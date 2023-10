Votre État dispose-t-il d’énergie solaire communautaire ? Découvrez-le ici

Que vous soyez propriétaire de votre logement ou que vous louiez un appartement, vous pouvez profiter de l’énergie solaire sans installer de panneaux, à condition que votre maison soit située dans le bon quartier.

L’énergie solaire communautaire est un concept relativement nouveau qui permet à tout client d’un service public local de s’abonner à un grand panneau solaire ou à une ferme située à un autre endroit dans l’empreinte de son service public.

Ces projets sont généralement lancés par les services publics eux-mêmes ou par des États qui ont exigé ou encouragé qu’une partie de leur mix énergétique provienne de l’énergie solaire communautaire d’origine locale. Le gouvernement fédéral a également investi des fonds pour des programmes dans la loi sur la réduction de l’inflation et des efforts importants sont en cours pour permettre aux ménages à revenus faibles et moyens de bénéficier plus facilement d’initiatives permettant de réduire les dépenses énergétiques mensuelles. Cependant, certains programmes solaires communautaires lancés par les services publics peuvent en réalité augmenter votre facture énergétique, prouvant que tous les abonnements solaires ne sont pas égaux.

Le Estimations de la Solar Energy Industries Association 5,8 gigawatts d’énergie solaire communautaire ont été installés aux États-Unis au milieu de 2023. Ces projets sont répartis dans 41 États et à Washington, DC, 19 États et DC mettant en œuvre des politiques et des programmes officiels pour encourager davantage d’énergie solaire communautaire. SEIA s’attend à ce que les gigawatts produits grâce à l’énergie solaire communautaire doublent au cours des cinq prochaines années.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

Qu’est-ce que l’énergie solaire communautaire ?

Daniella Gray, responsable des relations clients chez Altus Power, qui développe et exploite des projets solaires communautaires à travers le pays, a déclaré qu’ils prennent souvent la forme de centaines ou de milliers de panneaux sur un parking, un terrain contaminé.friche industrielle» ou toit d’entrepôt.

« Chaque situation est un peu différente selon avec qui nous travaillons », a-t-elle expliqué. « Peut-être que quelqu’un a un petit espace supplémentaire sur le toit qu’il n’utilise pas pour autre chose et que c’est un bon candidat pour l’énergie solaire. »

Altus pourrait alors louer cet espace sur le toit et vendre l’électricité aux abonnés de la communauté.

« Les panneaux sont connectés au réseau électrique local… et l’énergie propre générée est envoyée directement au réseau et la communauté bénéficie donc réellement de la présence de plus d’énergie propre. »

Vous envisagez des panneaux solaires ? Notre cours par courrier électronique vous expliquera comment passer à l’énergie solaire

Les abonnés bénéficient des programmes parce que l’énergie renouvelable générée est moins chère, en partie grâce aux subventions et aux incitations des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux.

Vous envisagez des panneaux solaires ? Notre cours par courrier électronique vous expliquera comment passer à l’énergie solaire

Solaire communautaire par État

Un certain nombre d’États ont mis en œuvre des lois qui permettent aux programmes solaires communautaires d’exister et obligent les services publics à les intégrer dans leur mix énergétique. D’autres États sont allés plus loin en exigeant qu’une certaine quantité d’énergie solaire communautaire soit installée dans des délais fixés, tandis que d’autres financent des projets.

Les données les plus complètes sur l’énergie solaire communautaire aux États-Unis étaient compilé par le Laboratoire national des énergies renouvelables en janvier 2022. Elle a révélé que plus de 70 %, en termes de capacité en mégawatts, se trouvent dans les quatre principaux États : la Floride, le Minnesota, New York et le Massachusetts.

Il est intéressant de noter qu’une grande partie du développement de l’énergie solaire communautaire a eu lieu dans des États comme la Floride, qui n’ont pas encore adopté de législation connexe, où les services publics et les coopératives d’électricité ont pris l’initiative de leur propre chef. Voici une répartition des projets achevés en décembre 2021. Le secteur a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années, il est donc possible que bon nombre de ces chiffres aient changé.

Principaux États pour l’énergie solaire communautaire

Les États envisagent de mettre en œuvre l’énergie solaire communautaire

Le paysage solaire communautaire se développe et évolue rapidement. Le Nouveau-Mexique et Hawaï sont parmi les pays les plus récents à avoir adopté une législation solaire communautaire et devraient probablement progresser dans le tableau ci-dessus dans les années à venir.

