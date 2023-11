Votre entreprise est-elle préparée aux évolutions technologiques grâce au perfectionnement ?

De l’intelligence artificielle et de l’automatisation à la blockchain et à la réalité virtuelle, l’évolution rapide de la technologie a remodelé notre façon de travailler et redéfini les compétences requises pour que les employés puissent s’épanouir. En conséquence, les employeurs se retrouvent confrontés à un défi sans précédent : la nécessité de perfectionner leurs talents à un rythme accéléré.

Pour rester compétitifs et pertinents dans une ère de travail dominée par la technologie, les employeurs doivent s’engager dans une formation et une adaptation continues, faisant du perfectionnement des compétences un impératif à la fois pour l’évolution de carrière individuelle et la réussite organisationnelle. Mais, selon un nouvelle enquête menée par Reputation Leaders et parrainée par l’Université DeVry, il existe des obstacles qui empêchent les employés d’accéder aux ressources clés dont ils ont besoin pour maîtriser le numérique et se préparer à un avenir professionnel. défini par la technologie. Les entreprises devraient reconsidérer la façon dont elles conçoivent les opportunités d’apprentissage et de développement si elles souhaitent adopter avec succès les nouvelles technologies et mettre leurs talents à niveau tout au long du processus.

Obstacles empêchant une main-d’œuvre à l’épreuve du temps

Les entreprises américaines investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies et doivent s’efforcer de garantir que leurs talents possèdent les compétences nécessaires pour soutenir ces investissements. Cependant, l’accès insuffisant au perfectionnement axé sur la technologie, associé à plusieurs variables externes, rend cela extrêmement difficile. Selon le rapport, les employeurs considèrent le perfectionnement des compétences comme une priorité urgente et importante. En fait, une écrasante majorité d’entreprises (70 %) pensent que les compétences deviennent obsolètes plus rapidement à mesure que la technologie s’accélère, alors que seulement 51 % des travailleurs partagent des sentiments similaires.

Malgré des points de vue divergents sur la vitesse à laquelle les compétences nécessaires évoluent, les organisations et les talents s’accordent sur le fait que le perfectionnement des compétences est essentiel pour créer une dynamique commerciale et des opportunités professionnelles pour les individus. Mais cet accord ne se traduit pas par des actes. Parmi les huit employeurs sur dix qui ont déclaré offrir du perfectionnement des compétences ; les personnes interrogées estiment que seulement environ la moitié de leurs employés utilisent réellement ces ressources.

Cet écart peut s’avérer encore plus préjudiciable pour les entreprises axées sur la technologie dont le modèle économique dépend d’une main-d’œuvre dotée de compétences qui reflètent leurs stratégies futures. Selon les données, les priorités familiales ou le manque de temps pourraient être à l’origine du manque de participation des salariés au perfectionnement. Le rapport a également révélé un écart entre les compétences dont les employeurs affirment avoir besoin – y compris les compétences en matière de pensée critique et de résolution de problèmes – et les compétences souhaitées par les employés, y compris les connaissances technologiques.

Il existe une volonté manifeste de la part des travailleurs de développer des compétences technologiques et d’appliquer ces apprentissages dans leur carrière. La plupart des entreprises acceptent et assument la responsabilité de perfectionner leur main-d’œuvre. Cependant, ils devraient concevoir des programmes qui s’attaquent aux obstacles et au manque de participation qui empêchent leurs talents de progresser. De plus, ils doivent articuler clairement les compétences technologiques et professionnelles nécessaires pour progresser afin d’aligner leurs besoins sur ceux de leurs employés. Dans le cas contraire, ces ressources resteront inutilisées et les entreprises continueront de manquer de l’infrastructure de talents dont elles ont besoin pour s’adapter aujourd’hui aux secteurs qui définissent la technologie.

Des solutions concrètes pour engager les employés dans le perfectionnement des compétences

Les entreprises axées sur la technologie doivent délibérément mettre en place des programmes de perfectionnement pour mettre leur main-d’œuvre à niveau. Une première étape importante consiste à discuter avec des experts du secteur et à mener des recherches pour avoir une idée des compétences technologiques nécessaires pour faire progresser votre entreprise. En tandem. Identifiez également les compétences que votre personnel souhaite développer en menant des enquêtes ou des recherches qualitatives qui peuvent aider à façonner les ressources d’apprentissage et de développement. En plus de compétences plus techniques, le perfectionnement peut et doit se concentrer sur des compétences durables telles que la résolution de problèmes, la pensée critique et la communication – qui sont toutes une priorité pour les employeurs – pour aider les employés à s’adapter à la nouvelle technologie qui leur est demandée. travailler avec.

Pour créer un véritable impact, le perfectionnement des compétences nécessite également des programmes accessibles qui incluent des opportunités d’obtention de titres de compétences et de certifications sur lesquels on peut s’appuyer à mesure que les changements technologiques se poursuivent. Cela signifie offrir des programmes sous différents formats aux employés de tous niveaux et de tous horizons, tels que des cours en ligne, des formations en personne et des programmes de mentorat.

Les entreprises peuvent également faciliter l’accès à ces options en réservant du temps à leurs talents pour qu’ils s’engagent dans leurs objectifs de perfectionnement, sachant que le temps est souvent considéré comme un obstacle pour les employés. Les programmes flexibles offrent une autre solution avantageuse pour les employeurs et les employés qui cherchent à tirer parti du perfectionnement des compétences, qui peut prendre la forme d’opportunités d’apprentissage ou d’ateliers à votre rythme. Les entreprises peuvent développer et maintenir la connaissance de ces ressources grâce à une communication continue et transparente sur les ressources disponibles qui mettent en évidence la valeur ajoutée qu’elles apportent aux progrès technologiques de carrière et organisationnels.

L’évolution technologique et la transformation des entreprises seront une constante dans un avenir prévisible. Les entreprises ont le pouvoir de créer des opportunités d’apprentissage accessibles et mutuellement avantageuses qui aideront leur organisation et leurs talents à réussir à mesure que l’avenir du travail continue d’évoluer.