«  Votre déménagement, Abramovich  »: le propriétaire de Man City, Sheikh Mansour, financera le voyage des fans à Porto pour la finale de la Ligue des champions avec Chelsea

Les fans de Manchester City et de Chelsea se rendront dans la ville portugaise le 29 mai pour se rencontrer lors de la finale entièrement anglaise après que la ville hôte d’origine, Istanbul, ait raté une deuxième année consécutive en raison d’une aggravation de la situation de Covid-19 en Turquie, et il semble que la moitié des 12000 fans anglais attendus à Porto plus tard ce mois-ci pourraient bien avoir un peu d’argent de poche après que Sheikh Mansour, le propriétaire milliardaire du club de Manchester, ait révélé qu’il devait financer le voyage des 6000 fans de City qui y assisteraient.

Cette décision intervient après des spéculations selon lesquelles le stade de Wembley était en ligne pour servir d’hôte potentiel pour le match phare du football européen, mais à la suite de discussions entre l’UEFA et le gouvernement britannique, il a été décidé que le non-respect des règles de quarantaine pour le personnel de soutien, les médias et les VIP signifiait l’idée. était impossible.

Cette nouvelle a été une déception pour le contingent de 6000 voyageurs de City, mais Sheikh Mansour – qui est considéré comme le propriétaire du club de football le plus riche du monde – dit que celui-ci est sur lui.

« Pep et l’équipe ont connu une saison si remarquable et le fait d’atteindre la finale de la Ligue des champions après une année très difficile représente un moment vraiment historique pour le club.», a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Il est donc extrêmement important que le plus de fans possible aient la possibilité d’assister à ce match spécial. Surtout ceux qui ont soutenu Manchester City dans les bons et les mauvais moments pendant tant d’années. «

Cette décision a été cosignée par le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, qui a souligné que les difficultés financières des fans devant planifier de voyager pour voir le plus grand match de l’histoire de leur club au milieu d’une pandémie mondiale étaient naturellement problématiques.

« Les défis auxquels sont confrontés les supporters avant cette finale sont multiples, à la fois en termes financiers et logistiques, » il a dit.

« Espérons que l’initiative de Son Altesse permette à la majorité de nos fans présents de se concentrer sur le plaisir de la journée plutôt que de se soucier de la façon de supporter le fardeau des frais de voyage qui sont devenus d’autant plus onéreux en raison des effets de la pandémie.. «

Cependant, certains fans (et probablement pas ceux qui obtiennent un voyage gratuit au Portugal) ont qualifié cette décision de stratagème cynique pour attirer les faveurs de la base de soutien du club après leur décision extrêmement impopulaire de devenir l’un des membres fondateurs du Super européen en ruine. Ligue.

Man City (et Chelsea, d’ailleurs) ont été les premières équipes anglaises à se retirer du projet impopulaire qui a attiré la colère des fans et des médias – et certains fans ont suggéré que cette décision était un peu plus qu’un exercice de relations publiques. pour rallier les fans.

Un fan a noté en ligne que cela survient quatre semaines seulement après Mansour « essayé de vendre l’âme du club« , quelque chose qu’un autre fan revendique »les gens ont oublié« .

Un autre fan, cependant, a mis l’accent sur le propriétaire de Chelsea et s’est demandé s’il suivrait l’exemple.

