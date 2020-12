Les fêtes de Noël au bureau sont sur le point de battre leur plein en Australie avec les vacances qui approchent.

Mais les célébrations annuelles sur le lieu de travail seront très différentes pour de nombreux Australiens cette année, car les restrictions relatives aux coronavirus freinent les festivités.

Ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire lors d’une fête de Noël au bureau cette année devient de plus en plus déroutant car chaque État a des règles différentes.

Voici votre guide pour savoir si votre fête sera presque comme l’an dernier, ou plutôt comme un dîner de Noël gênant avec les beaux-parents.

Nouvelle Galles du Sud

Les pubs et les restaurants de l’État acceptent les réservations de groupes jusqu’à 30 personnes, votre fête devra donc être divisée cette année.

La capacité totale des salles est limitée par la règle des deux mètres carrés, donc j’espère que vous avez votre propre salle de réception.

Tout le monde dans la salle doit être assis à moins d’être à l’extérieur, et 50 personnes seront autorisées sur les pistes de danse intérieures.

L’enregistrement par code QR sera obligatoire pour les entreprises hôtelières de Nouvelle-Galles du Sud d’ici Noël, mais la grande majorité les utilise déjà.

Les familles qui souhaitent dîner à l’extérieur le jour de Noël peuvent le faire, les restaurants et les pubs de l’État acceptant les réservations de groupes jusqu’à 30 personnes.

Victoria

Les petites salles d’accueil pourront accueillir une personne tous les deux mètres carrés, avec jusqu’à 50 clients et le plafond pour les grandes salles est maintenant de 150 clients.

Il n’y a pas de limite quant à la taille du groupe que vous pouvez réserver, donc toute l’entreprise pourra participer tant que le lieu est assez grand.

Si vous dînez sur place ou si vous êtes assis ou si vous restez plus de 15 minutes, les entreprises doivent enregistrer vos coordonnées pour la recherche des contacts.

Les sites intérieurs et extérieurs sont soumis à la règle d’une personne par deux mètres carrés. Les sites peuvent accueillir jusqu’à 25 clients avant que la limite de densité ne s’applique.

Les clients peuvent s’asseoir ou se lever pour manger et boire et les boîtes de nuit peuvent ouvrir pour le service assis et non assis de nourriture ou de boissons.

Les salles doivent appliquer une règle de quatre mètres carrés à la piste de danse, avec un maximum de 50 personnes dansant à la fois par zone de danse – comme dans une boîte de nuit avec plusieurs pistes de danse.

Queensland

Les célébrations de Noël dans le Sunshine State ressembleront davantage aux jours d’avant Covid que NSW et Victoria.

Les restaurants, cafés, pubs, clubs enregistrés, clubs RSL et hôtels avec une liste de contrôle Covid peuvent accueillir autant de clients qu’ils le souhaitent tant que la limite de deux mètres carrés est respectée.

La danse intérieure et extérieure est autorisée dans tous les lieux, y compris les pubs, clubs et boîtes de nuit, avec pas plus d’une personne par deux mètres carrés.

Jusqu’à 100 personnes peuvent se rassembler dans un espace public à la fois, mais les enfants et les bébés sont inclus dans les limites de nombre dans le Queensland.

Les sites du Queensland sont tenus de conserver les coordonnées des clients pendant un minimum de 30 jours et un maximum de 56 jours.

Australie du Sud

Après un bref verrouillage au milieu des craintes d’une deuxième vague, les Australiens du Sud sont revenus à une vie quotidienne relativement normale.

Un maximum de 200 clients peuvent profiter des festivités de Noël dans un lieu privé, à condition que la même règle du mètre carré soit respectée.

Les pubs, clubs et restaurants sont plafonnés à 100 personnes par salle, sans consommation permanente de nourriture ou de boissons, que le client soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Cependant, il y a une taille maximale de réservation de 10 personnes par groupe, ce qui tue les grandes fêtes de bureau et limite les célébrations aux affaires intimes de l’équipe.

Australie occidentale

Il n’y a pas de limite au nombre d’invités Les Australiens de l’Ouest sont autorisés tant qu’il n’y a pas plus d’une personne par deux mètres carrés.

Par exemple, un lieu ne peut accueillir qu’un maximum de 100 personnes s’il s’étend sur 200 mètres carrés.

L’Australie-Occidentale n’a pas non plus de limite sur le nombre de clients autorisés lors des rassemblements publics tant qu’il y a au moins deux mètres carrés d’espace par personne.

Les pistes de danse et debout pour boire sont illimités et de nombreuses salles ont exactement la même apparence qu’avant la pandémie.

Tasmanie

Les salles peuvent accueillir jusqu’à 250 clients dans des espaces intérieurs indivis et 1000 dans un espace extérieur indivis.

Les clients peuvent se déplacer librement et danser à l’intérieur de la salle, mais doivent rester assis s’ils sont à l’intérieur et boivent de l’alcool.

ACTE

Les fêtards peuvent se rassembler en groupes de 500 tant que cela ne dépasse pas la règle d’une personne par deux mètres carrés à l’extérieur, ou d’une personne par quatre mètres carrés à l’intérieur.

Les clients des restaurants, pubs et autres lieux peuvent manger et boire debout dans les espaces extérieurs des établissements, mais doivent être assis à l’intérieur.

Territoire du Nord

Il n’y a pas de limites sur les rassemblements de ménages ou sur le nombre de clients qui fréquentent un lieu dans le Top End.

Cependant, les restaurants et les pubs devront collecter les coordonnées des clients pour la recherche des contacts.