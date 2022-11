Votre guide pour l’élection de mardi pour les bureaux du comté de Will – Shaw Local

Will County a disputé des courses pour les élections de mardi

Élection générale

Amendement constitutionnel de l’Illinois

L’amendement proposé ajouterait une nouvelle section à l’article de la Déclaration des droits de la Constitution de l’Illinois qui garantirait aux travailleurs le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les horaires et les conditions de travail, et de promouvoir leur bien-être économique et leur sécurité au travailler. Le nouvel amendement interdirait également l’adoption de toute nouvelle loi qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures de travail et d’autres conditions d’emploi et de sécurité au travail. Lors de l’élection générale qui se tiendra mardi, vous serez appelé à décider si l’amendement proposé doit faire partie de la Constitution de l’Illinois.

Oui Non

Offices fédéraux

Sénat américain, Illinois

Kathy Salvi, républicaine

Tammy Duckworth, démocrate

Bill Redpath, libertaire

Bureaux constitutionnels de l’État

Gouverneur et lieutenant-gouverneur

Darren Bailey et Stephanie Trussell, républicains

JB Pritzker et Juliana Stratton, démocrates

Scott Schluter et John Phillips, Libertaires

procureur général

Thomas G. DeVore, républicain

Kwame Raoul, démocrate

Daniel K. Robin, libertaire

secrétaire d’État

Dan Brady, républicain

Alexi Giannoulias, démocrate

Jon Stewart, libertaire

Contrôleur

Shannon L. Teresi, républicaine

Susana A. Mendoza, démocrate

Deirdre McCloskey, libertaire

Trésorier

Tom Demmer, républicain

Michael W. Frerichs, démocrate

Preston Nelson, libertaire

Comté de Will

Greffier du comté :

Voter pour: 1 / Votez pour : 1

Gretchen Fritz, républicaine

Lauren Stayley Ferry, démocrate

Voter pour: 1 / Votez pour : 1

Shérif:

Jim Reilly, républicain

Mike Kelley, démocrate

Will Trésorier du comté

Raj “Pi” Pillai, républicain

TIm Brophy, démocrate

Surintendant régional des écoles

Elizabeth Caparelli-Ruff, républicaine

Shawn Walsh, démocrate