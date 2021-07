Votre diplôme n’est-il qu’un bout de papier ? Un officier de l’IAS déclenche un débat sur Twitter sur l’éducation

Depuis l’année dernière, la pandémie nous oblige à être confinés à l’intérieur de nos maisons, pour la classe ouvrière, c’est le travail à domicile et pour les étudiants, ce sont les cours en ligne. Les personnes qui ont rejoint les collèges et les universités ne sont pas encore entrées dans les locaux de l’institut et pourraient ne jamais être en mesure de le faire. Au milieu des luttes, un officier de l’IAS a déclenché un débat sur Twitter mardi lorsqu’il a exprimé son point de vue sur la plate-forme de microblogging concernant l’éducation.

L’officier de l’IAS, Jitin Yadav, a déclaré dans un tweet que notre diplôme n’était qu’un papier et que c’était dans notre comportement, nos luttes et nos expériences, que l’on voyait une véritable éducation.

Votre diplôme n’est qu’un bout de papier. Votre éducation se voit dans votre comportement, ainsi que dans vos luttes et vos expériences. – Jitin Yadav, IAS (@Jitin_IAS) 29 juin 2021

L’opinion de Yadav a rapidement déclenché un débat sur Twitter, certains étant d’accord avec lui, tandis que d’autres avaient des opinions contradictoires.

La vraie éducation commence quand on entre dans la vie professionnelle. Chaque jour se déroule une nouvelle expérience d’apprentissage. — Shrabani Banerjee (@bani23b) 29 juin 2021

L’éducation indienne n’est qu’un test de mémoire. L’élève a obtenu un score de 90 % et ne se comporte pas nécessairement bien. L’élève a obtenu un score de 35 % et ne se comporte pas nécessairement mal. — Pawankumar N Surwase (@IamPawankumarS) 29 juin 2021

Vrai monsieur, même si l’UPSC ne vous a pas qualifié de citoyen génial, l’humanité en vous le définit – Yadu Saxena (@SaxenaYadu) 30 juin 2021

Complètement vrai. Le diplôme n’est qu’un morceau de papier en Inde. Vous pouvez acheter le degré de mbbs, b. Tech, MBA, phd, llb ou n’importe quel diplôme si vous avez de l’argent. Vous obtenez https://t.co/XRa0vfraYN, mbbs et faire un travail non pertinent. Donc, le diplôme n’est qu’une pièce maîtresse. — Manish Ranjan (@manish_r_patna) 30 juin 2021

Deux citations pertinentes dont je me souviens1 – éduquer l’esprit sans éduquer le cœur n’est pas du tout une éducation2 – une éducation qui ne façonne pas le caractère est inutile – Lakhansingh Rathore (@LakhanDRathore) 29 juin 2021

Par cette logique, nous n’avons vraiment pas besoin de diplômes pour être médecin, votre soi-disant gyan et l’expérience serviront à cela… imaginez être traité par eux. 30 juin 2021

C’est après qu’ils aient vu votre diplôme. Soyons honnêtes, aucune des sociétés de fortune ne recrute sur la base de ce dernier. Bien sûr, la longévité est basée sur ce dernier. – Rajdeep Gajjar (@Imrajdeepgajjar) 29 juin 2021

Mais Monsieur, le diplôme est compté comme qualification dans tous les emplois de service. Personne ne nous connaît personnellement lors de l’entretien, ils ne regardent que les diplômes et l’expérience de travail. Le diplôme n’est pas qu’un bout de papier. C’est un document très important pour obtenir un bon travail. – Bhavya Sharma (@bhavyasharma) 29 juin 2021

Une réponse plus pratique serait – « Aspirer à un diplôme n’est pas important Mais aspirer à des compétences mentales est plus important car le diplôme suivrait par la suite !! » – Subhash Agarwal (@Subhagar76) 30 juin 2021

Alors que le débat se poursuit, on peut supposer que la plupart des gens ne sont pas satisfaits du système éducatif indien et veulent des réformes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici