Votre enfant a-t-il besoin de vacances d’été à partir de smartphones ?

LUNDI 5 juin 2023 (HealthDay News) — Les vacances d’été ont commencé pour certaines familles et l’utilisation des écrans peut déjà sembler excessive.

Un psychiatre du Baylor College of Medicine de Houston propose quelques conseils pour s’assurer que les smartphones et les tablettes sont utilisés à bon escient et non à l’excès.

Le Dr Laurel Williams, professeur au département de psychiatrie et des sciences du comportement, a déclaré qu’aucun nombre arbitraire d’heures passées en ligne n’indique une dépendance. Elle suggère aux parents de se concentrer sur le comportement de leur enfant envers son téléphone. Si quelque chose semble différent ou problématique, cela peut être un signe avant-coureur d’un temps d’écran trop long.

« Il se peut que votre enfant ne parle à personne à la maison, parle moins, passe toujours du temps dans sa chambre ou soit anxieux ou mécontent de tout ce qu’il voit ou fait en ligne », a déclaré Williams dans un communiqué de presse du collège.

Les enfants ont tendance à faire moins d’activité physique lorsqu’ils utilisent excessivement les appareils, qu’il s’agisse de regarder la télévision, de jouer à des jeux vidéo ou de parcourir les réseaux sociaux.