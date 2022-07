Votre foyer est plus utile que vous ne le pensez

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

UN foyer est idéal pour les soirées fraîches et animées de l’automne et de l’hiver. Mais ne le gardez pas enfermé la moitié de l’année : votre foyer est excellent pour toutes les saisons et toutes les occasions, y compris un Barbecue d’été.

Vous songez à organiser une soirée d’été ou un barbecue dans votre jardin ? Pensez à utiliser un foyer extérieur. Qu’il s’agisse de griller des hot-dogs ou de se rassembler autour du feu avec des amis et la famille, c’est l’accessoire ultime pour le jardin. Alors n’oubliez pas votre foyer pendant les mois les plus chauds et suivez plutôt nos raisons d’utiliser un foyer à chaque saison de l’année. (Pour encore plus de façons d’aimer votre jardin et votre terrasse, consultez notre favori grils à gaz, tondeuses à gazon électriques, glacières et outils de grillade de l’année).

Été

L’arrivée du temps chaud signifie que c’est le début de la saison des grillades – et l’une des meilleures façons de cuisiner à l’extérieur est d’utiliser un foyer au bois.

La plupart des foyers peuvent fonctionner comme de simples cuisinières dès la sortie de la boîte. Pensez aux hot-dogs et aux s’mores de base. Ajoutez les bons accessoires de cuisine, cependant, et ces foyers deviennent de véritables poêles et grils d’extérieur.

Solo Stove, par exemple, offre ensembles de systèmes de cuisson pour tous ses foyers. Ils couvrent toute la gamme des grils et des woks aux supports pour vos propres casseroles et poêles en fonte.

Breeo vend également divers produits de cuisson de rechange pour ses fosses. Par exemple, le Grille d’avant-poste Breeo se fixe sur le côté des foyers de la série X et vous pouvez l’utiliser pour griller des aliments directement ou comme support pour les ustensiles de cuisine. L’Outpost est également livré avec un steak pour que vous puissiez le monter sur des feux de camp ordinaires.

Vous ne pouvez pas non plus compter BioLite à cet égard. L’entreprise vend un Ensemble d’accessoires de cuisson FirePit qui comprend un couvercle de gril, une plaque chauffante en fonte et divers ustensiles de cuisine.

Jon Lovette / Getty Images



Tomber



Pour la plupart des gens, l’automne est le moment où votre foyer est le plus utilisé. C’est sans doute parce qu’il est difficile de battre la belle odeur d’un feu de bois dur quand il y a un frisson dans l’air. L’automne est aussi la saison du football. Pensez à organiser votre propre hayon personnel ou même un plus grand rassemblement dans votre jardin.

Brian Bennett/Crumpe



L’hiver

S’asseoir devant votre foyer pendant les mois les plus froids peut ne pas sembler très amusant, mais les foyers produisent beaucoup de chaleur. En fait, de nombreux modèles de foyers sans fumée sont particulièrement efficaces pour diffuser leur chaleur.

Par exemple, le Série Breeo X devient assez chaud pour cuire même au plus profond de l’hiver. La construction en acier et la plaque de brûleur du foyer dégagent également beaucoup de chaleur rayonnante.

Cuisinière seule est une autre marque de foyer sans fumée très appréciée. Ses produits fonctionnent à des températures élevées, consommant du bois avec une combustion efficace à faible dégagement de fumée. La société a également annoncé récemment un nouveau accessoire déflecteur de chaleur qui est conçu pour évacuer autant de chaleur que possible vers les côtés du feu. Cependant, en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, le produit est en rupture de stock jusqu’en mai. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’utiliser un déflecteur sophistiqué pour augmenter la production de chaleur de votre fosse.

Il y a toujours le Méthode de la torche suédoise. Ce style de construction de feu nécessite d’empiler autant de bois que possible dans votre fosse à la fois. Vous empilez également les bûches verticalement afin que leurs extrémités dépassent de la fosse dans le sens de la longueur. Vous allumez ensuite le bois en haut au centre de la pile. Au fur et à mesure que le feu brûle, il se déplace de l’intérieur vers l’extérieur et se déplace progressivement de haut en bas. Ce style de feu produit une chaleur plus rayonnante, parfaite par temps froid.

Breeo



Le printemps

À mesure que l’hiver se retire et que les températures commencent à se réchauffer, l’envie d’allumer votre puits augmentera. C’est toujours le cas pour moi. Et si vous envisagez de profiter du changement de saison pour ranger votre jardin, votre fosse peut également vous aider.

Brûler des branches sèches et mortes et des feuilles mortes qui se sont accumulées pendant l’hiver est toujours satisfaisant et certainement plus amusant que de les mettre dans des sacs de déchets de jardin pour les éliminer. Assurez-vous simplement de ne pas brûler de bois traité, car il émettra des fumées dangereuses. De même, avant d’allumer quoi que ce soit, c’est toujours une bonne idée de vérifier les restrictions d’incendie locales en raison du feuillage sec ou du risque d’incendie de forêt.

Donc, que ce soit en été, au printemps, en hiver ou en automne, vous avez de nombreuses raisons d’allumer votre foyer. Votre jardin vous attend.

Donc, que ce soit en été, au printemps, en hiver ou en automne, vous avez de nombreuses raisons d'allumer votre foyer. Votre jardin vous attend.