Les voyages étant toujours en attente pour beaucoup de gens en ce moment, ce Noël est le moment idéal pour investir dans les aventures à venir.

La pandémie a donné aux gens le temps de réfléchir l’impact du voyage sur l’environnement. Nous avons donc réfléchi aux alternatives écologiques que vous pouvez offrir à vos amis voyageurs cette année.

Voici nos six meilleurs cadeaux de voyage à thème écologique pour inspirer vos achats de Noël.

Sacs à dos recyclés conçus pour tenir dans les casiers de cabine suspendus

Si vous êtes vous-même un grand voyageur, vous saurez que trouver un sac qui rentre dans le casier suspendu est un rêve devenu réalité.

C’est exactement ce que fait cette collection de M-24 – et ils sont tous fabriqués à partir de bâche de camion recyclée et de sangles de ceinture de sécurité.

Les grands sacs à dos commencent à 85 £ sur le site Internet, qui ont été spécialement conçus pour les bagages à main.

La santé intestinale en déplacement

Suivre notre routine de santé peut parfois être un défi lorsque vous voyagez. Si vous connaissez quelqu’un qui fait de la randonnée, ce supplément «Super Elixer» pourrait vous être utile.

Fondé par Elle Macpherson, le supplément de beauté ingérable «The Super Elixir» de WelleCo est scientifiquement soutenu et issu de sources durables.

Il est formulé à partir de plus de 45 aliments complets d’origine naturelle, extraits de plantes, vitamines, minéraux et probiotiques, tous conçus pour favoriser le bien-être, la digestion et la vitalité.

Les sachets de voyage Super Elixir de WelleCo coûtent 26 £ et peuvent être trouvés en ligne sur welleco.co.uk.

Un cadeau qui redonne aux communautés touristiques d’Amérique latine

Plutôt que d’acheter un cadeau non désiré, vous pouvez faire un don à quelqu’un dans le besoin au nom de votre proche.

Les communautés d’Amérique latine qui dépendent si fortement du tourisme ont plus que jamais besoin de soutien. La fondation LATA a créé une collection de chèques cadeaux de Noël pour tous les budgets.

Seulement 5 £ couvriront une paire de chaussures de ballet pour un enfant participant Projeto Vidançar; une école de danse pour les enfants défavorisés de l’une des favelas du Brésil. Si vous avez un budget plus important en tête, 100 £ couvriraient un mois d’équipement EPI pour cinq sages-femmes mayas opérant dans des régions reculées du Guatemala.

Que vous luttiez pour une idée de Père Noël secret de 5 £ ou que vous ayez besoin d’un cadeau plus important pour ce membre de la famille difficile à acheter, la Fondation LATA propose toute une gamme d’options de bons brillants pour vous aider à redonner.

Vous pouvez en savoir plus et acheter un bon ici.

Fausse lueur après les vacances

Vous ne pouvez pas battre cette lueur ensoleillée après des vacances. Comme ceux-ci sont en grande partie en suspens pour le moment, vous pouvez obtenir un bronzage sans soleil et sans culpabilité avec cette fausse lueur végétalienne et écologique de l’île du Paradis.

Si vous connaissez un adorateur du soleil qui apprécierait le geste, vous pouvez vous diriger vers Le site de l’Ile du Paradis. La plupart des produits de bronzage commencent à 19,95 £.

Chauffages électriques pour vos chaussures de marche

Rien ne vaut cet air frais de l’hiver lorsque vous partez en randonnée, mais cela vient parfois avec l’ajout supplémentaire de pieds froids et humides. Comme beaucoup d’entre nous commencent à marcher pendant le verrouillage, cette technologie ingénieuse pourrait être un ajout bienvenu à l’équipement de randonnée de quelqu’un.

Le système de chauffage USB Sidas Drywarmer Pro peut être utilisé pour sécher et désinfecter les chaussures et les gants lors de vos déplacements. Après une randonnée ou une course hivernale humide et boueuse, branchez simplement ces unités chauffantes, insérez-les dans une paire de bottes ou de baskets, et elles seront fraîches, sèches et prêtes pour la prochaine aventure.

Au prix de 24,95 £, vous pouvez les trouver à partir de Site Web d’Absolute Snow.)

Une carte murale montrant certains des meilleurs sentiers de randonnée au monde

Nous attendons tous un moment où nous pourrons voyager à nouveau sans des restrictions aussi strictes contre les coronavirus. En attendant, cette carte pourrait orner le mur d’un passionné de randonnée cherchant à planifier sa prochaine aventure.

La carte Absolute Snow montre les sentiers et les destinations de randonnée à travers le monde. Il comprend non seulement des sentiers de randonnée longue distance comme le sentier des Appalaches, mais aussi des randonnées familiales et des sentiers naturels, avec des informations sur le paysage, la longueur et des icônes spéciales pour les sentiers d’observation des oiseaux et du patrimoine.

Il coûte 25,95 £ et peut être trouvé sur le Site web d’Absolute Snow).