Votre diététiste TikTok préféré pourrait être payé par Big Food

TikTok est la nouvelle génération d’informations, pour le meilleur ou (généralement) pour le pire. Un nouveau rapport révèle que certains diététiciens majeurs de TikTok sont payés par l’industrie alimentaire pour façonner les habitudes alimentaires des téléspectateurs.

Le rapport vient du Washington Post, qui s’est associé à la salle de rédaction à but non lucratif The Examination pour examiner les diététistes populaires de TikTok et a découvert que des dizaines de ces influenceurs colportaient des messages provenant des industries de l’alimentation, des boissons et des suppléments. Le Post souligne notamment une campagne diffusée sur TikTok en utilisant le hashtag #safetyofaspartame. Durant cette campagne, les créateurs de TikTok aiment Stéph Grasso, Cara Harbstreetet Mary Ellen Phipps a exhorté ses abonnés à ne pas s’inquiéter des effets de l’édulcorant artificiel après que l’Organisation mondiale de la santé a publié des directives sur les dangers à ce sujet. printemps et été. Cependant, ces influenceurs n’ont pas clairement révélé qu’ils étaient payés par le groupe de lobbying connu sous le nom d’American Beverage, qui représente notamment Coca Cola et PepsiCo.

« Les diététistes et nutritionnistes sur lesquels nous nous sommes appuyés ont partagé leurs propres opinions éclairées lorsqu’ils ont communiqué les faits à leur public, et ont été francs sur le fait d’être payés », a déclaré le porte-parole d’American Beverage, William Dermody, au Washington Post.

Cependant, la responsabilité ne s’arrête pas à l’aspartame. Le rapport révèle que certains diététistes au Canada étaient payés par l’Institut canadien du sucre, qui republié contenu de ces diététistes sur sa propre page Instagram. L’Institut canadien du sucre est un organisme à but non lucratif qui reçoit du financement des producteurs de sucre du pays. L’une de ces personnes, Lindsay Pleskot, a publié un vidéo disant à ses téléspectateurs, d’une manière ironique, que la meilleure façon de réduire le sucre était avec les dents ou un couteau, mais pas en dehors de votre alimentation. Selon le Washington Post, Pleskot a initialement mentionné que la vidéo était une publicité dans la description, mais a seulement confirmé qu’il s’agissait de l’Institut canadien du sucre après avoir été confrontée dans sa section de commentaires.

Grasso, Harbstreet, Phipps et Pleskot n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur leur implication.

Les influenceurs étudiés dans le rapport n’ont pas révélé combien ils avaient été payés exactement, mais ceux contactés par le média ont indiqué que cela se situait entre quelques milliers et dizaines de milliers de dollars par publication en fonction du nombre de leurs abonnés. Ce phénomène illustre un problème majeur des contenus autoproduits qui proposent des conseils ou font du journalisme : le payola. Les diététistes, critiques de cinéma et journalistes autoproclamés, par exemple, sur des plateformes comme TikTok, sont en mesure d’accepter librement des paiements d’organisations et d’entreprises sur lesquelles ils peuvent faire des reportages.. Les créateurs ne disposent également que de peu ou pas de recours, ce qui permet à la désinformation et aux opinions guidées de se propager. sévissent parmi leurs millions de followers.