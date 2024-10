Votre groupe sanguin affecte votre risque d’accident vasculaire cérébral précoce, découvrent les scientifiques : ScienceAlert

Selon une étude, les personnes appartenant à l’un des groupes sanguins de type A sont plus susceptibles de subir un accident vasculaire cérébral avant l’âge de 60 ans que les personnes appartenant à d’autres groupes sanguins.

Groupes sanguins décrire la riche variété de produits chimiques présents à la surface de nos globules rouges.

Parmi les plus connus figurent ceux nommés A et B, qui peuvent être présents ensemble sous forme de AB, individuellement sous forme de A ou B, ou ne pas être présents du tout sous forme de O.

Même au sein de ces principaux groupes sanguins, il existe de subtiles variations résultant de mutations dans les gènes responsables.

Dans une étude publiée en 2022, des chercheurs en génomique ont découvert une relation claire entre le gène du sous-groupe A1 et un accident vasculaire cérébral précoce.

Les chercheurs ont compilé les données de 48 études génétiques, incluant environ 17 000 personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral et près de 600 000 témoins n’ayant pas subi d’accident vasculaire cérébral. Tous les participants étaient âgés de 18 à 59 ans.

Une recherche à l’échelle du génome a révélé deux emplacements fortement associés à un risque antérieur d’accident vasculaire cérébral. L’un d’entre eux coïncidait avec l’endroit où se trouvent les gènes du groupe sanguin.

Une deuxième analyse de types spécifiques de gènes de groupe sanguin a ensuite révélé que les personnes dont le génome codait pour une variation du groupe A avaient 16 % plus de risques d’avoir un accident vasculaire cérébral avant l’âge de 60 ans, par rapport à une population d’autres groupes sanguins.

Pour ceux qui possédaient un gène du groupe O1, le risque était inférieur de 12 pour cent.

Les chercheurs ont toutefois noté que le risque supplémentaire d’accident vasculaire cérébral chez les personnes de groupe sanguin A est faible et qu’il n’est donc pas nécessaire de faire preuve d’une vigilance ou d’un dépistage supplémentaire dans ce groupe.

« Nous ne savons toujours pas pourquoi le groupe sanguin A confèrerait un risque plus élevé », dit auteur principal et neurologue vasculaire Steven Kittner de l’Université du Maryland.

« Mais cela a probablement quelque chose à voir avec des facteurs de coagulation sanguine comme les plaquettes et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins ainsi qu’avec d’autres protéines circulantes, qui jouent toutes un rôle dans le développement des caillots sanguins. »

Bien que les résultats de l’étude puissent sembler alarmants – le groupe sanguin pourrait modifier le risque précoce d’accident vasculaire cérébral – replaçons ces résultats dans leur contexte.

Chaque année, aux États-Unis, près de 800 000 personnes sont victimes d’un accident vasculaire cérébral. La plupart de ces événements – autour trois sur quatre – surviennent chez les personnes de 65 ans et plus, le risque doublant tous les dix ans après 55 ans.

En outre, les personnes incluses dans l’étude vivaient en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, au Pakistan et en Australie, les personnes d’ascendance non européenne ne représentant que 35 % des participants. De futures études portant sur un échantillon plus diversifié pourraient aider à clarifier la signification des résultats.

« Nous avons clairement besoin de davantage d’études de suivi pour clarifier les mécanismes du risque accru d’accident vasculaire cérébral », Kittner dit.

Une autre conclusion clé de l’étude est venue de la comparaison des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral avant l’âge de 60 ans à celles ayant subi un accident vasculaire cérébral après 60 ans.

Pour cela, les chercheurs ont utilisé un ensemble de données d’environ 9 300 personnes de plus de 60 ans ayant subi un accident vasculaire cérébral et de quelque 25 000 témoins de plus de 60 ans n’ayant pas subi d’accident vasculaire cérébral.

Ils ont constaté que le risque accru d’accident vasculaire cérébral dans le groupe sanguin de type A est devenu insignifiant dans le groupe d’accidents vasculaires cérébraux à début tardif, ce qui suggère que les accidents vasculaires cérébraux qui surviennent tôt dans la vie peuvent avoir un mécanisme différent de ceux qui surviennent plus tard.

Les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes plus jeunes sont moins susceptibles d’être causés par une accumulation de dépôts graisseux dans les artères (un processus appelé athérosclérose) et plus susceptibles d’être causés par des facteurs liés à la formation de caillots, selon les auteurs. dit.

L’étude a également révélé que les personnes du groupe sanguin B étaient environ 11 % plus susceptibles de subir un accident vasculaire cérébral que les témoins non-AVC, quel que soit leur âge.

Études antérieures suggèrent que la partie du génome qui code pour le groupe sanguin, appelée « locus ABO », est associée à la calcification des artères coronaires, qui restreint le flux sanguin, et aux crises cardiaques.

La séquence génétique des groupes sanguins A et B a également été associée à un risque légèrement plus élevé de caillots sanguins dans les veines, appelé thrombose veineuse.

Cet article a été publié dans Neurologie.

Une version antérieure de cet article a été publiée en septembre 2022.