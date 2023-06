Votre GM EV sera bientôt compatible avec un Superchargeur Tesla

General Motors va adopter la norme de recharge des véhicules électriques de Tesla, appelée la norme de charge nord-américaine, a déclaré jeudi la PDG de GM, Mary Barra. Barra a annoncé la nouvelle lors d’une conversation sur Twitter Spaces avec le PDG de Tesla, Elon Musk, qui possède également Twitter et était PDG du réseau social jusqu’à lundi, lorsque Linda Yaccarino a pris la relève.

GM intégrera la conception du connecteur NACS dans ses véhicules électriques à partir de 2025. La collaboration avec Tesla signifie également que les conducteurs de véhicules électriques GM auront un meilleur accès aux chargeurs, car ils pourront utiliser les 12 000 superchargeurs Tesla situés dans toute l’Amérique du Nord à partir du début de 2024. GM affirme que ses conducteurs de véhicules électriques utilisent actuellement plus de 134 000 chargeurs disponibles via l’initiative Ultium Charge 360 ​​et les applications mobiles de la société.

« Cette collaboration est un élément clé de notre stratégie et une prochaine étape importante dans l’élargissement rapide de l’accès aux chargeurs rapides pour nos clients », a déclaré Barra dans le communiqué. « Non seulement cela contribuera à rendre la transition vers les véhicules électriques plus transparente pour nos clients, mais cela pourrait également aider l’industrie à adopter une norme de recharge nord-américaine unique. »

Malgré les accords entre GM, Ford et Tesla, la Maison Blanche vendredi aurait réitéré son annonce de février selon laquelle les chargeurs de VE doivent être universels et inclure des connexions CCS s’ils veulent recevoir un financement fédéral. Un projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars adopté en novembre 2021 prévoyait 7,5 milliards de dollars pour créer 500 000 chargeurs publics de VE aux États-Unis d’ici 2030.

General Motors a récemment annoncé son intention de mettre fin officiellement à la production de sa Chevrolet Bolt électrique, qui était le véhicule électrique le plus abordable sur le marché lors de son lancement en 2017. La Bolt est entrée dans l’histoire en tant que premier véhicule électrique à batterie sur le marché à moins de 50 000 $ avec un portée de plus de 200 milles. Mais après des récits d’incendies spontanés impliquant sa batterie LG, le Bolt a fait l’objet d’un rappel complet, la production a été arrêtée pendant une bonne partie de l’année, et en 2021, GM a conseillé les propriétaires se garer à l’extérieur – et à au moins 50 pieds des autres véhicules – « dans le cas rare d’un incendie potentiel ».

Comment utiliser les chargeurs Tesla si vous avez un GM EV

Si vous conduisez un véhicule électrique GM, vous aurez besoin d’un adaptateur pour utiliser les superchargeurs Tesla dans un premier temps à partir de début 2024. À partir de 2025, les premiers véhicules électriques GM comprendront une entrée NACS pour un accès direct aux superchargeurs Tesla sans adaptateur.

GM mettra ensuite des adaptateurs à la disposition des conducteurs de véhicules compatibles NACS pour permettre la recharge sur les bornes de recharge standard actuelles de l’industrie, appelées CCS pour Combined Charging System.

L’annonce de GM selon laquelle il utilisera la norme de charge de Tesla fait suite à un accord similaire conclu entre Tesla et le concurrent de GM, Ford. Ce partenariat a été annoncé fin mai.

CNET propose un guide de la recharge de VE à domicile, ainsi qu’un guide de 12 chaînes de magasins qui proposent la recharge de VE pendant que vous magasinez et un aperçu du nombre de bornes de recharge de VE proposées aux États-Unis.