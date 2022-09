Votre guide des retrouvailles HBCU 2022

Guide de retour à la maison HBCU 2022

Appel à toutes les majorettes, tambours-majors et fanfares – c’est HBCU Homecoming SZN et NOUS SOMMES PRÊTS!

Les participants et les anciens de la HBCU se préparent à des manigances Blackity-Black aisées et festives pour soutenir leurs alma maters. Bien qu’il n’y ait vraiment pas de mauvaise façon de célébrer l’excellence noire et la fierté de HBCU, nous avons créé un guide pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce Homecoming SZN.

RENDEZ-VOUS:

Vous n’êtes pas sûr de la date et de l’heure du jour de match officiel de votre HBCU préféré ? Pas de soucis, consultez le programme complet des retrouvailles ci-dessous!

HORAIRE DES RETOURS HBCU 2022

10/01

État de Bowie contre Livingstone College

État de Winston-Salem contre l’Université Lincoln (PA)

État de Fort Valley contre Benedict College

Alabama A&M contre Bethune-Cookman

Lincoln (MO) contre le centre de l’Oklahoma

État de Bluefield vs école d’apprentis

10/08

État de Morgan contre l’État de Norfolk

Université Lincoln (Pennsylvanie) contre Chowan

État de Virginie contre l’État de Bowie

Virginie Union contre Elizabeth City State

État de Fayetteville vs Saint-Aug

État central contre l’État de Fort Valley

État de la savane vs VUL

Collège Lane contre l’État du Kentucky

État du Tennessee contre Bethune-Cookman

État de l’Alabama contre l’État de Jackson

10/15

État de la ville d’Elizabeth contre Lincoln (PA)

Collège Livingstone contre l’État de Fayetteville

Saint-Augustin contre Johnson C.Smith

État de Norfolk contre l’État du Delaware

État SC vs VUL

État du Kentucky contre l’Université Allen

État d’Albany contre Benedict College

Clark Atlanta contre l’État de Savannah

Collège Miles vs Lane College

10/22

Howard contre l’État du Delaware

Johnson C.Smith contre l’État de Fayetteville

Université Shaw contre Livingstone College

Université Allen contre l’État de Bluefield

Collège Morehouse contre Benedict College

État de la vallée du Mississippi contre Bethune-Cookman

État d’Alcorn contre Texas Southern

État de Jackson contre Campbell

Université du Sud vs VUL

Université Langston c. Université d’Ottawa (AZ)

Université de Hampton contre Richmond

29/10

État du Delaware contre NC Central

Collège Benoît contre Clark Atlanta

FAMU contre Arkansas-Pine Bluff

Prairie View A&M contre Bethune-Cookman

Sud du Texas contre l’Université Lincoln (CA)

A&T de Caroline du Nord contre l’Université Campbell

11/05

Centre de la Caroline du Nord contre Howard

Université de Tuskegee vs Miles College

Collège Edward Waters contre l’Université de Fort Lauderdale

Béthune-Cookman contre l’État de l’Alabama

État de Grambling contre Arkansas-Pine Bluff

11/12

Collège texan contre l’Université chrétienne de Louisiane