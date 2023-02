Votre guide sur ce que Joe Biden a dit lors du discours sur l’état de l’Union 2023

LE 7 FÉVRIER 2023, le président Joe Biden a prononcé le deuxième discours sur l’état de l’Union de sa présidence.

Alors que son premier discours sur l’état de l’Union est intervenu quelques jours seulement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des événements qui sont devenus un thème central de ses remarques, le discours de cette année est davantage axé sur le front intérieur.

Qu’a dit Joe Biden sur la politique intérieure lors de son discours sur l’état de l’Union ?

Biden a commencé son discours en félicitant les nouveaux membres en charge du Sénat et du Congrès.

Il a tendu la main de l’autre côté de l’allée pour féliciter le nouveau président de la Chambre, Mitch McConnell.

Il a ensuite vanté la signature de plus de 300 lois bipartites au cours des deux dernières années, la création de plus d’emplois que tout autre président en deux ans et le taux de chômage le plus bas depuis 50 ans.

Il a également discuté des points suivants :

Un record de 10 millions de nouveaux Américains créant de petites entreprises

Ramener la production aux États-Unis

L’inflation en baisse constante au cours des six derniers mois

Reconstruire la plus grande infrastructure du monde

De nouvelles lois pour tous les projets d’infrastructure fédéraux à réaliser à l’aide de produits fabriqués en Amérique

La loi sur la déduction de l’inflation pour réduire les coûts des soins de santé et des ordonnances

Plafonnement des coûts de l’assurance-maladie

Travailler sur le réchauffement climatique et reconstruire sur le long terme

Baisser les impôts de la classe moyenne

Rassembler les partis du pays

Arrêter les frais de service “indésirables”

Offrir aux parents qui travaillent des services de garde d’enfants plus abordables

Augmenter le salaire des enseignants des écoles publiques

Diminution de la dette étudiante

Connecter les étudiants à des emplois dès le lycée

Lutte contre l’usurpation d’identité

Une protection égale pour toutes les races par les policiers

Plus de formation pour les policiers et les premiers intervenants

Travailler avec des médecins pour aider à faire face à la crise des opioïdes

Le lancement du drive ARPAH

Le président a continuellement répété l’expression “finir le travail” concernant ses points ci-dessus, de la réduction des coûts des soins de santé au maintien d’un faible taux d’imposition pour les citoyens qui travaillent.

Il a également discuté du chemin parcouru depuis le début de la crise de Covid-19, mais de la nécessité de rester vigilant.

Il a accueilli les parents de Tire Nichols, que des policiers ont tué à Memphis, Tennesee, le 7 janvier 2023.

Il a discuté de la brutalité policière et de ceux qui doivent être tenus responsables – il a plaidé auprès du congrès

Le président Biden a promis d’opposer son veto à l’interdiction nationale de l’avortement.

Biden a directement appelé les grandes entreprises technologiques en déclarant ce qui suit :

“empêcher les grandes entreprises de technologie de collecter des rencontres sur nos enfants.”

Il a exprimé la nécessité de se concentrer davantage sur la santé mentale des enfants et de responsabiliser les entreprises de médias sociaux.

Le président a également reconnu ses efforts et ceux de Jill Biden pour guérir le cancer en déclenchant Cancer Moonshot.

“Notre objectif est de réduire le taux de mortalité par cancer d’au moins 50 % au cours des 25 prochaines années. Transformer davantage de cancers condamnés à mort en maladies traitables. Et offrir davantage de soutien aux patients et aux familles.”

Il a conclu son discours en promettant de protéger la démocratie.

Sa dernière déclaration étant :

“Nous sommes les États-Unis d’Amérique et il n’y a rien, rien au-delà de nos capacités si nous le faisons ensemble.”

Qu’a dit Joe Biden sur la politique étrangère lors de son discours sur l’état de l’Union ?

Biden a également mentionné plusieurs problèmes liés à la politique étrangère.

Il a discuté de questions telles que :

Associez-vous à la Chine pour faire avancer les intérêts américains.

Défendre la souveraineté de l’Ukraine

Promis d’unir l’OTAN et de maintenir la paix

Tout en abordant la crise russe et ukrainienne, Biden a souscrit à la position américaine sur la démocratie.

Biden devrait parler des problèmes les plus urgents du pays Crédit : AP

Il a déclaré que l’Amérique s’opposait à l’agression de Poutine.

Biden a déclaré entre guillemets :

“Notre nation travaille pour plus de liberté, plus de dignité et plus de paix, pas seulement en Europe, mais partout”

Le président s’est également adressé à la Chine. Dans ce discours, il a mentionné vouloir travailler avec le pays.

“J’ai clairement indiqué au président Xi que nous recherchons la concurrence, pas le conflit.”

Cependant, le président Biden a déclaré qu’il prendrait des mesures pour protéger la souveraineté américaine si la Chine menaçait les États-Unis de quelque manière que ce soit.

Qu’est-ce qu’un discours sur l’état de l’Union ?

Chaque président américain prononce un discours sur l’état de l’Union vers le début de chaque année civile.

Au cours de ce discours annuel, le président informe le Congrès et les téléspectateurs de tout le pays de l’état actuel de la nation.

“Ces discours passent par de très nombreuses ébauches”, a déclaré Michael Waldman, président du Brennan Center for Justice et ancien rédacteur en chef du président Bill Clinton, à l’Associated Press.

Lors du discours sur l’état de l’Union de l’année dernière, Biden s’est concentré sur la guerre en Ukraine, ainsi que sur les sujets suivants qu’il espérait aborder :