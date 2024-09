Votre horoscope du jour : 12 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

L’influence de Jupiter sur votre anniversaire vous incitera à élever vos objectifs et à viser la gloire, mais vous devez être réaliste quant à ce qu’il faudra pour passer de là où vous êtes maintenant à là où vous voulez le plus être. Des sacrifices devront être faits.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Il y a eu des moments où vous avez eu du mal à comprendre pourquoi vos partenaires et collègues agissaient comme ils le faisaient, mais ce n’était pas pour vous agacer délibérément. À partir d’aujourd’hui, leur comportement aura à nouveau du sens, alors détendez-vous !

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Si vous n’avez pas réussi à résoudre un problème, c’est parce que vous n’avez pas voulu reconnaître son existence. Arrêtez de prétendre que tout est rose dans le jardin et faites face à ce qui doit changer dans votre vie.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Pour une raison étrange, vous semblez croire que votre monde pourrait s’écrouler à tout moment, une réaction exagérée à des événements qui n’ont rien d’extraordinaire. Ce sont vos pensées qui créent votre réalité, la seule chose à craindre est donc la peur elle-même.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Résistez à la tentation de suivre un chemin que d’autres ont emprunté avant vous et partez plutôt dans une nouvelle direction. La première voie est peut-être plus sûre, mais les planètes vous préviennent que vous vous ennuierez dans quelques jours. Vous avez désespérément besoin d’un nouveau défi.

LION (24 juillet – 23 août) :

Plus vous réfléchissez à un problème, plus les réponses semblent lointaines, alors prenez le message et laissez votre cerveau se reposer. Les planètes indiquent que moins vous vous efforcez de trouver une solution aujourd’hui, plus elle risque de surgir de nulle part.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

En tant que signe de terre du zodiaque, vous avez tendance à croire que les anciennes méthodes sont les meilleures, mais les planètes vous avertissent que si vous ne proposez pas de nouvelles idées et de nouvelles méthodes, vous pourriez vous retrouver à la traîne. En bref, les anciennes méthodes ne fonctionnent plus.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Si d’autres personnes semblent déterminées à prendre les choses en main et à prendre des décisions à votre place, la meilleure chose à faire est de les laisser faire. Elles ont certainement une meilleure compréhension de la situation actuelle que vous, alors faites-leur confiance pour faire les bons choix.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Les liens Soleil-Jupiter d’aujourd’hui vous avertissent qu’une question d’argent pourrait survenir entre vous et un ami. Vous pouvez avoir des idées différentes sur la façon de maximiser vos profits, mais ces idées ne sont pas si éloignées que vous ayez besoin de suivre des chemins différents. Un compromis est possible.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Résistez à la tentation de dire ce que vous pensez que les gens ont envie d’entendre. Vous voudrez peut-être éviter de susciter des sentiments négatifs, mais si vous restez silencieux maintenant, vous pourriez avoir des conséquences plus tard, lorsque vos collègues se rendront compte que vous aviez les réponses mais que vous ne les avez pas communiquées.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Il n’est peut-être pas possible d’être totalement objectif sur ce qui se passe, mais il est possible d’accepter que d’autres personnes voient la situation sous un angle différent. Vous pouvez ne pas être d’accord avec leur point de vue, mais le comprendre vous aidera certainement.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous semblez être dans l’une de ces humeurs où vous êtes déterminé à trouver des raisons de ne rien faire. Heureusement, Jupiter dans la zone la plus dynamique de votre thème vous aidera à relancer votre sens du but et à raviver votre sens de l’aventure.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Les relations de couple peuvent être un peu délicates en ce moment, mais les planètes indiquent que ce n’est qu’une phase passagère, alors ne vous imaginez pas le pire. Et n’essayez pas trop de faire sourire vos proches : ils se remettront de leur mauvaise humeur lorsqu’ils se sentiront prêts.

