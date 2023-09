Votre décongestionnant pourrait être inefficace, selon un panel de la FDA

Ce n’est peut-être pas la nouvelle que vous souhaitez entendre avant la saison des virus. Un comité qui conseille la Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré cette semaine qu’un décongestionnant présent dans de nombreux médicaments oraux populaires contre le rhume et la grippe ne fonctionne pas réellement pour décongestionner ou « déboucher » votre nez.

Surtout, cela ne signifie pas que les médicaments contenant l’ingrédient décongestionnant, la phényléphrine, ne sont pas sûrs. Cela ne parle pas non plus du pouvoir des sprays décongestionnants nasaux qui contiennent de la phényléphrine mais sont administrés d’une manière différente (directement à la source de la congestion), ou des décongestionnants qui utilisent un autre ingrédient et peuvent également être vendus au comptoir de la pharmacie.

Mais les dernières conclusions du comité pourraient signifier que la FDA modifie ses règles concernant de nombreux médicaments courants, ce qui pourrait amener les fabricants de médicaments à tenter rapidement de reformuler leurs produits pour les débarrasser de la phényléphrine (tout en conservant les autres ingrédients). Cela pourrait également potentiellement entraîner des étagères vides dans les magasins contenant des médicaments comme certains NyQuil, Mucinex et d’autres types de médicaments oraux de marque et de marque contenant de la phényléphrine.

La plupart des gens utilisent des décongestionnants en vente libre pour traiter les symptômes légers d’un virus ou pour traiter leurs allergies saisonnières. Cela en fait un traitement facile de première intention. Et selon le Dr Geoffrey Rutledge, médecin et médecin-chef et co-fondateur du site de télémédecine SantéTapavoir des choix lorsque vous vous sentez malheureux peut être l’un des éléments les plus importants du traitement.

Les médicaments contenant de la phényléphrine contiennent souvent d’autres ingrédients actifs qui peuvent atténuer les symptômes en dehors de la décongestion. Mais cela ne signifie pas que la phényléphrine agit comme décongestionnant, dit Rutledge, surtout par rapport à sa cousine en vente libre, la pseudoéphédrine.

« En tant que médecin en exercice, je n’ai jamais recommandé aux patients d’utiliser des produits à base de phényléphrine », a-t-il déclaré. Au lieu de cela, il les oriente derrière le comptoir pour obtenir un décongestionnant plus efficace, ou vers d’autres médicaments si la source de la congestion est une allergie.

Qu’est-ce que la phényléphrine ?

La phényléphrine est un décongestionnant qui agit en restreignant les vaisseaux sanguins de votre nez. On le trouve dans des médicaments courants comme Sudafed PE (pas Sudafed ordinaire), Theraflu, Tylenol Sinus, Advil Congestion, NyQuil Severe Rhume et Flu, et plus encore. Il s’agit de médicaments qui ne nécessitent pas d’ordonnance, sont facilement disponibles dans les magasins et sont généralement destinés à traiter d’autres symptômes du rhume ou de la grippe en plus de la congestion.

Le cousin le plus efficace de la phényléphrine

Il existe un autre décongestionnant oral qui fonctionne de manière similaire, la pseudoéphédrine, et la recherche montre depuis un certain temps qu’il est plus efficace que la phényléphrine, selon le Dr Stacia Woodcock, pharmacienne et rédactrice en chef de pharmacie chez BonRx.

« L’idée selon laquelle la phényléphrine n’agit pas n’est pas nouvelle pour la plupart des professionnels de la santé », a déclaré Woodcock dans un courriel. « La pseudoéphédrine (Sudafed) est clairement un décongestionnant supérieur depuis un certain temps. »

La pseudoéphédrine, cependant, fait face à plus de restrictions car c’est aussi un ingrédient principal utilisé pour fabriquer de la méthamphétamine. Cela signifie que même si le Sudafed PE contenant de la phényléphrine est disponible dans les rayons des magasins, vous devrez probablement demander à un pharmacien et présenter une pièce d’identité pour acheter du Sudafed ordinaire, qui contient de la pseudoéphédrine. Il existe également des limites quant au montant que vous pouvez acheter en une seule fois. (Autres noms pour la pseudoéphédrine les médicaments incluent une concentration maximale de froid de 12 heures.)

