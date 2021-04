Le légendaire coureur tout-terrain et star de YouTube Ken Block se prépare à prendre le volant d’Extreme Es E-SUV pour participer au Grand Prix de Qiddiya finale du Dakar 2020, le 17 janvier 2020. FRANCK FIFE | AFP | Getty Images

La toute première saison d’un tout nouveau sport automobile unique, Extreme E, démarre en direct Sky Sports Cette fin de semaine. Vous ne savez pas de quoi il s’agit? Alors lisez la suite – voici toutes les principales questions auxquelles le présentateur de Sky Sports David Garrido a répondu. Alors, qu’est-ce que c’est exactement ce «Extreme E»? Extreme E est un nouveau sport automobile passionnant, des SUV tout-électriques de course hors route dans cinq sites différents sur des terrains variés et difficiles. Ces sites sont situés dans certains des endroits les plus reculés de la planète, et ils ont été choisis parce que ces endroits ont été dévastés par les effets du changement climatique. En tant que tel, en plus du spectacle sportif, Extreme E vise délibérément à souligner la destruction de la planète et à inspirer les gens, les entreprises et les lieux à prendre des mesures positives dans l’action climatique. L’utilisation de véhicules électriques fait partie de la solution, mais aussi l’occasion pour les équipes et les constructeurs de tester et de présenter leurs dernières technologies automobiles. Ce sport est l’idée d’Alejandro Agag, un homme d’affaires espagnol précédemment impliqué dans la Formule 1 avec des pilotes tels que Romain Grosjean et qui a également fondé la Formule E, la série monoplace entièrement électrique en centre-ville. Qui est impliqué? Il y a neuf équipes, chacune avec un pilote masculin et féminin (l’égalité des sexes étant un autre pilier d’Extreme E), y compris des noms célèbres de nombreux sports automobiles différents. Nous avons trois champions du monde de Formule 1 en tant que propriétaires d’équipe – Lewis Hamilton (X44), Nico Rosberg (Rosberg X Racing) et Jenson Button (JBXE) qui est également pilote lui-même. Parmi les pilotes figurent également l’ancien champion du monde des rallyes Sébastien Loeb qui a remporté neuf titres consécutifs entre 2004 et 2012 et le double vainqueur Carlos Sainz qui a trois couronnes au Dakar. Le Rallycross est principalement représenté par le trio suédois Johan Kristoffersson, Timmy Hansen et Mattias Ekström qui ont remporté à eux deux les cinq derniers titres mondiaux. En ce qui concerne les autres intérêts britanniques, Jamie Chadwick est l’actuel champion de la série W et pilote de développement avec Williams F1, tandis que Catie Munnings a remporté le trophée des dames au Championnat d’Europe des rallyes en 2016. L’autre Britannique impliqué est Oli Bennett, qui en a remporté sept sur neuf courses dans le championnat britannique de Rallycross 2017. Dans les coulisses, il existe d’autres liens en F1 avec le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, en tant que directeur de l’équipe d’Andretti United, tandis qu’Adrian Newey, directeur technique de Red Bull Racing, et l’ancien pilote Jean-Eric Vergne sont tous deux avec Veloce Racing. Comment fonctionne la course? Toute l’action se déroule sur deux jours. Samedi, toutes les équipes effectueront deux essais qualificatifs du parcours, avec le pilote masculin et féminin effectuant chacun un tour et un changement (connu sous le nom de «The Switch») entre les deux. Chacune de ces courses totalisera environ 18 kilomètres, et leurs temps combinés produiront une commande. À partir de cet ordre, les trois équipes les plus rapides se qualifieront pour la première demi-finale dimanche, les trois équipes du milieu s’affronteront dans une autre demi-nommée « Crazy Race » et les trois équipes les plus lentes participeront à « The Shootout ». A partir de cette première demi-finale, les deux premiers finissants progressent jusqu’à la finale, rejoints par le vainqueur de la Crazy Race. En finale, tout simplement le vainqueur de la course est sacré vainqueur XPrix. Les points sont attribués en se classant, au fur et à mesure que vous passez de la première (gagnant XPrix) à la neuvième place (troisième finisseur dans «The Shootout»). Il existe d’autres caractéristiques uniques pour pimenter encore plus la course, telles que « Hyperdrive »: celui qui effectue le saut le plus long lors du premier saut de chaque course reçoit une augmentation de vitesse supplémentaire, et cette équipe obtient également un point de championnat supplémentaire. Aucun fan ne sera sur place lors des courses (pour réduire au minimum l’empreinte carbone de la série), mais la fonction « Gridplay » leur permet de voter pour leur pilote préféré pour obtenir un avantage sur la grille. L’équipe qui reçoit le plus de votes peut choisir sa position sur la grille pour la finale, mais si elle n’y est pas, elle peut offrir ses votes à une autre équipe de son choix. L’équipe avec le deuxième plus grand nombre de votes obtient le deuxième choix de la grille, et ainsi de suite. Dans le cadre de la campagne de développement durable d’Extreme E, chaque vote comprend également un micro-paiement vers l’organisation caritative principale / Legacy Program. (Plus à ce sujet plus tard.) Où sont les lieux des courses? Attachez-vous, ce sera une véritable expédition mondiale. Il y a cinq sites différents pour les courses de la saison inaugurale d’Extreme E, tous thématiques autour de différents endroits éloignés et des problèmes environnementaux connexes. Ils démarrent à AlUla en Arabie Saoudite pour le Desert XPrix début avril, puis se dirigent vers le lac Rose au Sénégal fin mai pour l’Ocean XPrix. Ensuite, il y a un écart d’environ trois mois avant la troisième manche au Groenland sur le glacier Russell près de Kangerlussuaq (Arctic XPrix) à la fin du mois d’août, et après cela nous nous dirigeons vers le sud – à Santa Maria, Belterra dans la région du Pará au Brésil pour l’Amazonie. XPrix en octobre et enfin Tierra del Fuego en Argentine pour le Glacier XPrix à la mi-décembre.

