. Si vous déclarez vos intentions trop tôt, cela pourrait donner à vos rivaux une chance de construire des obstacles conçus pour vous ralentir.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Si quelqu’un avec qui vous vous entendez habituellement semble moins que sociable aujourd’hui, ce n’est pas à cause de quoi que ce soit que vous ayez dit ou fait. Très probablement, ils sont juste un peu déçus que leurs plans n’aient pas abouti. Encouragez-les à s’en remettre et à réessayer.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous pourriez être tenté d’investir dans un projet dont vous pensez sincèrement qu’il pourrait être la prochaine grande nouveauté, mais les planètes préviennent qu’il pourrait facilement mal tourner. Vous seul pouvez prendre une décision finale – c’est votre argent après tout – mais faites preuve de prudence pour le moment.

