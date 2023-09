Votre habitude de courir mérite-t-elle une bière ?

Comme beaucoup, Kate Lyons, 30 ans, de Portland, Oregon, aime prendre un rhume après une course.

Ancienne résidente de Providence, Rhode Island, elle a rejoint des amis depuis plusieurs Courses de bières artisanales, des escapades de 5 kilomètres (ou un peu plus de 3 miles) se déroulent principalement sur la côte Est et sont suivies d’un festival de bières artisanales. C’est une excellente façon d’être actif et social, dit-elle.

De tels événements de course à pied et de boisson s’appuient sur une tradition de longue date consistant à s’imprégner après – et parfois même par intermittence pendant – l’activité. Ce n’est pas un concept nouveau, même le peuple Tarahumara originaire des Copper Canyons au Mexique, célèbre pour ses prouesses en course et présenté dans le livre populaire « Born to Run », est connu pour remettre quelques bières Tecate dans le cadre de son régime actif, auteur Christopher McDougall le souligne. Lyons, analyste en santé numérique, dit qu’elle pense à cela pour justifier personnellement son recul après une course.

De la Nouvelle-Angleterre à la Californie, en passant par tout le pays, où les activités en plein air, le brassage et la vinification sont enracinés dans la culture, l’alcool et l’exercice se mélangent souvent. « Notre génération semble apprécier la combinaison d’une activité physique et d’une ou deux bonnes bières après », explique Lyons. De plus, alors que la plupart des adultes aux États-Unis boivent de l’alcool au moins occasionnellement – ​​et beaucoup boivent plus que le maximum recommandé d’un à deux verres par jour pour les femmes et les hommes, respectivement – ​​l’ajout d’activité dans l’équation peut aider à contrebalancer d’éventuels effets néfastes à long terme. de s’imprégner.

Dans l’étude la plus complète du genre, publiée en septembre dans le British Journal of Sports Medicine, des chercheurs australiens ont évalué si les risques de mortalité à long terme associés aux habitudes occidentales de consommation d’alcool pouvaient être compensés, au moins en partie, par l’activité physique. La recherche a évalué les données d’une enquête britannique portant sur plus de 36 000 hommes et femmes – depuis ceux qui ont déclaré ne jamais avoir bu jusqu’aux buveurs occasionnels jusqu’aux individus qui ont bu à des niveaux supérieurs à ceux recommandés. Les chercheurs ont ensuite examiné les niveaux d’activité et les taux de mortalité déclarés par les participants au cours d’une période de suivi d’environ une décennie en moyenne.

Ils ont constaté qu’être au moins aussi actif que le recommandent les directives minimales d’activité physique de santé publique du Royaume-Uni et des États-Unis, ou l’équivalent d’au moins 2,5 heures d’activité d’intensité modérée par semaine – comme la marche rapide – réduisait l’effet de la consommation d’alcool sur les taux de mortalité. de toutes causes, y compris le cancer. L’activité physique semble effacer complètement l’association entre l’alcool et le risque de décès par cancer, a déclaré Emmanuel Stamatakis, auteur principal de l’étude et professeur agrégé d’activité physique et de santé à l’Université de Sidney en Australie, dans un courrier électronique. Cet effet a été observé chez ceux qui buvaient jusqu’à des niveaux d’alcool dangereux, dit-il, ou jusqu’à 20 verres standard américains par semaine pour les femmes et jusqu’à 28 verres standard américains pour les hommes – où une boisson standard serait une bière de 12 onces. (avec 5 pour cent d’alcool) ou un verre de 5 onces de vin (avec 12 pour cent d’alcool). « L’activité physique a également modifié de manière très similaire l’association entre l’alcool et la mortalité toutes causes confondues », dit-il.

