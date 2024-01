Votre corps possède un système de perte de poids intégré que vous ne connaissez peut-être pas : ScienceAlert

Wegovy, Ozempic et Mounjaro sont des médicaments pour la perte de poids et le diabète qui ont fait sensation infos santé. Ils ciblent les voies réglementaires impliquées à la fois dans obésité et diabète et sont largement considérés comme des avancées en matière de perte de poids et de contrôle de la glycémie.

Mais ces médicaments indiquent-ils une cause profonde des maladies métaboliques ? Ce qui a inspiré leur développement en premier lieu ?

Il s’avère que votre corps produit des versions naturelles de ces médicaments – également connus sous le nom de hormones incrétines – dans ton ventre. Il n’est peut-être pas surprenant que nutriments dans les aliments aider à réguler ces hormones. Mais vous serez peut-être intrigué de savoir que les milliards de des microbes dans votre intestin sont essentiels pour orchestrer ce processus.

je suis gastro-entérologue à l’Université de Washington qui étudie comment la nourriture et votre microbiome intestinal affecter la santé et la maladie. Voici une perspective approfondie du rôle que jouent les hormones intestinales naturelles et les aliments sains dans le métabolisme et la perte de poids.

Un ventre cassé

Les bactéries spécialisées de votre intestin inférieur absorbent les composants des aliments que vous ne pouvez pas digérer, comme fibre et polyphénols – les éléments des plantes qui sont éliminés dans de nombreux aliments transformés – et les transforme en molécules qui stimulent les hormones pour contrôler votre appétit et métabolisme. Ceux-ci incluent le GLP-1, une version naturelle de Wegovy et Ozempic.

GLP-1 et d’autres hormones comme PYY aider à réguler la glycémie par le pancréas. Ils indiquent également à votre cerveau que vous avez mangé suffisamment, ainsi qu’à votre estomac et à vos intestins, de ralentir le mouvement des aliments le long du tube digestif pour permettre la digestion. Ce système a même un nom : le frein du côlon.

Avant les aliments transformés modernes, les voies de régulation métabolique étaient dirigées par un microbiome intestinal diversifié et sain qui utilisait ces hormones pour réguler naturellement votre métabolisme et votre appétit. Cependant, préparation des alimentsvisant à améliorer la stabilité de conservation et à rehausser le goût, élimine les molécules bioactives comme fibre et polyphénols qui aident à réguler ce système.

L’élimination de ces composants alimentaires clés et la diminution qui en résulte de la diversité du microbiome intestinal peuvent être un facteur important contribuant à l’augmentation de obésité et diabète.

Un court chemin vers la santé métabolique

Wegovy et Ozempic revigorent le frein colique en aval des aliments et des microbes avec des molécules similaires au GLP-1. Les chercheurs ont démontré leur efficacité à perte de poids et contrôle de la glycémie.

Mounjaro est allé plus loin et a combiné le GLP-1 avec un deuxième analogue hormonal dérivé de l’intestin supérieur appelé GIP, et des études montrent que cette thérapie combinée est encore plus efficace dans favorisant la perte de poids que les thérapies uniquement au GLP-1 comme Wegovy et Ozempic.

Ces médicaments complètent d’autres mesures comme pontage gastrique qui sont utilisés dans les cas les plus extrêmes de maladies métaboliques. Ces chirurgies peuvent en partie fonctionnent un peu comme Wegovy et Ozempic en contournant la digestion dans des segments du tractus gastro-intestinal et en baignant votre microbes intestinaux dans les aliments moins digérés. Cela réveille les microbes pour stimuler vos cellules intestinales à produire GLP-1 et PYYrégulant efficacement l’appétit et le métabolisme.

De nombreux patients ont constaté des améliorations significatives non seulement de leur poids et de leur glycémie, mais également des réductions d’importants résultats cardiovasculaires tels que accidents vasculaires cérébraux et crises cardiaques. Directives médicales soutenir l’utilisation de nouveaux médicaments à base d’incrétine comme Wegovy, Ozempic et Mounjaro pour gérer les conditions métaboliques interdépendantes du diabète, de l’obésité et des maladies cardiovasculaires.

Compte tenu des effets des médicaments à base d’incrétine sur le cerveau et sur les fringales, les chercheurs en médecine évaluent également leur potentiel pour traiter des affections non métaboliques telles que l’abus d’alcool, la toxicomanie et dépression.

Une solution quasi magique – pour les bonnes personnes

Malgré le succès et la perspective de ces médicaments d’aider les populations susceptibles d’en bénéficier le plus, les pratiques de prescription ont soulevé quelques questions. Les personnes légèrement en surpoids devraient-elles utiliser ces médicaments ? Quels sont les risques liés à la prescription de ces médicaments enfants et adolescents pour une gestion du poids tout au long de la vie ?

Bien que les thérapies à base d’incrétine semblent proches de la solution miracle, elles ne sont pas sans effets secondaires gastro-intestinaux comme nausées, vomissements, diarrhée et constipation. Ces symptômes sont liés à la façon dont les médicaments agissent pour ralentir le tractus gastro-intestinal. D’autres effets secondaires plus graves, mais rares, comprennent pancréatite et gastroparésie irréversibleou inflammation du pancréas et paralysie de l’estomac.

Ces médicaments peuvent également entraîner une perte de masse musculaire maigre et saine en plus des graisses, notamment en l’absence d’exercice. Significatif gain de poids après l’arrêt du traitement soulève d’autres questions sur effets à long terme et s’il est possible de revenir à l’utilisation uniquement de mesures liées au style de vie pour gérer le poids.

Tous les chemins mènent au style de vie

Malgré nos plus grandes aspirations à des solutions rapides, il est très possible qu’un mode de vie sain reste le moyen le plus important de gérer les maladies métaboliques et la santé globale. Cela comprend l’exercice régulier, la gestion du stress, le sommeil, les sorties à l’extérieur et une alimentation équilibrée.

Pour la majorité de la population qui ne souffre pas encore d’obésité ou de diabète, relancer l’appétit intégré de l’intestin et le contrôle du métabolisme en réintroduisant des aliments entiers et en réveillant le microbiome intestinal peut être la meilleure approche pour promouvoir un métabolisme sain.

Réintégrer des aliments peu transformés à votre alimentation, et en particulier ceux qui en contiennent fibre et polyphénols comme les flavonoïdes et les caroténoïdes, peuvent jouer un rôle important et complémentaire pour aider à lutter contre l’épidémie d’obésité et de maladies métaboliques à l’une de ses racines les plus profondes.

Christophe Dammanprofesseur agrégé de gastroentérologie, Faculté de médecine, Université de Washington

