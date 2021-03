Si vous n’avez pas plongé vos orteils dans le jeu de patchs, cela vaut vraiment la peine d’essayer. Les patchs contre l’acné sont faciles à utiliser, discrets et ils aident à prévenir la cueillette. De plus, ils absorbent le pus et les impuretés tout en réduisant la taille des imperfections. Et si vous vous demandez comment un petit point hydrocolloïde peut pratiquement se débarrasser d’un bouton du jour au lendemain, rappelez-vous que parfois moins est vraiment plus quand il s’agit de soins de la peau!

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