Quelle est la voiture qu’ils utilisent? Il s’appelle l’Odyssey 21, et c’est essentiellement un buggy électrique surdimensionné. Le véhicule est fabriqué par Spark Racing Technology, et il y a là aussi une implication de la Formule 1 avec McLaren fournissant la transmission et Williams la batterie électrique, tandis que Continental fournit les pneus. Elle a été dévoilée au public au Goodwood Festival of Speed ​​en juin 2019, puis a connu un run-out décent au Rallye Dakar en Arabie saoudite en janvier 2020, Ken Block terminant troisième de la dernière étape de la catégorie automobile. Pas un mauvais début. Le fait qu’il soit électrique n’est pas seulement significatif en termes de conduite, mais aussi principalement en termes de poids. C’est une bête de 1650 kilogrammes, 2,3 mètres de large, et pourtant elle parcourt jusqu’à 60 miles par heure en seulement 4,5 secondes. Avec 550 chevaux au frein, l’Odyssey 21 peut atteindre une vitesse de pointe de 120 milles à l’heure et s’attaque à des pentes allant jusqu’à 130%. Des modifications très minimes des voitures peuvent être effectuées par les équipes, essentiellement limitées à la carrosserie, mais bien sûr, chaque équipe aura sa propre livrée spécifique. En tant que SUV électrique, il est beaucoup plus silencieux que son moteur à combustion interne essence ou équivalent diesel, mais il dispose également d’un couple instantané et d’une accélération très rapide. Les conducteurs à qui j’ai parlé ont également fait l’éloge de sa maniabilité, mais l’un d’entre eux m’a dit que l’un des défis consiste simplement à essayer d’arrêter la chose… en raison de son poids. Comment les batteries des voitures seront-elles chargées? Ils ont également une solution à très faible émission de carbone pour cela: les piles à hydrogène. Cette idée innovante de la société britannique AFC Energy utilise l’eau et le soleil pour produire de l’hydrogène. Non seulement ce processus n’émettra aucune émission de gaz à effet de serre, mais son seul sous-produit sera l’eau, qui sera utilisée ailleurs sur le site. Vous voulez un fait amusant sur la voiture? Bien sûr, vous le faites. Voilà: l’énergie stockée dans la batterie à l’intérieur de l’Odyssey 21 pourrait garder 2600 téléphones portables chargés pendant une semaine. Comment les voitures arrivent-elles sur les sites? A-ha! C’est une autre tournure, et peut-être l’un des arguments de vente uniques les plus importants de la série. Ils seront transportés d’un lieu à l’autre à bord du RMS St.Helena, un ancien navire de transport de passagers de Royal Mail qui a fait l’objet d’un vaste chantier pour le transformer en centre d’opérations d’Extreme E. Mais déplacer les voitures n’est pas sa seule utilité. En plus de servir de « paddock flottant », la Sainte-Hélène transportera tous les autres équipements nécessaires sur les lieux de course, un équipage de 50 personnes et elle abritera également des laboratoires pour que les scientifiques mènent des recherches inestimables sur le changement climatique et la pollution des océans. et contribuer au programme d’héritage du championnat (nous en parlerons plus tard) et à sa cause de durabilité. En choisissant la mer plutôt que le ciel, l’empreinte carbone d’Extrême E en termes de logistique sera réduite des deux tiers par rapport au transport aérien. Et il y a aussi d’autres exemples. Les unités de propulsion et les générateurs du navire fonctionnent au diesel à très faible teneur en soufre, le St.Helena utilise des lumières LED à faible consommation d’énergie, des accessoires de salle de bain à faible consommation et même des chaises fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées collectées en Méditerranée. Toutes les petites choses aident.

FALMOUTH, ANGLETERRE – 25 FÉVRIER: Le cargo St Helena a accosté le 25 février 2021 à Falmouth, en Angleterre. Hugh R Hastings | Actualités Getty Images | Getty Images