En raison des restrictions sur la pseudoéphédrine, « la plupart des fabricants de médicaments contre la toux et le rhume se sont tournés vers la phényléphrine pour remplacer la pseudoéphédrine dans leurs produits en vente libre », a déclaré Woodcock. « Cela permettait aux gens de les acheter lorsque la pharmacie était fermée, s’ils avaient atteint leur limite mensuelle de produits à base de pseudoéphédrine ou s’ils n’avaient pas la pièce d’identité nécessaire pour l’acheter. »

Bien que la pseudoéphédrine soit considérée comme sans danger pour la plupart des adultes lorsqu’elle est prise selon les instructions, elle agit également en resserrant les vaisseaux sanguins et agit davantage comme un stimulant. Cela signifie que c’est une bonne idée de parler à votre médecin avant de prendre un décongestionnant (en particulier la pseudoéphédrine) si vous avez certains problèmes de santé comme l’hypertension artérielle, un problème cardiaque, le glaucome, le diabète ou si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Un certain type d’antidépresseur, les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), peut également interagir avec la pseudoéphédrine et la phényléphrine.

Sudafed PE est le médicament contenant de la phényléphrine que vous pouvez vous procurer sans en parler à un pharmacien. (Le « PE » signifie phényléphrine.) Le Sudafed ordinaire contient de la pseudoéphédrine, et c’est ce que vous voulez si vous recherchez un décongestionnant qui fonctionne, selon Rutledge. Il faudra cependant le demander à un pharmacien. Sudafed n’est que l’une des nombreuses marques de médicaments contenant de la phényléphrine. Tim Boyle/Getty Images

Ne jetez pas vos médicaments

Les décongestionnants oraux contenant de la phényléphrine sont sur le marché depuis des décennies. Et selon une enquête information compilés pour la réunion de la FDA cette semaine par la Consumer Healthcare Products Association, de nombreuses personnes sont satisfaites des produits contenant de la phényléphrine et déclarent y avoir trouvé un avantage.

Selon Woodcock et Rutledge, vous pouvez continuer à utiliser des produits contenant de la phényléphrine si vous le souhaitez ou si vous trouvez qu’ils vous aident. Surtout parce que vous bénéficiez probablement toujours des avantages des autres ingrédients du médicament. Nyquil contient de la phényléphrine pour la décongestion, mais il contient des ingrédients pour réduire la fièvre et la douleur et supprimer la toux, ce qui peut néanmoins apporter un soulagement et atténuer vos symptômes pendant les pires jours de votre maladie. Il en va de même pour les autres médicaments contenant de la phényléphrine.

Au-delà de l’efficacité des autres ingrédients, nous ne devons pas négliger le fait qu’une personne qui s’attend à un soulagement de son médicament est plus susceptible de l’obtenir, explique Rutledge. Il a fait référence à cet effet duo dynamique sur la phényléphrine comme « le pouvoir du placebo et le pouvoir des autres ingrédients ».

Le comité de la FDA a examiné les preuves suggérant que la phényléphrine elle-même n’est pas meilleure qu’un placebo ou un médicament « factice » utilisé pour tester l’efficacité de quelque chose. Mais l’effet placebo présente différents angles, explique Rutledge.

« Il a été démontré à maintes reprises que si l’on croit que quelque chose fonctionnera, il y aura un bénéfice subjectif mesurable », a-t-il noté, ajoutant que les résultats pour les patients et le suivi du traitement sont meilleurs lorsque les patients croient en ce que leur médecin leur dit.

Alternatives aux décongestionnants oraux

Sprays nasaux contenant de la phényléphrine sont toujours considérés comme des décongestionnants efficaces, a déclaré Woodcock, car ils vont directement à la source de la congestion et sont mieux absorbés par l’organisme. Ils peuvent également contenir de l’oxymétazoline. Mais les sprays nasaux comportent une « grande mise en garde », a-t-elle déclaré. Tu peux n’utilisez le spray que pendant quelques jours, sinon vous risquez une « congestion par rebond ».» Il est difficile de s’en débarrasser et peut durer jusqu’à un an.

Et si vous voulez un décongestionnant oral efficace, a déclaré Rutledge, demandez de la pseudoéphédrine. Commun Effets secondaires peut inclure des tremblements ou de l’agitation.

Pour la congestion causée par les allergies, vous devrez cibler vos symptômes un peu différemment, explique Rutledge. Un stéroïde inhalé par le nez comme Flonase est préférable pour une utilisation à long terme par les personnes allergiques car « plutôt que de traiter les symptômes, le stéroïde bloque en fait la réaction immunitaire dans le nez », a-t-il déclaré.

Les antihistaminiques sont également utilisés par les personnes allergiques, mais sachez que les antihistaminiques ne sont pas un décongestionnant, a déclaré Rutledge. Ils agissent en bloquant l’effet de l’histamine, que votre corps libère en réponse à une allergie. C’est pourquoi un test simple pour vous aider à déterminer si vous avez des allergies ou un virus consiste à voir si vos symptômes s’améliorent lorsque vous prenez un antihistaminique.

