Votre guide de référence ALDS des Detroit Tigers : Qui diable sont ces gars ?

outsider (uhn-der-dawg): nom

1. Un perdant prévu dans une lutte ou un concours

2. Une victime de l’injustice de la persécution

CLEVELAND — Lorsque Will Vest est rentré chez lui pour la naissance de son deuxième enfant fin août, les chances des Tigers de Détroit en séries éliminatoires étaient de 2,9 pour cent.

Alors qu’il était sur la liste de paternité, Vest a envoyé un texto à un groupe d’amis de sa ville natale : « Hé, ne nous excluez pas. »

Les Tigers ont ensuite balayé les White Sox à Chicago. Au moment où Vest est revenu le 29 août, les Tigres étaient sur une séquence de six victoires consécutives. Les chances ont grimpé jusqu’à… 3,8 pour cent.

« Donc, chaque jour », a déclaré Vest, « j’envoyais à ce groupe un SMS indiquant le pourcentage auquel nous en étions. Et, vous savez, ils en riaient un peu.

Alors qu’août se transformait en septembre et qu’une histoire amusante se transformait en une sérieuse chasse aux séries éliminatoires, les chiffres ont lentement augmenté : 9,8 pour cent le 10 septembre, 26,9 pour cent le 20 septembre.

« Une fois que nous sommes arrivés à la mi-septembre », a déclaré Vest, « ça a commencé comme si nous étions là-haut vers 20, 30 ans, peu importe, ils disaient simplement ‘Putain de merde’. »

Lors de leur dernière série de la saison, les Tigers ont triomphé des White Sox pour sceller leur improbable place en séries éliminatoires. Après que Vest soit entré dans les vestiaires ce soir-là, l’une des premières choses qu’il a faites a été de prendre son téléphone. Il a envoyé un autre SMS : 100 pour cent.

« C’était un texte sympa à envoyer », a déclaré Vest.

Vendredi à Cleveland, avant la série de divisions de la Ligue américaine, Vest et plusieurs de ses coéquipiers des Tigers portaient des T-shirts bleu marine avec leur graphique sauvage des cotes des séries éliminatoires commémoré fièrement. Dans le coin supérieur droit, lisez un seul mot : Gritty.

Will Vest modélise la dernière tenue des Gritty Tigs 📈 pic.twitter.com/mhG5xEQJeG -Rachel Hopmayer (@rachelhopmayer) 4 octobre 2024

Vest, pour tous ceux qui se poseraient la question, est un lanceur de relève droitier au lancer dur. Une fois sélectionné lors du repêchage de la règle 5 par les Mariners de Seattle en 2021, mais revenu aux Tigres après une première mi-temps difficile, Vest s’est lentement transformé en un élément clé d’un enclos des releveurs qui a terminé la saison avec la cinquième meilleure MPM du baseball.

Pourtant, comme beaucoup de ses coéquipiers, il est inconnu sur la scène nationale, peut-être encore anonyme même pour les fans locaux qui viennent tout juste de reprendre le train des Tigres.

Maintenant que les Tigers sont l’une des huit dernières équipes en compétition pour un trophée des World Series, beaucoup pourraient se demander : qui sont ces gars-là ? Et comment sont-ils arrivés ici ?

Pour ceux qui se lancent tout juste dans la course, ou pour un public national déconcerté par la vue du Olde English D en séries éliminatoires, ou pour tous ceux qui ont juste besoin d’aide pour connaître la différence entre Brenan Hanifee et Brant Hurter, voici votre dictionnaire des Tigers de Détroit 2024.

Étoiles réelles

Riley Greene (SEIGL-lee vert) : LF

1. All-Star pour la première fois lors de la troisième saison des ligues majeures.

2. Chef d’équipe dans la plupart des catégories offensives.

3. Frappeur n°3 ou 4 selon le match et qui d’autre est dans l’alignement.

4. Joueur le plus éclairé lors de deux célébrations du champagne.

Riley Greene a attrapé le propriétaire des Tigers, Chris Ilitch, et l’a emmené dans un bain de champagne. « J’ai toujours rêvé de faire ça », a-t-il déclaré. pic.twitter.com/VCraRgVMqT -Brad Galli (@BradGalli) 28 septembre 2024

AJ Hinch (à Jay Hinch) : Manager

1. Manager des Tigres de quatrième année, mais c’est sa première avec un bilan gagnant.

2. Auparavant, il a passé cinq ans en tant que manager des Astros de Houston (2015-19), deux ans en tant que Diamondbacks de l’Arizona (2009-10) et sept saisons en tant que receveur des ligues majeures (1998-2004).

3. A remporté les World Series 2017 avec Astros, avant d’être suspendu en 2020 pour son rôle dans le scandale du vol de pancartes de cette équipe. A rejoint les Tigres immédiatement après la fin de sa suspension.