La plupart des États sans lois communautaires sur l’énergie solaire ont au moins vu une sorte de législation introduite dans leurs États. Les factures solaires communautaires étaient introduit au Michigan en avril, mais n’a pas réussi à progresser dans la législature de l’État. La situation a été similaire au Wisconsin, en Pennsylvanie, en Alaska et au Montana ces dernières années.

Gray affirme que les mesures prises par la législature californienne promettent de rendre l’énergie solaire communautaire plus viable dans l’État le plus peuplé, et qu’une modification similaire est également en train de se produire dans un programme de longue date au Minnesota.

Comment rejoindre un programme solaire communautaire

Gray dit que participer à l’énergie solaire communautaire est aussi simple que de contacter un fournisseur pour voir s’il travaille avec votre service public local. Si la réponse est oui, il vous suffit de fournir les informations de votre compte auprès de votre service public. Les dernières étapes consistent à signer un contrat et à déterminer les modalités de paiement si le programme solaire communautaire ne consolide pas déjà la facturation avec votre service public.

Brandon Smithwood, directeur principal des politiques de la société solaire communautaire Dimension Renewable Energy, a déclaré que de nombreuses coopératives électriques ont été les premières à adopter l’énergie solaire communautaire, alors que les services publics appartenant à des investisseurs ont généralement dû être contraints d’adopter des programmes similaires par le biais de la législation de l’État.

« C’est une minorité de personnes qui peuvent réellement installer de l’énergie solaire sur leur toit et l’énergie solaire communautaire est une option pour tout le monde », a-t-il déclaré.

Dans la plupart des cas, les crédits solaires communautaires apparaîtront simplement sur votre facture mensuelle de services publics, fonctionnant comme une remise ou un rabais mensuel. Parfois, les abonnés peuvent devoir payer des factures mensuelles de leur programme solaire public et communautaire, mais les crédits seront également toujours appliqués à leur facture d’énergie, offrant ainsi une économie nette.

Offres EnergySage un outil qui vous permet de rechercher des programmes solaires communautaires par code postal.

« C’est quelque chose qui est disponible pour un nombre relativement restreint d’Américains et qui va devenir un produit de consommation beaucoup plus courant », a déclaré Smithwood. « C’est une façon de faire le bien tout en faisant bien. »

Avantages et inconvénients de l’énergie solaire communautaire

L’énergie solaire communautaire peut être difficile à comprendre conceptuellement si vous débutez dans le sujet, mais participer à des programmes est simple. Il y a néanmoins certains éléments à considérer avant de s’inscrire.

Avantages

L’énergie solaire communautaire remplace les combustibles fossiles du mix énergétique, ce qui se traduit par un air plus pur et une réduction des émissions de carbone.

Les programmes visent à réduire les factures d’énergie et profitent en particulier aux familles à revenus faibles et moyens. (Voir une exception clé ci-dessous.)

C’est une façon de bénéficier de l’énergie solaire si vous êtes locataire ou dans une situation qui ne permet pas d’installer vous-même des panneaux solaires.

Les développeurs solaires communautaires louent des terres pour un montant substantiel, offrant aux agriculteurs (et autres propriétaires fonciers) une source de revenus. « C’est le moyen de conserver la ferme comme une ferme et de la garder dans la famille », a expliqué Smithwood.

Les inconvénients

Gray a déclaré que les gens présupposent souvent que l’énergie solaire communautaire est une arnaque, car elle semble réduire les factures de services publics et faire du bien à l’environnement sans aucun frais pour eux.

Dans certaines régions, notamment dans le sud, les services publics monopolistiques proposent l’énergie solaire communautaire, mais les prix ne sont pas favorables. « À ce jour, la façon dont ils fixent le prix de ces produits, il s’agit plutôt d’un produit haut de gamme », a déclaré Jill Kysor du Southern Environmental Law Center.

La facturation peut prêter à confusion s’il n’y a pas de facturation consolidée et les gens doivent s’inquiéter de payer deux factures liées à leur consommation d’électricité.

FAQ

Combien d’États ont des programmes solaires communautaires ? Depuis 2023, des programmes solaires communautaires sont disponibles dans 41 États et à Washington, DC, mais leur disponibilité nécessite toujours la participation des services publics locaux individuels dans de nombreux cas.