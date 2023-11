Votre guide incontournable de toutes les foires qui auront lieu pour Paris+ pendant la Semaine de l’Art à indice d’octane élevé de la Ville Lumière

Vue générale de l’ambiance lors de l’avant-première presse de Paris+ by Art Basel. (Photo de Luc Castel/Getty Images)

Juste après la fin de la semaine de l’art bien remplie à Londres, les collectionneurs, les conservateurs, les artistes et les membres du public se rendront désormais à Paris pour un autre programme éclair et rempli d’art. Le point culminant est bien sûr la deuxième édition d’Art Basel Paris+, mais il y a bien plus à voir et à faire dans la ville. Ci-dessous, nous avons détaillé toutes les informations pratiques à connaître avant de partir dans la Ville Lumière cette semaine.

Quoi: L’événement principal de la semaine revient au Grand Palais Éphémère, sur le pittoresque Champ-de-Mars de Paris, un lieu bien aménagé avec une vue sur la Tour Eiffel d’un côté et l’École Militaire de l’autre. La deuxième édition de la nouvelle foire d’Art Basel revient avec 154 galeries internationales provenant de 33 pays. Quatre exposants passent au secteur principal après avoir exposé avec la cohorte émergente des galeries l’année dernière, et 15 exposants sont de nouveaux venus cette année.

Au-delà de la présentation centrale, le salon s’associe à la ville de Paris et aux institutions locales pour une programmation publique tentaculaire (et gratuite !), comprenant des installations au jardin des Tuileries et sur la place Vendôme.

Où: Grand Palais Éphémère

Quand: Journée VIP : mercredi 18 octobre : 10h-20h ; Journée vernissage : jeudi 19 octobre : 16h-20h ; Jours publics : vendredi 20 octobre : 11h-21h ; Samedi 21 octobre : 11h-20h ; Dimanche 22 octobre : 11h-19h

Quoi: L’édition inaugurale de Design Miami/Paris débarque prochainement dans le célèbre hôtel particulier du XVIIIe siècle du quartier du Faubourg Saint-Germain. L’événement réunira 27 galeries de design du monde entier présentant des objets de design historiques et contemporains, des luminaires, des meubles et des objets de collection, dont beaucoup sont organisés en réponse directe au cadre historique.

Où: L’hôtel de Maisons, 51 rue de l’Université

Quand: Journée d’avant-première : mardi 17 octobre : 11h-15h ; Exposition publique : du mercredi 18 octobre au samedi 21 octobre : de 11 h à 19 h ; Dimanche 22 octobre : 11h-16h

Heji Shin, Camp Habibi VIII (2013). Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Gaga, Guadalajara et Los Angeles.

Quoi: La neuvième édition de Paris Internationale sera présentée cette année à la Central téléphonique Le Cœur, rue Bergère, à proximité des pittoresques Grands Boulevards. Une présentation jeune, gratuite et dynamique s’annonce, avec 65 galeries de 25 pays exposant dans l’espace industriel, avec 20 nouveaux venus dont Piktrogram (Varsovie), Empty Gallery (Hong Kong) et Gaga (Mexico).

Où: 17 rue du Faubourg Poissonnière

Quand: Avant-première VIP : mardi 17 octobre : 11h-20h ; Horaires publics : du mercredi 18 octobre au jeudi 19 octobre : de 12h à 19h ; Du vendredi 20 octobre au samedi 21 octobre : de 12h à 20h ; Dimanche 22 octobre : 12h-18h

Almagul Menlibayeva, Ma route de la soie vers toi IV (2014). Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Aspan.

Quoi: La neuvième édition d’Asia NOW présentera un groupe diversifié de 65 participants internationaux, notamment des galeries, des institutions, des organisations à but non lucratif et des fondations privées de 26 territoires originaires de l’Asie centrale à l’Asie-Pacifique et sa diaspora. La « foire d’art basée sur le contenu » accueille cette année le collectif d’art Slaves et Tatars en tant que commissaires invités, avec une exposition consacrée aux textiles uniques d’Asie centrale présentant le travail de 14 artistes contemporains.

Où: Monnai de Paris, 11 Quai de Conti, 75006

Quand: Avant-première VIP : jeudi 19 octobre : 14h-17h ; Ouverture au public : du vendredi 20 octobre au dimanche 22 octobre : de 11h à 20h

Quoi: Pour sa huitième édition, la foire Also Known As Africa (AKAA) revient à Paris sous la direction artistique de la commissaire chevronnée Armelle Dakouo. En plus des présentations en galerie, des projets spéciaux seront présentés, notamment une installation monumentale de l’artiste Cosmo Whyte réfléchissant à la présentation de « Des corps noirs protestant contre les frontières de la société », qui invite les spectateurs à « examiner de manière critique la relation entre l’architecture, le pouvoir et l’expérience noire.

Où: Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller

Quand: Horaires publics : du vendredi 20 octobre au samedi 21 octobre : de 12h à 20h ; Dimanche 22 octobre : 12h-18h