Cependant, rien ne prouve que les gros buveurs puissent surmonter leurs risques grâce à l’exercice. « Il convient de noter que l’activité physique ne semble pas compenser les risques de mortalité chez ceux qui boivent à des niveaux nocifs – c’est-à-dire plus de 20 verres standard américains par semaine pour les femmes et plus de 28 verres standard américains par semaine pour les hommes », explique Stamatakis.

Pour ceux qui font régulièrement de l’exercice, faire du sport avec modération pourrait même contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque. « Notre étude a montré que parmi les participants physiquement actifs, la consommation occasionnelle d’alcool (définie comme le fait de boire mais de ne pas boire chaque semaine) peut avoir des effets cardio-protecteurs. Il y a eu une réduction de près de 50 pour cent [cardiovascular disease] risque de mortalité dans les groupes de buveurs occasionnels physiquement actifs, par rapport aux groupes de buveurs physiquement actifs qui ne boivent jamais », explique Stamatakis. « Mais de tels avantages liés à la consommation occasionnelle n’étaient pas présents chez les participants physiquement inactifs. » Et c’est là que réside le problème : la plupart des Américains ne respectent pas les directives de santé publique en matière d’activité, et un mode de vie sédentaire combiné à l’alcool peut constituer un mélange résolument malsain, voire mortel.

De plus – souvent perdu dans le buzz autour des dernières recherches sur les bienfaits de la consommation d’alcool – le 2015-2020 États-Unis Directives diététiques ne recommandez pas aux personnes qui ne boivent pas d’alcool de commencer à en boire pour quelque raison que ce soit. Stamatakis suggère à ceux qui boivent de prendre des pauses dans leur consommation d’alcool, pendant des semaines si possible. « Même une consommation hebdomadaire régulière modérée (dans les limites des quantités recommandées) est associée à un risque accru de mortalité par cancer chez les personnes inactives », dit-il. À l’inverse, la consommation occasionnelle – et non hebdomadaire – peut être associée à des bienfaits cardiovasculaires chez les personnes actives, ajoute-t-il.

Dans l’immédiat, ceux qui souhaitent se rafraîchir après avoir fait de l’exercice avec une boisson glacée, rafraîchissante et induisant une vue sur la montagne (ou quelle que soit l’image qu’elle peut évoquer) pourraient être mieux servis en pensant aux ruisseaux glacés qui dévalent ces rochers. les flancs en premier. Hydratez-vous avec de l’eau et/ou une boisson pour sportifs contenant des électrolytes, et faites d’abord le plein de nourriture, explique Stella Volpe, diététiste nutritionniste et professeur et directrice du département des sciences de la nutrition à l’Université Drexel de Philadelphie. Ensuite, si vous voulez porter un toast à vos efforts : « Profitez de ce verre de vin ou de cette bouteille de bière que vous pouvez également boire tout en continuant à consommer de la nourriture », recommande-t-elle. Ne laissez pas non plus une mentalité de travail dur et de jeu dur annuler vos efforts de remise en forme. Recherche montre que boire trop peut interférer avec la récupération et la capacité du corps à développer ses muscles après une séance d’entraînement.

Trouvez plutôt un équilibre, et les experts disent que si vous vous trouvez sédentaire et que vous pêchez paresseusement pour boire un verre, optez plutôt pour l’effet du coureur. « L’exercice qui rend les gens essoufflés ou transpire aura de nombreux avantages supplémentaires, y compris cet effet euphorique de « bien-être » qui ne provoque pas de gueule de bois, n’altère pas la capacité des gens à conduire, à parler ou à avoir des relations sexuelles, et n’augmente pas longtemps. risque à terme de cancer et d’autres maladies chroniques », explique Stamatakis. « En fait, l’activité physique fait tout le contraire », ajoute-t-il, réduisant ainsi le risque de nombreuses maladies chroniques. Et c’est quelque chose à célébrer – et une autre raison pour laquelle beaucoup boivent une infusion après une course. «Vous vous sentez vraiment bien dans votre peau», dit Lyons. « [You can] réfléchissez à ce que vous venez d’accomplir – et détendez-vous.

