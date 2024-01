Votre Galaxy S24 pourrait être capable de détecter lorsque vous êtes dans un accident de voiture

Se faire heurter par une autre voiture est l’une des dernières choses que vous voudriez qu’il vous arrive lorsque vous êtes sur la route, mais cela arrive malheureusement trop souvent. Si vous êtes victime d’un accident de voiture, il est essentiel que les secouristes et vos proches soient informés dès que possible de votre situation. Malheureusement, lors d’accidents plus graves, vous n’êtes peut-être pas physiquement capable d’appeler le 911 ou vos proches. C’est pourquoi de nombreuses voitures peuvent appeler automatiquement les services d’urgence lorsqu’elles détectent un accident. Cependant, toutes les voitures ne peuvent pas faire cela, donc avoir un téléphone capable de faire la même chose pourrait véritablement vous sauver la vie un jour.





Les téléphones Pixel de Google depuis le Pixel 4 et les iPhones d’Apple depuis l’iPhone 14 sont capables de détecter les accidents de voiture, tandis que les smartphones de Samsung comme la série Galaxy S24 et le Galaxy Z Fold 5 ne le peuvent actuellement pas. Cependant, cela pourrait changer à l’avenir, car nous avons repéré des preuves selon lesquelles le Galaxy S24 ainsi que le Galaxy Z Fold 5 pourraient être capables de détecter lorsque vous êtes dans un accident de voiture.

Pour un peu de contexte, chaque appareil Android est équipé d’une multitude de capteurs physiques, comme un accéléromètre et un gyroscope. Ces capteurs fournissent des données que le système d’exploitation et les applications Android peuvent lire pour alimenter des fonctionnalités simples telles que l’autorotation ainsi que des fonctionnalités plus complexes telles que les alertes de tremblement de terre d’Android. Votre téléphone peut déduire s’il est victime d’un accident de voiture en analysant les données des capteurs de mouvement, de son GPS et de son microphone. Cependant, la raison pour laquelle si peu de téléphones offrent la détection des accidents de voiture est que l’analyse réelle de ces données est compliquée, potentiellement gourmande en énergie si elle n’est pas correctement effectuée, et nécessite de la prudence (pour ne pas perturber les régulateurs/services d’urgence).

Détection d’accident de voiture sur un Pixel 8 Pro

Pour résoudre ces problèmes, la détection des accidents de voiture sur les téléphones Pixel utilise le matériel du concentrateur de capteurs à faible consommation du téléphone pour collecter et analyser en continu les données des capteurs. Ce n’est que lorsqu’un accident de voiture potentiel est détecté que le processeur d’applications principal du téléphone, le plus gourmand en énergie, se réveille pour confirmer le résultat, puis déclencher l’alerte d’accident de voiture. Google a essayé d’amener les constructeurs Android à utiliser sa mise en œuvre de la détection des accidents de voiture, mais la société n’a pas eu de succès jusqu’à présent. Bien que nous n’ayons aucune preuve que Samsung s’efforce d’adopter la mise en œuvre par Google de la détection des accidents de voiture, nous avons des preuves qu’il travaille sur une sorte de fonction de détection des accidents de voiture.

Il y a quelques mois, je jouais avec l’application Tasker sur mon Galaxy Z Fold 5 pour résoudre un problème que je rencontrais : je voulais faire de Gboard le clavier par défaut sur l’écran de couverture, mais conserver le clavier Samsung comme clavier par défaut. l’écran intérieur. Une solution Je suis venu avec consistait à utiliser Tasker pour lire les données du capteur d’angle de charnière, puis à modifier l’application de clavier par défaut en conséquence. À ma grande surprise, lorsque l’application Tasker a répertorié tous les capteurs disponibles sur mon Galaxy Z Fold 5, j’ai trouvé un «Réveil de détection d’accident de voiture” capteur dans la liste. Ce fut une découverte choquante, car Samsung n’offre actuellement aucune fonction de détection d’accident de voiture sur aucun de ses téléphones Galaxy.

Capteur de réveil Car Crash Detect trouvé sur le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy S24 Ultra

Ce capteur « Car Crash Detect Wakeup » est également présent sur mon Galaxy S24 Ultra mais pas sur une unité Galaxy S23 Ultra que nous avons vérifiée. En creusant plus profondément, j’ai appris que ce capteur « Car Crash Detect Wakeup » est en fait un capteur composite, un type de capteur virtuel qui traite et fusionne les données d’un ou plusieurs capteurs physiques sous-jacents. Le capteur est conçu pour ne pas permettre de regrouper les événements du capteur afin de signaler immédiatement les accidents de voiture potentiels aux applications lisant le capteur.

En parlant de cela, nous avons découvert une application système cachée dans One UI 6.1 appelée « MoccaMobile » qui contient le code pour démarrer et arrêter le capteur d’accident de voiture. Cependant, nous n’avons trouvé aucune interface utilisateur indiquant à quoi pourrait ressembler une alerte potentielle d’accident de voiture sur les appareils Samsung. Ce qui complique encore les choses est le fait que cette application « MoccaMobile » peut être trouvée dans les anciennes versions de One UI ; par exemple, l’application est présente dans la version One UI 5.1.1 pour le Galaxy Z Fold 5 ainsi que dans la version One UI 6.0 pour le Galaxy S23 Ultra, cette dernière ne semblant même pas avoir cette « Voiture ». Capteur “Crash Detect Wakeup”. L’application n’est cependant pas présente dans la version One UI 5.0 pour le Galaxy S22 Ultra ou dans la version One UI 5.1 pour le Galaxy S23 Ultra.

Nous avons contacté Samsung la semaine dernière pour voir s’ils souhaitaient commenter notre découverte, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse de leur part. Si Samsung travaille effectivement sur une fonction de détection d’accident de voiture pour la série Galaxy S24 et le Galaxy Z Fold 5, cela ne peut pas arriver assez tôt, car cela pourrait potentiellement sauver la vie d’un nombre décent de personnes étant donné la popularité de ces téléphones. .