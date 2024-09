Votre horoscope du jour : 11 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Si vous avez travaillé d’arrache-pied mais n’avez fait que des progrès limités, il est clair qu’un changement d’orientation est nécessaire. Au lieu de faire tout cela tout seul cette année, essayez d’intégrer de nouvelles personnes dans vos projets. Ensemble, vous allez conquérir le monde.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Il ne sert à rien de vous apitoyer sur votre sort si vos projets échouent, car il y aura certainement une prochaine fois et ce moment viendra plus tôt si vous restez optimiste. La situation est loin d’être désespérée, alors ne perdez pas courage.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Même si vous ne voyez pas l’intérêt de ce qu’on vous demande de faire aujourd’hui, faites-le quand même et faites-le avec brio. Ainsi, les pouvoirs en place reconnaîtront que vous méritez des choses plus grandes et meilleures.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Si vous faites l’effort de voir les deux côtés d’un conflit au cours des prochaines 24 heures, vous pourrez non seulement le résoudre, mais vous vous ferez également de nouveaux amis et alliés. Votre attitude résolue impressionnera des personnes très influentes.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous sentez que quelque chose d’important va se produire, mais vous avez beau y réfléchir, vous ne parvenez pas à deviner de quoi il s’agit. Restez détendu, gardez les yeux et les oreilles ouverts et soyez prêt à agir rapidement lorsque le moment arrive.

LION (24 juillet – 23 août) :

Si vous voulez critiquer les autres aujourd’hui, vous devez vous attendre à ce qu’ils vous critiquent en retour. Personne n’est parfait, pas même un Lion, alors essayez de porter un peu moins de jugement et d’encourager les autres plutôt que de vous concentrer sur leurs points faibles.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Le tableau cosmique actuel est conçu pour vous aider à dépasser le passé et à embrasser un avenir meilleur, alors soyez prêt à abandonner quelque chose qui vous a réconforté hier mais qui aujourd’hui ne fait que vous retenir. Vous n’en avez plus besoin.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Avec Vénus qui traverse votre signe, vous devez saisir toutes les occasions de profiter des bonnes choses de la vie avec vos amis et vos proches, même si vous avez également des tâches importantes à accomplir. La vie n’est pas une corvée mais une aventure qui est censée être amusante.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Les temps sont-ils vraiment durs ou votre vision quelque peu négative des choses vous donne-t-elle cette impression ? Si ceux qui vous entourent semblent enclins à voir le pire dans chaque situation, alors levez-vous et éloignez-vous un moment. Trouvez un endroit où les gens aiment sourire.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Si la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement semble aller mal, alors désengagez-vous et faites autre chose. Le problème principal semble être que certains de vos collègues sont trop tendus pour leur propre bien. Vous vous portez mieux sans eux.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Évitez de faire quoi que ce soit qui soit même vaguement faux ou immoral aujourd’hui. Certains diront qu’il n’y a aucun risque, mais même si c’est vrai, vous devez quand même vivre avec votre conscience. Mieux vaut perdre que gagner par des moyens malhonnêtes.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Si vous avez envie de changer d’air, veillez à ne pas vous ruiner. N’hésitez pas à prendre un court séjour, voire des vacances plus longues, mais ne dépensez pas trop pour ne pas vous inquiéter de vos finances à votre retour.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Il y a tellement de choses que vous aimeriez faire, mais vous n’avez que peu de temps et d’énergie à consacrer, alors faites une liste de vos objectifs et concentrez-vous sur eux un par un. Saturne dans votre signe vous avertit que le multitâche signifie que rien ne sera fait.

