Votre horoscope du jour : 10 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Le décor cosmique de votre anniversaire stimulera votre imagination et vous fera réfléchir à de nouvelles façons de rendre la vie plus productive et plus agréable. Y a-t-il une activité créative dans laquelle vous excellez vraiment ? Il est peut-être temps de passer à l’étape suivante.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vos tentatives de résoudre un conflit familial pourraient se retourner contre vous aujourd’hui, pour la simple raison que vos proches ne sont pas d’humeur à vous rejoindre à mi-chemin. Gardez cela à l’esprit et laissez la situation se calmer à son rythme.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Le Soleil dans la zone la plus dynamique de votre thème signifie que vous voulez le meilleur et que vous le voulez maintenant, mais d’autres aspects vous avertissent que vous pourriez vous surmener aujourd’hui, alors soyez prudent. Vous pouvez avoir l’impression de posséder des réserves d’énergie illimitées, mais ce n’est pas le cas.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous n’atteindrez pas un objectif important simplement en travaillant plus dur. Vous devrez également planifier à l’avance et avoir une idée claire de la manière dont vous allez passer de votre situation actuelle à celle que vous souhaitez atteindre. Faites travailler votre grand cerveau.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vos ambitions peuvent sembler un peu floues pour le moment, mais ce n’est pas grave. En fait, elles peuvent même être bénéfiques dans la mesure où vous aurez moins tendance à vous limiter à un objectif spécifique tout en ignorant les autres. Le plus important maintenant est que vous soyez adaptable.

LION (24 juillet – 23 août) :

Vous aurez beau essayer de vous soustraire à une obligation, vous n’y parviendrez pas. Il vaut donc mieux l’affronter et faire ce que l’on attend de vous – et ce que vous avez promis. Ne vous faites pas passer pour quelqu’un qui laisse tomber les gens.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

De nouveaux visages vont arriver dans votre sphère sociale et de nouvelles relations vont se nouer et tant que vous ne les prendrez pas trop au sérieux, vous vous amuserez beaucoup. Il semble que tout le monde veuille être votre ami spécial en ce moment.

Vous avez manqué l’un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des jours les plus récents

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Le Soleil dans la zone la plus sensible de votre thème astral peut être une influence perturbatrice, mais il n’a pas le pouvoir de vous empêcher de poursuivre vos rêves. Et si vos rêves et ceux des autres coïncident, cela pourrait être magique.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vous pouvez vous impliquer davantage dans un mouvement social, quel qu’il soit, mais ne le prenez pas au sérieux au point de négliger d’autres aspects de votre vie. Un sens de l’équilibre est nécessaire en toute chose, même lorsqu’il s’agit de rendre le monde meilleur.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous devez être particulièrement prudent lorsque vous traitez avec des personnes en position de pouvoir. Ne présumez pas que parce que vos objectifs et les leurs sont similaires, ils seront de votre côté. Il se peut que l’un de vos rivaux leur ait fait une meilleure offre.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Tout le monde n’est pas aussi robuste que vous, donc si un proche semble blessé par quelque chose que vous avez dit ou fait, vous devez prendre ses inquiétudes au sérieux. Oui, il peut dramatiser la situation, mais auriez-vous pu être plus sensible à ses sentiments ?

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Peu importe votre impatience de vous lancer dans un nouveau projet, vous devez d’abord consacrer du temps à quelque chose de plus routinier. Cela peut être ennuyeux, mais si vous ne le faites pas, cela pourrait vous revenir hanter plus tard. Ne prenez pas de risque.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Ce qui se passera dans les prochaines 24 heures vous obligera à réévaluer votre situation actuelle. Le fait est que les choses ne sont ni aussi mauvaises que vous le craignez, ni aussi bonnes que vous le rêvez, mais quelque part entre les deux, alors ne réagissez pas de manière excessive.

Découvrez-en plus sur vous-même sur sallybrompton.com