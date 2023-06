Votre correspondance 401(k) est de l' »argent gratuit », mais ce n’est peut-être pas encore le vôtre

La sagesse conventionnelle suggère que votre premier geste consiste à investir suffisamment dans votre compte de retraite au travail pour recevoir toute contribution de contrepartie disponible. « C’est vraiment de l’argent gratuit », a déclaré Kevin Brady, planificateur financier certifié et vice-président de Wealthspire Advisors à New York, à CNBC Make It.

Si vous arrivez à joindre les deux bouts, que vous avez mis de côté de l’argent en cas d’urgence et qu’il vous reste des fonds à consacrer à vos objectifs financiers, comme épargner pour la retraite et régler vos dettes, félicitations ! Maintenant, vous devez décider quel objectif prioriser.

Si votre entreprise propose un 401(k), elle peut contribuer aux comptes des travailleurs comme un avantage supplémentaire et un moyen d’inciter à participer au plan. Les entreprises peuvent offrir une contribution globale à tous les régimes des employés ou correspondre à un certain montant en dollars, mais le plus souvent, elles acceptent de faire correspondre les cotisations d’un employé jusqu’à un certain pourcentage de son salaire.

Les entreprises peuvent offrir des conditions plus généreuses que celles-ci si elles le souhaitent. Peut-être que vos gilets de match seront complètement après un an. C’est peut-être une échelle mobile de moins de six ans. Pour le savoir, vous devrez vous rendre sur le site Web de votre régime et lire le document de votre régime ou la description sommaire de votre régime.

Si vous passez en revue les termes d’un 401 (k) avant de commencer un emploi, considérez les chances que vous serez là à long terme, dit Finger. « Si vous vous investissez complètement à six ans et que vous pensez avoir environ 50% de chances d’en arriver là, c’est un rendement attendu de 50% », dit-il.

Si vous occupez déjà un emploi, le moment du calendrier d’acquisition pourrait contribuer à décider quand et si vous décidez de partir. Si vous êtes à quelques mois d’atteindre une falaise de trois ans, cela pourrait valoir la différence entre 0% et 100% de votre match pour rester un peu plus longtemps.

Mais s’il est important de comprendre votre calendrier d’acquisition, les détails du moment où vous obtenez votre match ne doivent pas vous dissuader d’investir suffisamment pour l’obtenir. Après tout, un peu d’argent gratuit vaut mieux que rien.

Même si vous n’en avez plus, vos contributions à un 401(k) vous appartiennent, qu’elles soient assorties ou non. Et déduire de l’argent de chaque chèque de paie pour l’investir dans un compte d’épargne-retraite fiscalement avantageux est à peu près toujours une bonne idée, déclare Amy Miller, CFP et vice-présidente principale chez Wealthspire Advisors.

Ce faisant, vous prenez l’habitude d’investir régulièrement et automatiquement en utilisant une stratégie connue sous le nom de moyenne d’achat : investir une somme d’argent déterminée à intervalles réguliers. Ce faisant, dit-elle, vous garantissez que vous achetez plus d’actions lorsque le marché est en baisse et moins lorsque les cours des actions sont plus élevés.

« C’est juste une excellente recette pour faire croître votre portefeuille de retraite au fil du temps », déclare Miller.

