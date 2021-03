Votre guide pour entrer dans Schitt’s Creek

Dans l’ordre habituel: Annie Murphy, Eugene Levy, Catherine O’Hara et Dan Levy. | Pop TV

Schitt’s Creek a été la première comédie à balayer sa catégorie Emmys, et maintenant c’est aussi un gagnant des Golden Globes. Voici comment le regarder.

Dimanche soir, la sitcom canadienne bien-aimée Ruisseau Schitt a remporté le Golden Globe de la meilleure série télévisée – Comédie ou comédie musicale, dans ce qui est devenu le dernier honneur du tour de la victoire de l’émission. Après avoir terminé sa sixième et dernière saison en avril 2020, Ruisseau Schitt a remporté les sept Emmys pour lesquels il a été nominé en septembre, y compris la meilleure série comique. Les victoires aux Golden Globe de dimanche (qui comprenaient un signe de tête pour Catherine O’Hara en tant que meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée) n’ont fait que cimenter le récit: Ruisseau Schitt était la plus grande sitcom de 2020.

Et il y a une bonne raison Ruisseau Schitt a est reparti avec tant de distinctions comiques. Ses sept Emmys et ses deux Golden Globes ne sont pas seulement une reconnaissance pour la construction de blague excentrique et douce de la série et les performances comiques centrales solides de son casting dans la sixième et dernière saison. Au moins en partie, ces récompenses sont des récompenses de «merci de nous avoir fait passer la quarantaine», car il n’y a peut-être aucune émission qui soit mieux adaptée pour rendre supportables l’ennui écrasant et la peur des longues journées passées à la maison.

La prémisse de Ruisseau Schitt est que la riche famille Rose a tout perdu dans un scandale fiscal. Alors que le spectacle commence, les Roses déménagent vers leur seul actif restant: Schitt’s Creek, une petite ville acheté il y a des années comme une blague. Là, ils se déplacent dans une suite de motel exiguë et lugubre, où ils vivent les six saisons suivantes, luttant d’abord pour s’échapper, puis pour tirer le meilleur parti de leur nouvelle vie.

Ce que ça veut dire, c’est que Ruisseau Schitt parle d’une famille dont le monde grand, ouvert et luxueux devient soudainement étroit, circonscrit et difficile à vivre. au milieu de la quarantaine, ce fantasme est extrêmement bienvenu. C’est « binge the show deux fois de suite et peut-être commencer à lire une fanfic » bienvenue. C’est « voici sept Emmys plus deux autres de la cérémonie des Arts Créatifs et puis deux autres Golden Globes un an plus tard », bienvenue.

Mais si vous souhaitez lancer Netflix, où les six saisons de Ruisseau Schitt sont en streaming, pour découvrir par vous-même cette nourriture réconfortante de la culture pop, vous devrez élaborer une stratégie. Parce que peut-être la pire façon de vivre Ruisseau Schitt est de commencer par le début.

Un guide pour regarder simplement les meilleures parties de Ruisseau Schitt



Dans sa première saison, la plupart des Ruisseau SchittLes blagues sont une combinaison rebutante entre les Roses snob et horribles et les citadins de Schitt’s Creek étant grossiers et grossiers. Le tout est juste des gens terribles qui sont terribles, mais pas de manière perspicace Succession-y façon, et il n’y a pas beaucoup de plaisir à le mien.

Si vous êtes un completiste et que vous êtes déjà engagé à regarder toute l’émission, alors vous pouvez commencer à la première saison, mais je vous recommande fortement d’en faire une émission «jouer en arrière-plan pendant que vous faites des corvées» pour le début. Sinon, sautez-le. Vous êtes intelligent, Ruisseau Schitt a une prémisse assez basique, et vous comprendrez parfaitement ce qui se passe si vous commencez plus tard dans la course.

Si vous êtes prêt à vous en tenir à des douleurs de croissance modérées, vous pouvez commencer au début de la saison deux. C’est à ce moment que la comédie grossière commence à s’effondrer et le snobisme des Roses commence à acquérir un but et une direction. Le le spectacle est encore un peu flou, mais le talent de la distribution a commencé à transparaître.

Mais le point auquel Ruisseau Schitt acquiert sa véritable déclaration d’intention dans sa deuxième saison, «Happy Anniversary». C’est alors que les Roses s’engagent à profiter au maximum de leur séjour à Schitt’s Creek. C’est aussi quand vous pouvez voir la série décider de manière palpable de cesser d’être à propos de personnes terribles et de commencer à être de personnes terribles qui essaient sincèrement d’être bonnes. Il y a encore quelques épisodes plus faibles dans le reste de la série, mais à la fin de la saison deux, Ruisseau Schitt a enfin trouvé une direction et une voix, et les personnages sont tous solides comme le roc.

Cela signifie que vous pouvez commencer par « Joyeux anniversaire » et découvrir le meilleur de Ruisseau Schitt, avec juste quelques notes fausses saupoudrées de temps en temps. Mais si vous manquez de temps et que vous n’exigez que le meilleur de votre confort de visionnage, passez au milieu de la saison trois et commencez par «Magasin général». Cet épisode lance l’un des scénarios les plus enrichissants de la série et marque le moment où les mauvais épisodes cessent de se produire.

Ce qui nous attend dans « General Store » comprend l’une des plus belles histoires d’amour de la télévision, Catherine O’Hara répète à plusieurs reprises « bébé»Dans un assortiment vraiment ridicule de perruques, et la joie pure de regarder Annie Murphy se faire passer pour un bébé hélicoptère sexy alors qu’elle interprète le single de son personnage« A Little Bit Alexis ». C’est une célébration de l’amour et de la famille et trouver le meilleur dans les pires moments. C’est exactement le genre de téléviseur qui peut apporter un peu de chaleur et de lumière dans une année très sombre.

Et tout va bien sur Netflix qui vous attend.