Votre guide de l’éclipse solaire « Cercle de feu » d’octobre

Les Amériques vont vivre un véritable régal astronomique le 14 octobre, alors qu’une éclipse solaire annulaire, connue sous le nom de « cercle de feu », sera visible sur de vastes étendues de l’hémisphère occidental.

Contrairement à une éclipse solaire totale, dans laquelle la Lune obscurcit complètement le Soleil, une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil mais ne recouvre pas entièrement le Soleil, ce qui donne lieu à un anneau brillant ou « anneau ».

La forme elliptique de l’orbite de la Lune autour de la Terre rend ce phénomène possible, selon à la NASA. À certaines périodes, lorsque la Lune est plus proche de son apogée, le point le plus éloigné de son orbite, elle apparaît plus petite par rapport au Soleil. Si une éclipse coïncide avec cette période, le résultat est l’effet « anneau de feu ». À l’inverse, lorsque la Lune est à son périgée, son point le plus proche de la Terre, et s’aligne parfaitement avec le Soleil, une éclipse totale peut avoir lieu (comme le un qui devrait paraître en avril 2024).

Pour ceux qui vivent aux États-Unis et ailleurs dans les Amériques, la prochaine éclipse annulaire promet d’être un spectacle céleste ; les 48 États contigus, ainsi que l’Alaska, connaîtront une éclipse solaire partielle à des degrés divers. Cet événement marque la dernière occasion d’assister à une éclipse annulaire aux États-Unis jusqu’au 21 juin 2039 (même alors, seule l’Alaska sera sur le chemin de l’événement de 2039).

Pour apprécier pleinement l’éclipse du 14 octobre, les spectateurs doivent se situer sur le chemin de l’annularité. Cette trajectoire, où la Lune semble passer directement au centre du Soleil, s’étend sur certaines parties de l’Oregon, du Nevada, de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas. Aux États-Unis, l’éclipse solaire annulaire commence dans l’Oregon à 12 h 13 HE et se termine au Texas à 13 h 03 HE. La grande éclipse américaine a fait plans et horaires détaillés disponible pour l’événement.

Mais ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à distinguer la trajectoire de l’annularité, car divers degrés de l’éclipse seront visibles sur une grande partie de l’hémisphère occidental. Là où je vis au Canada, par exemple, je peux m’attendre à une obscurcissement du Soleil de 25 %, comparé aux 90 % observés le long du trajet de l’annularité. Mon plan est de capturer des images et éventuellement un timelapse de l’éclipse partielle en utilisant des filtres spécialisés pour mes deux télescopes.

Ce tableau montre les heures de début de l’éclipse annulaire pour les villes sur son passage à travers les États-Unis, les zones environnantes connaissant une éclipse partielle avant et après ces heures. Graphique: NASA

Une vue claire et dégagée du Soleil sera idéale, mais même dans des conditions couvertes, l’éclipse annulaire aura un effet notable, projetant une obscurité inhabituelle pendant la journée. Les observateurs peuvent trouver la journée moins lumineuse que d’habitude, même si les nuages ​​obscurcissent la vue directe. Pour ceux qui ne peuvent pas voir l’éclipse, la NASA prévoit d’organiser une diffusion en direct de l’événement.

À la date de l’éclipse annulaire, les observateurs proches du champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique pourraient apercevoir des stries lumineuses dans le ciel, marquant les trajectoires de trois fusées scientifiques. Ceux-ci feront partie de la mission APEP de la NASA visant à étude l’impact de l’éclipse sur notre haute atmosphère. La mission, dirigée par Aroh Barjatya de l’Université aéronautique Embry-Riddle, vise à comprendre les changements soudains de l’ionosphère (une couche atmosphérique chargée d’ions et d’électrons) dus aux fluctuations rapides de la lumière solaire lors d’une éclipse solaire et les effets ultérieurs sur l’ionosphère. température et densité.

« Si vous considérez l’ionosphère comme un étang avec de légères ondulations, l’éclipse est comme un bateau à moteur qui traverse soudainement l’eau », a noté Barjatya dans le communiqué de presse de la NASA. « Cela crée un sillage immédiatement en dessous et derrière lui, puis le niveau de l’eau monte momentanément à mesure qu’il rentre. »

Il est important que les observateurs du ciel fassent preuve de prudence. Même lors d’une éclipse annulaire, les puissants rayons du Soleil peuvent causer des lésions oculaires graves et durables. Il est crucial de ne jamais regarder directement le Soleil sans lunettes spéciales de visualisation solaire ou sans recourir à des méthodes de visualisation indirecte telles que des projecteurs à sténopé. La NASA a publié consignes de sécurité pour cet événement afin que chacun puisse profiter du spectacle sans risque.

Alors le 14 octobre, soyez prudent, amusez-vous et espérez un ciel dégagé !