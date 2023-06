Votre écran Pixel Fold ne devrait pas ressembler à ceci

Google commercialise le nouveau Pliage de pixels comme ayant la charnière la plus durable du marché. Bien que cela puisse être le cas, il y a encore beaucoup d’autres choses qui peuvent se casser, se briser, tomber en panne et se fissurer sur cet appareil à 1 800 $.

Jeter un coup d’œil à Arstechnica’s Unité Pixel Fold de Ron Amadeo après quatre jours. Il est cassé au-delà de toute réparation. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Selon les propres mots de Ron, rien ne s’est passé. L’appareil n’est pas tombé, n’a pas été exposé à une utilisation intensive (ou même modérée) et n’a été exposé à aucun grain. La disparition du téléphone se déroule comme un épisode de House, le téléphone montrant des symptômes, s’aggravant, puis expirant finalement. Voici la chronologie des événements de Ron.

L’écran OLED flexible est mort au bout de quatre jours. Les 10 pixels inférieurs du Pixel Fold sont morts en premier, formant une ligne blanche de pixels de luminosité à 100% qui flamboyait au bas de l’écran. Toute la moitié gauche de l’écran pliable a également cessé de répondre au toucher, et une heure plus tard, un dégradé blanc a commencé à se développer vers le haut sur l’écran.

Ron pense que le problème provient d’un morceau de débris qui s’est coincé sur la partie exposée de l’écran OLED, possible uniquement parce que le plastique de protection qui se trouve sur le dessus de l’écran ne s’étend pas jusqu’au cadre. Avec ce petit morceau de quelque chose qui s’ouvrait et se fermait plusieurs fois, la pression était trop forte pour le panneau et il s’est crevé en créant ce que nous voyons. C’est du moins la théorie de Ron.

Avec des appareils comme celui-ci, il est courant que nous rencontrions des problèmes de fragilité. C’est juste dans leur nature. Vous vous souvenez du Galaxy Fold original et de ses problèmes ? Cela étant dit, toute personne qui achète un pliable doit connaître les risques inhérents. Les entreprises font de leur mieux pour les rendre plus durables, mais en fin de compte, tout peut arriver. Notre conseil ? Assurance.

Nous espérons que ces histoires n’apparaîtront pas en masse alors que le Pixel Fold fait son chemin vers des acheteurs anxieux. Nous voulons que les gens soient satisfaits de leur achat de téléphone très coûteux.