Demain marque une autre étape importante dans la riposte contre Covid alors que 530 000 doses du nouveau vaccin de fabrication britannique commenceront à être distribuées.

Déjà plus d’un million de personnes (pour la plupart des plus de 80 ans) ont reçu une première dose du jab Pfizer – certaines recevant leur deuxième.

Avec le déploiement du vaccin Oxford la semaine prochaine, on s’attend à ce qu’au moins un million de coups par semaine soient effectués ce mois-ci, le programme d’inoculation atteignant à plein régime en février à un rythme doublé.

Le grand espoir est qu’à la mi-mars, nous atteindrons l’objectif de 15 millions de jabs, le moment où il a été prédit que la Grande-Bretagne peut échapper au cycle paralysant des restrictions.

Ainsi, le déploiement de demain du jab d’Oxford qui change la donne nous place sur une voie heureuse et optimiste.

Une carte montre les différents lieux à travers le pays où les vaccinations ont lieu

Qui le reçoit en premier?

La liste des priorités en neuf points établie par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation est au cœur de la phase un:

1 Résidents des maisons de retraite pour personnes âgées (total estimé à 425000 personnes) et leurs aidants (jusqu’à 1,5 million)

2 Tous âgés de 80 ans et plus (3,3 millions) et travailleurs sociaux de première ligne (1,5 million)

3 Tout le monde âgé de 75 ans et plus (2,2 millions)

4 Tous âgés de 70 ans et plus (3,3 millions) et ceux considérés comme cliniquement extrêmement vulnérables

5 Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus (3,4 millions)

6 Toutes les personnes âgées de 16 à 64 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave et de mortalité

7 Tout le monde âgé de 60 ans et plus (3,7 millions)

8 Toute personne âgée de 55 ans et plus (4,3 millions)

9 Tous âgés de 50 ans et plus (4,7 millions)

Un graphique montre les principales étapes de la crise et la tentative de ne pas être verrouillé

Un graphique montre comment fonctionne exactement le nouveau vaccin Oxford / AstraZeneca Covid

Un graphique montre où exactement le nouveau vaccin Oxford est fabriqué