Tarik Skubal (TARE-ick skoo-bul) : SP

1. Choix de neuvième ronde originaire d’une petite ville qui, à 27 ans, est sans doute devenu le meilleur lanceur partant du baseball.

2. Vainqueur de la Triple Couronne, probablement lauréat du Cy Young Award, titulaire du deuxième match de l’ALDS après avoir commencé le premier match de la série Wild Card.

3. Gaucher avec une balle rapide qui peut toucher à trois chiffres, un méchant curseur et l’un des meilleurs changements du jeu.

Noms des ménages (enfin, du moins si ce ménage est à Détroit)

Kerry Charpentier (KER-ee KAHR-puhn-ter) : RF/DH

1. Ancien choix de 19e ronde avec une belle histoire qui a réalisé en moyenne 30 circuits pour 162 matchs en trois saisons dans les grandes ligues.

2. A raté deux mois et demi en raison d’une blessure au dos, mais est revenu en août. Son .932 OPS aurait été le huitième meilleur des majors s’il avait eu suffisamment de présence au bâton pour se qualifier.

3. Travaille avec le même entraîneur de frappeurs hors saison qu’Aaron Judge.

Jackson Jobé (Jax-sur Jo-be) : RHP



Jackson Jobe était autrefois caddie pour son père à Augusta National. (Lon Horwedel / Imagn Images)

1. Classé comme L’Athlétisme Espoir n°10 au classement général et fils du golfeur professionnel Brandt Jobe.

2. Appelé le 24 septembre et fait deux apparitions en relève.

3. A rendu deux points, dont un mérité, lors de sa seule apparition dans la Wild Card Series.

Colt Keith (Kohlt Keith): 2B

1. Classé 36e sur la liste des 100 meilleurs espoirs de pré-saison de Keith Law. A signé une prolongation préalable à ses débuts en janvier qui lui garantit 28,6 millions de dollars. A fait ses débuts dans la grande ligue le jour de l’ouverture.

2. Frappeur gaucher avec des divisions inversées modestes et un 97 wRC+ légèrement inférieur à la moyenne.

3. Après un premier mois brutal, atteint 0,285 du 6 mai jusqu’à la fin de la saison.

Reese Olson (rees OLE-fils) : RHP

1. A eu une MPM de 1,92 lors de ses 10 premiers départs.

2. Deuxième meilleur lanceur partant après Tarik Skubal. Il a raté environ six semaines en raison d’une blessure à l’épaule en seconde période et travaille désormais davantage comme releveur en vrac.

3. Un assassin silencieux.

Jake Rogers (jeyk ROJ-ers): C

1. Receveur de tous les jours connu principalement pour sa défense.

2. Le battement de cœur de l’équipe.

3. Mieux connu pour la moustache.

Ce mec sort tout droit d’un film de baseball des années 80 et j’adore ça pic.twitter.com/IFLMDXxGlN -Clem (@TheClemReport) 1 octobre 2024

Matt Vierling (mat VEER-ling): INF/OF

1. A commencé à quatre positions différentes.

2. Il y en a entre 1 et 4 dans l’alignement.

3. Change souvent de position en milieu de match pour maximiser la défense de l’équipe en fin de manche.

4. Acquis dans le cadre d’un échange avec les Phillies de Philadelphie en janvier 2023, et ce fut sa meilleure saison complète au marbre. Il est le seul Tiger de la liste des séries éliminatoires avec une expérience antérieure en séries éliminatoires.

Commandes de fin de saison

Brant Hurter (Brant HURT-er): LHP

1. Plomb gaucher de 6 pieds 6 pouces.

2. 2,58 ERA lors de ses 45 premières 1/3 de manches en MLB.

3. Connu surtout pour son discours après avoir remporté le titre Double-A de la Ligue de l’Est la saison dernière.

Brant Hurter a fourni l’un des meilleurs extraits sonores pour @tigersMLreport après la victoire du titre par Erie. pic.twitter.com/7ifFS4aIL8 – Rogelio Castillo (@rogcastbaseball) 4 août 2024

Jace Jung (JAY-ce jeune) : 3B

1. Frère cadet du joueur de troisième but des Texas Rangers Josh Jung ; a été repêché 12e au classement général en 2022.

2. Converti du deuxième but au troisième but dans la seconde moitié de la saison dernière.

3. Tient sa batte selon un angle génial.

Ty Madden (Ty MAD-fr) : RHP

1. 32e choix au classement général en 2021.

2. A eu une MPM de 6,98 en Triple A cette saison.

3. Appelé en raison de l’augmentation des retraits au bâton et de la diminution des buts sur balles.

Parker Prés (PAHR-ker med-ohs) : FK



Le « bébé girafe » mesure 6 pieds 5 pouces, mais semble parfois encore plus grand. (Junfu Han/Imagn Images)

1. Rookie a été rétrogradé en mai et blessé en juillet. De retour dans l’alignement le 3 août.

2. L’un des meilleurs joueurs du jeu depuis son retour dans l’alignement de tous les jours. Son fWAR 2.1 se classe 13e dans les tournois majeurs des deux derniers mois.

