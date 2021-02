Le projet Lincoln est de retour pour cibler Donald Trump, évitant les récentes controverses sur sa propre organisation et avertissant les législateurs de sauver leur «héritage» et de «sauver l’Amérique» en votant pour destituer l’ancien président.

«Pendant un moment, mettez de côté votre peur,» annonce la nouvelle publicité du projet Lincoln, qui regorge d’images du bâtiment du Capitole américain et de l’émeute qui y a eu lieu le 6 janvier.

La publicité s’adresse directement aux législateurs prêts à voter dans le procès de destitution du Sénat de Trump, qui démarre cette semaine, leur disant que ce sera le «Vote le plus important» de leur carrière et avertissant que « Votre héritage est en jeu. »

Pour ceux qui ont déjà clairement indiqué qu’ils étaient contre le procès de destitution, l’annonce devient particulièrement critique – ce qui ne devrait pas être surprenant, puisque le procès a été principalement critiqué par les républicains (bien que certains dans le parti aient indiqué leur soutien), et critiquant les républicains. qui est d’accord avec Trump, c’est comment le projet Lincoln s’est fait un nom.

Le groupe appelle les républicains aux défenses de l’ancien président «Creux, cynique et désespéré.» Pour ceux qui ne votent pas pour condamner Trump pour incitation à l’insurrection, « Le sang sera » sur leur « Les mains, les âmes et les héritages, » la promesse des républicains anti-Trump.

«L’Amérique regarde» ils préviennent. Des milliers de critiques de Trump ont sauté sur le hashtag #SaveAmerica attaché à la vidéo, en l’utilisant pour encourager leurs sénateurs à voter pour destituer.

Le hashtag #SaveAmerica du Lincoln Project a été, quelque peu ironiquement, l’une des seules fois où ils ont évolué de manière majeure sur les médias sociaux cette année pour autre chose que leurs propres luttes et scandales internes.

Le co-fondateur du groupe, John Weaver, a quitté l’organisation le mois dernier après qu’un rapport explosif a allégué qu’il avait envoyé des messages texte non désirés et explicites à des jeunes hommes pendant des années, et leur avait même offert des emplois et une aide professionnelle en échange de faveurs sexuelles. Le rapport faisait suite à des semaines de rumeurs et d’accusations.

Le projet Lincoln a nié la connaissance d’actes répréhensibles et a publié une déclaration qui a laissé beaucoup de gens se gratter la tête, faisant exploser Weaver comme « Un prédateur, un menteur et un agresseur » et a affirmé qu’il n’avait jamais été en présence physique de quiconque dans l’entreprise, bien qu’il soit co-fondateur.

Ce mois-ci, une autre cofondatrice, Jennifer Horn, a mis fin à sa relation avec le groupe et a cité Weaver’s «Comportement grotesque et inapproprié» – aussi bien que « différences » sur la meilleure façon de faire avancer l’organisation – comme raison de sa sortie.

Le groupe a publié une autre déclaration qui n’a versé que de l’essence sur le feu, affirmant que Horn partait en fait en raison de nombreux différends contractuels et en demandait trop à un moment où l’entreprise était « Attaqué par l’organisation Trump et ses alliés de propagande. »

Les démissions consécutives ont donné aux critiques de longue date l’occasion de souligner d’autres failles perçues dans le groupe de réflexion. Le journaliste Glenn Greenwald a critiqué la tenue comme étant le «L’escroquerie politique la plus audacieuse, flagrante et réussie que j’ai vue de ma vie» après le tir de Horn. Greenwald a noté que 65000 dollars d’argent participatif étaient censés produire un film anti-Trump qui ne s’est toujours pas concrétisé.

