Votre couverture électrique est-elle sûre ? Ce n’est peut-être pas le cas, selon lequel ?

Organisation britannique de protection des consommateurs Laquelle ? a trouvé des couvertures électriques dangereuses à vendre par des vendeurs tiers sur des marchés en ligne tels qu’AliExpress, Amazon, eBay et Wish.

Les couvertures électriques sont un moyen économe en énergie pour rester au chaud. Mais dans le but d’économiser encore plus d’argent, les gens peuvent être tentés de se lancer dans des couvertures et des jetés électriques extrêmement bon marché. Mais un nouvel avertissement indique que non seulement ces produits sont de mauvaise qualité, mais qu’ils peuvent être dangereux.

“Les couvertures électriques ont gagné en popularité alors que les gens cherchent à économiser de l’argent pendant la crise du coût de la vie, mais nos dernières recherches montrent que l’achat de ces produits à bas prix sur les marchés en ligne peut mettre votre sécurité en danger”, a déclaré Sue Davies, responsable de la politique de protection des consommateurs. auquel?

En novembre et décembre 2022, Lequel ? a testé 11 couvertures chauffantes bon marché, des plaids chauffants et des châles dont le prix se situait entre 13 et 21 £ et a découvert que huit d’entre eux étaient mal fabriqués et certains potentiellement dangereux. Seuls deux des produits à prix modique ont passé tous les tests Lequel ? essais.

Trois des couvertures présentaient un risque de choc électrique, une avait des fils qui pouvaient facilement être retirés et d’autres étaient mal faites, sans marques de sécurité, instructions claires en anglais ou avertissements de sécurité.

De plus, deux des produits n’étaient pas du tout susceptibles de vous garder au chaud, avec seulement 5 % de leur surface réellement chauffée.

Bien que les couvertures de mauvaise qualité identifiées par Which ? ont été retirés de la vente (ce qui signifie que nous ne pouvons pas les lier) si vous avez acheté l’un des produits suivants sur AliExpress, vous devez cesser de les utiliser immédiatement et demander un remboursement au vendeur :

Couverture chauffante chauffante plus épaisse (13 £)

Couverture électrique 220v chauffe-corps (£ 21)

22V [sic] Feuille électrique chauffante (£ 18)

En l’absence de marques et de noms très génériques, il peut être difficile de savoir avec certitude si vous avez un modèle concerné, mais si vous avez acheté quelque chose de similaire récemment, vérifiez-le et soyez prudent.

Si vous envisagez d’acheter une couverture électrique, nous vous recommandons de lire notre guide d’achat de couvertures électriques, qui contient des liens vers des produits sûrs, mais toujours économiques, que nous avons testés et examinés.

En attendant, voici quelques conseils rapides pour acheter en toute sécurité :

Choisissez un vendeur de bonne réputation (ne considérez pas seulement le site Web lui-même)

Vérifiez les avis sur les produits avant d’acheter (et faites attention aux faux avis)

Évitez les produits génériques sans marque

N’essayez pas d’économiser plus en achetant quelque chose qui est étrangement bon marché

Recherchez une marque CE ou UKCA. Le produit doit également contenir des informations de sécurité et des instructions de lavage

Si vous achetez au Royaume-Uni, assurez-vous que le produit dispose d’une prise standard à trois broches, et non d’un adaptateur.

Vérifiez les fils lâches et l’effilochage avant utilisation

Pour des options d’achat sûres, jetez un œil à nos critiques du jeté chauffant Glamhaus, de la couverture chauffante Cosi Home et de la couverture chauffante Silentnight Comfort Control.