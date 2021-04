LES ÉTATS peuvent secrètement vous devoir de l’argent, des chèques, des biens et d’autres objets de valeur – qui se sont retrouvés dans la plus grande boîte aux objets perdus des États-Unis.

Avez-vous déjà égaré, perdu ou jamais reçu quelque chose? Parce que votre autorité locale pourrait conserver des articles qui vous appartiennent pour un montant de plusieurs milliers de dollars.

Votre état pourrait conserver vos effets personnels perdus qui totalisent des milliers de dollars

Lorsqu’une entreprise d’un bureau gouvernemental ne peut pas localiser le propriétaire légitime après un certain laps de temps, les articles sont envoyés à un bureau des biens non réclamés géré par l’État.

Cela comprend les objets de valeur tels que les remboursements ou les règlements en espèces, un mandat, un compte bancaire inactif, un salaire, un dividende ou des actions et obligations, et les prestations d’assurance.

Outre les dépôts de services publics, un chèque de banque non encaissé, le contenu d’un coffre-fort abandonné, des bijoux et des pièces de monnaie – ce trésor d’objets égarés est gardé par le bureau de l’État jusqu’à ce que leur propriétaire les réclame.

New York est en possession de plus de 16,5 milliards de dollars d’objets de valeur égarés, tandis que la Californie est de près derrière et se retrouve avec 10,2 milliards de dollars de biens perdus.

L’État ensoleillé de Floride a retourné un montant gigantesque de 328 millions de dollars aux demandeurs l’année dernière – cela vaut donc certainement la peine d’être vérifié.

En 2019, la réclamation moyenne payée était de 1780 $, selon l’Association nationale des administrateurs de biens non réclamés.

Alors, comment pouvez-vous vérifier si vous avez des objets perdus qui traînent?

Si vous vous rendez sur le site Web de l’Association nationale des administrateurs de biens non réclamés, vous pouvez rechercher des biens non réclamés par chaque État, ainsi que dans le district de Columbia, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines.

La plupart des États autorisent la soumission de réclamations en ligne ou par courrier Crédits: Getty

La tâche de deux minutes vous oblige à sélectionner votre état de province sur Unclaimed.org qui est ensuite redirigé vers la page de propriété individuelle non réclamée de l’état choisi.

Si vous entrez ensuite de brèves informations de contact, vous pouvez plonger profondément dans vos actifs oubliés qui peuvent s’être égarés.

Et si vous pensez que vous devez de l’argent, vous pouvez rechercher dans 39 États à la fois sur MissingMoney.com, ou 25 et le district de Columbia sur FindMyFunds.com.

Vous pouvez ensuite déposer une réclamation auprès de votre État pour récupérer vos biens.

Selon l’état dans lequel vous vivez, les réclamations peuvent être soumises en ligne ou par courrier, et nécessitent une preuve d’identité.

Cela peut être une copie de votre pièce d’identité avec photo, une copie de votre carte de sécurité sociale, votre numéro d’identification fiscale ou tout autre document prouvant qu’il s’agit de votre propriété manquante.

Mais veillez à ne pas laisser vos effets personnels égarés trop longtemps, car certains États vendent des biens aux enchères et détiennent le produit à la place.

Les demandes peuvent prendre jusqu’à 90 jours pour être traitées, selon le contrôleur de l’État de New York – tandis que les services fiscaux californiens disent que cela pourrait prendre le double et 180 jours pour restituer la propriété.

Les biens de parents décédés peuvent également être réclamés – mais sachez que des documents tels qu’un certificat de décès, un testament et des documents prouvant votre relation peuvent être nécessaires.