3. La vitesse et la défense sont ses points forts, même s’il frappe bien ces derniers temps.

4. Long et dégingandé, on l’appelle un bébé girafe.

Trey Sweeney (Trey SWEE-nee) : SS

1. A fait ses débuts dans les ligues majeures le 16 août et est depuis lors l’arrêt-court de tous les jours. (L’arrêt-court vétéran Javier Báez, le joueur le mieux payé de l’équipe, est dans l’IL depuis la mi-août mais a connu une saison brutale même lorsqu’il était en bonne santé.)

2. L’un des deux espoirs acquis dans le cadre de l’accord sur la date limite des échanges qui a envoyé le partant n°2 Jack Flaherty aux Dodgers de Los Angeles.

Des perspectives autrefois vantées

Spencer Torkelson (SPEN-ser TOWR-kuhl-suhn) : 1B

1. Choix n°1 au repêchage en 2020.

2. À sa troisième saison dans les ligues majeures, mais a été rétrogradé en juin avec un OPS de .597.

3. Rappelé le 1er août et a eu un OPS de 0,781 au cours des deux derniers mois de la saison régulière.

Casey Mize (KAY-voir My-ze) : RHP

1. Choix n°1 au classement général en 2018.

2. A subi une opération à Tommy John et une opération au dos en 2022. A raté 60 jours cette saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

3. Travaille maintenant hors de l’enclos des releveurs après une MPM de 4,36 sur certaines parties de quatre saisons de la MLB.

Acteurs clés

Beau Brieske (bo briss-KEY): RHP

1. Choix de repêchage de fin de ronde non annoncé qui a ouvert cette saison en Triple A, mais est devenu un élément polyvalent et essentiel de l’équipe de lanceurs mix-and-match.

2. A commencé 12 matchs et terminé 12 matchs en saison régulière. A obtenu la sauvegarde dans le premier match de la série Wild Card et a lancé une longue relève dans le deuxième match.

3. Un représentant en chef du « chaos ambiant ».

Voir aussi : Sean Guenther et Brenan Hanifee (aucun des deux n’a été très présenté comme un espoir, tous deux ont passé une grande partie de cette saison chez les mineurs et sont devenus d’importants releveurs tout au long de la séquence et en séries éliminatoires).

Jason Foley (JAY-fils FOLE-ey) : RHP



Jason Foley : Un plomb impressionnant, un goût musical des années 90 plus impressionnant. (Junfu Han/Imagn Images)

1. Agent libre non repêché de l’Université Sacred Heart.

2. La meilleure option de l’équipe en neuvième manche. Il a utilisé son plomb puissant pour aider à enregistrer 28 arrêts.

3. Sort de l’enclos des releveurs sur « What is Love » de Haddaway.

Tyler Holton (TIE-ler HOLT-un): LHP

1. L’ancien Diamondback de l’Arizona a réclamé des dérogations avant la saison 2023.

2. Releveur polyvalent qui a remporté sept victoires, huit arrêts et lancé 95 1/3 de manches.

3. Au cours des deux dernières saisons, a une meilleure MPM (2,15) que tout autre lanceur de la MLB ayant lancé plus de 150 manches.

4. A également un mulet remarquable.

L’enclos des releveurs des Tigers est destiné à tous les types de gars dans n’importe quel bar du Midwest pic.twitter.com/jFLfenP2FK -Matt Coggins (@MattCoggins) 22 avril 2024

Andy Ibánez (an-dee ee-BAHN-yez) : INF

1. Batteur de peloton droitier avec un .802 OPS contre les gauchers. Principalement un joueur de deuxième but, mais peut jouer n’importe lequel des coins.

2. A frappé seulement 0,174 en seconde période, mais on lui faisait tellement confiance qu’il a réussi le nettoyage lors du premier match de la Wild Card Series.

3. A toujours une batte à la main.

Voir aussi : Justyn-Henry Malloy (appel de mi-saison qui obtient des départs réguliers en DH et en champ extérieur contre les gauchers), Dillon Dingler (le receveur suppléant a été appelé après que l’équipe a échangé Carson Kelly à la date limite).

Wenceel Pérez (WIN-cehl PEH-rez) : RF

1. Switch Hitter qui a fait ses débuts dans la grande ligue en avril et est devenu un habitué du champ extérieur contre les droitiers.

2. Converti du terrain lors de l’entraînement de printemps et est devenu un contributeur surprise.

Voir aussi : Zach McKinstry (batteur de banc gaucher qui peut jouer n’importe où).

