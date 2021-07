Votre guide des meilleures collations pour votre soirée d’observation

Si vous planifiez une soirée entre amis ou si vous voulez simplement vous amuser un peu en famille, il est temps d’abandonner les croustilles et d’abandonner votre zone de confort avec des collations internationales savoureuses.

Il existe des choix classiques – la Guinness irlandaise, la marmite australienne – et d’autres qui nécessitent du temps en cuisine, comme un pichet de sangria espagnole et une assiette de macarons français – mais un petit effort supplémentaire peut élargir considérablement les options.

Choisissez-en quelques-uns et encouragez votre deuxième pays préféré, en commençant par les cérémonies d’ouverture le 23 juillet. Voici quelques-unes des options.

Afrique

Croquant de pâte Chin Chin : Les collations Chin Chin remontent à l’époque coloniale en Afrique de l’Ouest, selon la société du New Jersey qui les fabrique. Ce sont des pâtes cuites au four avec un croquant légèrement sucré et délicat.

Djansang Akpi : Les graines d’un arbre d’Afrique de l’Ouest qui peuvent être cuites à la vapeur et moulues comme assaisonnement pour le riz.

Chine

Saveur Chim Dii Pad Thai : Les snacks de crevettes frites au menton (le menton est la partie de la crevette sous la tête) ont un croquant qui rappelle une carapace de crevette et ont une saveur assortie.

Croustilles Lay’s à saveur de concombre : Le sac, plutôt que l’idée de chips de concombre, m’a attiré, mais ils ont un goût de concombre. Ils seront le sujet de la fête.

Danemark

Dessert danois Junket : Pas dès la sortie de l’emballage, mais simple à transformer en pudding, garniture pour tarte ou glaçage aux fruits. Il est fait de lait sucré et de présure, l’enzyme digestive qui fait cailler le lait. Les fans de Mother Goose s’en souviendront comme du lait caillé et du lactosérum.

Allemagne

Hackbraten : Ce mélange d’assaisonnement pour pain de viande peut être transformé en boulettes de viande rapides.

TopKuss : Semblable à une Moon Pie, mais plus grand et plus moelleux avec un seul biscuit plus fin.

Grèce

Figues de Kalamata : Les figues douces de Kalamata proviennent du sud-ouest de la Grèce. On les trouve le plus souvent en « roues » pour un grignotage facile.

Inde

Délice d’oreiller : Les oreillers aérés et croquants sont épicés avec de la farine de blé, de maïs et de riz et favorisés avec de la poudre de chili et des épices. La poudre de chili a du punch.

Parle-G : La marque de biscuits la plus vendue au monde, ils sont un régal populaire à l’heure du thé. Pas trop sucré et rappelle les crackers animaux.

Papadums : Faite de farine de lentilles, cette collation classique frite peut être rapidement préparée au micro-ondes et servie avec du chutney.

Chips naan : Fabriqués à partir de pain plat indien, les croustilles naan sont des croustilles de pita plus feuilletées – et se marient également bien avec le chutney.

Italie

Soda italien : Un peu plus sophistiqué et souvent plus sucré qu’un soda standard, associez-le à une salade Caprese d’une épicerie fine italienne.

Jamaïque

Mousse irlandaise: Fabriqué à partir d’algues rouges marines bouillies dans du lait avec du sucre et des épices, il a une saveur de vanille crémeuse et légèrement épicée.

Chips de banane de Chippie : Salés, croustillants avec une saveur de banane très subtile, ceux-ci pourraient être confondus avec une chips de pomme de terre.

DG Jamaïcain Ananas Gingembre : Un soda rafraîchissant avec un équilibre de saveurs tropicales. Le gingembre ne domine pas l’ananas.

Japon

Mochi au thé vert : La crème glacée mochi est un mochi japonais (un gâteau de riz moelleux) avec une garniture de crème glacée. Le thé vert ajoute une saveur herbacée et herbacée.

Gyoza : La version japonaise des autocollants de pot de porc. Cette variété à saveur de sriracha a un peu de chaleur, mais elle n’est pas trop puissante.

Bonjour Panda : Un régal assez commun aux États-Unis, les bouchées creuses de sablés ont une garniture à la saveur crémeuse – dans ce cas, la fraise.

Corée

Milkis : Mélange légèrement gazéifié d’eau, de sucre et de lait écrémé. Il a des faveurs de yaourt et de banane. Goûte un peu comme Laffy Taffy.

Mexique et Caraïbes

Jarritos soda : Jarritos, qui signifie « petite cruche » en espagnol, se décline dans une gamme de saveurs de fruits, principalement tropicales. Le pamplemousse est rafraîchissant et acidulé pour le soda.

Aqua Fresque : Mélangée avec de l’eau, cette poudre de boisson se décline dans une large sélection de saveurs de fruits, ainsi que des variétés d’hibiscus et d’horchata. La faveur de l’ananas a un goût de vacances.

Tostones : Un aliment de base dans les Caraïbes et en Amérique latine, les tostones sont des plantains verts non mûrs frits et aplatis. Ils peuvent être frits dans une poêle, mais très bien travaillés dans une friteuse à air.

Serbie

Zele Kocke : Ces tranches de fruits serbes sont sucrées, mais ont toujours une saveur qui coupe le goût sucré.

Suède

Fiskbullar : Les boulettes de poisson à la sauce au homard sont généralement chauffées et servies avec des pommes de terre, une omelette, une crêpe ou une salade. La liste des ingrédients ne précise pas quel type de poisson est utilisé, mais la sauce au homard est la saveur dominante.

Thaïlande

Boisson frappée au chocolat Vitamilk : Le shake est parfois utilisé comme substitut de repas, mais a une saveur laiteuse sucrée qui ressemble plus à une friandise.

Royaume-Uni

Collations Kipper : Fabriqués à partir de harengs qui ont été papillons et fumés à froid, les Kippers sont le plus souvent consommés au petit-déjeuner, mais la variété de collations peut compléter un craquelin pour un apéritif.

Loisirs : Fabriqués à partir d’avoine roulée et jumbo, ils sont un biscuit britannique populaire (cookie). La variété au chocolat au lait est un peu plus sucrée.

Gommes au vin : Bonbons britanniques traditionnels, similaires aux boules de gomme mais beaucoup moins sucrés et un peu piquants.

