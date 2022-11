Votre guide du jour des élections – The New York Times

Les électeurs décideront également d’approuver ou non une série de mesures de vote, y compris des propositions liées à l’avortement dans cinq États, la légalisation de la marijuana dans cinq autres et l’expansion de Medicaid dans le Dakota du Sud.

Les courses pourraient également aider à déterminer l’avenir de la démocratie américaine. De nombreux candidats républicains continuent de remettre en cause les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Certains se présentent à des postes, comme celui de secrétaire d’État, qui supervisent directement les élections ; d’autres auront leur mot à dire dans la certification des futurs résultats des votes.

À surveiller

Comment saurons-nous où va la nuit ? Il y a quelques signes utiles à rechercher :

Branchez-vous vers 20 h, heure de l’Est : Les bureaux de vote de plusieurs États clés auront alors fermé, notamment en Géorgie, en Virginie, au New Hampshire et en Pennsylvanie. (Voici quand les sondages ferment et quand s’attendre à des résultats.) Surveillez de près la Virginie et le New Hampshire; les deux ont tendance à compter les votes relativement rapidement et pourraient agir comme des indicateurs pour le reste de la nation.

Signes possibles d’une vague rouge : Les démocrates ont remporté des sièges à la Chambre dans les trois districts swing de Virginie en 2018, lors d’une vague bleue. Aujourd’hui, ces districts pourraient indiquer où va le reste du pays. Si les républicains reprennent deux ou trois de ces sièges, leur parti passera probablement une bonne nuit. S’ils n’en prennent qu’un, le résultat pourrait être proche. Et si les républicains perdent les trois, les sondages pourraient les avoir surestimés. (Si vous voulez consulter les résultats de ces courses ce soir, ce sont les districts de la deuxième, de la septième et de la dixième maison.)

Défense bleue potentielle : Dans le New Hampshire, la sénatrice Maggie Hassan, une démocrate, est candidate à la réélection. Les sondages la favorisent d’environ 3,5 points de pourcentage, selon FiveThirtyEight. Si elle fait mieux que ça, les démocrates pourraient passer une bonne nuit. Si elle fait pire, les démocrates pourraient sous-performer les sondages. Et si Hassan perd, le parti est probablement en difficulté : s’ils ne remportent pas les élections dans lesquelles ils sont favorisés, les démocrates font probablement pire dans les courses qui devraient être serrées.

“Si les démocrates perdent là-bas, cela ne parle pas bien au Nevada, à l’Arizona et au Wisconsin”, a déclaré mon collègue Reid Epstein, qui couvre les mi-mandats.

Les courses clés restantes : Quatre élections très disputées seront probablement cruciales : Arizona, Géorgie, Nevada et Pennsylvanie. Si les démocrates en perdent ne serait-ce que deux, ils abandonneront probablement leur étroite emprise sur le Sénat. Mais nous pourrions ne pas connaître les résultats complets de ces élections avant des jours, voire des semaines.