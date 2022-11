Votre corps et votre cerveau sont différents après un traumatisme. Ce qu’il faut savoir

Trouble de stress post-traumatique, ou Le SSPT est un problème de santé mentale qui a un impact sur la capacité de votre cerveau à réguler votre réaction de peur après avoir subi un traumatisme. Oui, le SSPT est une réponse émotionnelle aux stimuli. Mais c’est plus que cela. Le SSPT est autant une blessure physiologique que psychologique. Le traumatisme que vous vivez peut réellement changer comment votre corps et votre cerveau travailler. Voyons ce qu’est le SSPT, comment il change quelqu’un et quelles sont les options de traitement.

Qu’est-ce que le SSPT ?

Le SSPT est un trouble de santé mentale caractérisé par des perturbations dans la façon dont quelqu’un perçoit les menaces et comment il y réagit. Lorsque nous subissons un traumatisme ou un stressnotre système nerveux autonome se met en marche et notre inondation de l’hypothalamus et de l’hypophyse le cerveau avec des hormones de stress pour nous protéger avec le système nerveux sympathique, ou réponse de combat ou de fuite.

Pour quelqu’un sans SSPT, notre corps retourne à homéostasie – un système d’autorégulation que notre corps utilise pour revenir à la stabilité – après l’événement et le dépasser. Ce n’est pas le cas pour une personne vivant avec des symptômes de SSPT. Les sentiments de stress et le fait d’être en état d’alerte peuvent persister pendant de longues périodes — des jours, des mois ou même des années.

Le SSPT est né d’expériences traumatisantes, bien qu’aucun type de traumatisme n’entraîne automatiquement le SSPT. Sources communes comprennent les combats, les abus, les accidents et les catastrophes naturelles. Toutes les personnes qui subissent un traumatisme ne développeront pas de SSPT. Les chercheurs ne savent pas pourquoi certaines personnes développent un SSPT et d’autres pas. Cependant, des antécédents de maladie mentale, l’absence d’un système de soutien et l’enfance peuvent augmenter les chances de développer un SSPT.

Le SSPT peut sérieusement affecter la capacité de fonctionnement, la santé émotionnelle et les relations d’une personne. Cela peut être débilitant. Les symptômes du SSPT se répartissent en quatre catégories principales : intrusion, évitement, altérations de la cognition et de l’humeur et altérations de l’éveil et de la réactivité.

Symptômes catégoriques courants du SSPT :

Intrusion: Ce type de symptôme de SSPT comprend des flashbacks, des pensées pénibles ou des souvenirs de l’événement.

Ce type de symptôme de SSPT comprend des flashbacks, des pensées pénibles ou des souvenirs de l’événement. Évitement: Avec les symptômes d’évitement du SSPT, une personne peut éviter les personnes, les lieux ou les paramètres qui lui rappellent son traumatisme. Ils éviteront également de parler de la situation et de leurs sentiments à ce sujet.

Avec les symptômes d’évitement du SSPT, une personne peut éviter les personnes, les lieux ou les paramètres qui lui rappellent son traumatisme. Ils éviteront également de parler de la situation et de leurs sentiments à ce sujet. Altérations de la cognition et de l’humeur : Ce type de symptôme de SSPT influence la capacité d’une personne à se souvenir de certaines parties de son traumatisme. Cela inclut également des pensées et des sentiments négatifs à propos d’eux-mêmes ou des autres ; cela peut signifier l’incapacité d’avoir des sentiments positifs. Ils peuvent se sentir détachés des autres.

Ce type de symptôme de SSPT influence la capacité d’une personne à se souvenir de certaines parties de son traumatisme. Cela inclut également des pensées et des sentiments négatifs à propos d’eux-mêmes ou des autres ; cela peut signifier l’incapacité d’avoir des sentiments positifs. Ils peuvent se sentir détachés des autres. Altérations de l’éveil et de la réactivité : Une personne atteinte de SSPT peut être facilement irritable ou sujette à des accès de colère. Ils peuvent également adopter un comportement autodestructeur ou sembler paranoïaques parce qu’ils sont trop attentifs à leur environnement. Ils peuvent aussi avoir du mal à se concentrer et sont facilement surpris.

2 façons dont le SSPT modifie votre cerveau



Les deux systèmes nerveux central et autonome peut être altéré par un traumatisme. Cela signifie que la tolérance de votre corps au stress diminue. Mais le SSPT ne signifie pas seulement que vous ne pouvez pas gérer le stress aussi efficacement que les autres. Les traumatismes et le SSPT modifient les structures et le fonctionnement de votre cerveau de deux manières.

Structures et fonctions cérébrales

Les traumatismes peuvent modifier les structures clés du cerveau, qui sont associées au SSPT. Trois des principaux changements sont les amygdale, hippocampe et cortex préfrontal. La l’amygdale est la partie du cerveau chargé de traiter les émotions comme la peur et le plaisir, d’évaluer les menaces et d’activer le système nerveux. La le cortex préfrontal aide aux fonctions cognitives – comme prendre des décisions sur la façon de réagir et déterminer la signification des stimuli. Il est également lié à l’attention, à la mémoire et au contrôle des impulsions. Votre hippocampe est associé à l’apprentissage et à la mémoire.

La recherche sur le SSPT a révélé que le l’amygdale devient hyperactive tandis que le le cortex préfrontal est moins actif. Cela se traduit par une réaction excessive de votre amygdale aux situations et votre cortex préfrontal n’évalue pas les menaces comme elles le devraient.

Neurochimie et sécrétion hormonale

En plus des changements dans la structure du cerveau, il y a aussi des changements dans la neurochimie du cerveau. Les traumatismes affectent le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, entraînant dérégulation neuroendocrinienne. Hormones comme augmentation de l’adrénaline et du cortisol tandis que l’ocytocine diminue.

Il existe plusieurs autres façons dont le SSPT et les altérations des structures cérébrales peuvent modifier la neurochimie du cerveau. La recherche varie dans laquelle les hormones et les neurotransmetteurs sont affectés à quel niveau. Vous pouvez considérer le SSPT et la chimie du cerveau comme un spectre qui peut varier d’une personne à l’autre.

5 façons dont le SSPT change votre corps

Le SSPT ne concerne pas uniquement le cerveau. Les changements physiques dus au SSPT ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Cependant, il y a symptômes physiques et change après que quelqu’un ait subi un traumatisme.

Système immunitaire

Votre système immunitaire change après avoir subi un traumatisme. Des études ont montré que le SSPT est lié à augmentation des marqueurs inflammatoiresqui contribuent à plus d’inflammation dans le corps.

Le développement de la recherche suggère également qu’il existe des preuves que Le SSPT est lié à certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis.

Douleurs musculaires

La douleur et les douleurs musculaires sont parmi les symptômes physiques les plus courants signalés par les personnes atteintes de SSPT. Pour certains, l’événement traumatique peut les avoir laissé avec une douleur chronique. Cependant, douleurs musculaires et douleurs corporelles sont encore signalés par ceux qui n’ont pas subi de blessure signalent encore des douleurs musculaires et des douleurs corporelles. Certains experts suggèrent que cela est dû aux symptômes d’hyperexcitation associés au SSPT qui peuvent laisser les gens nerveux et tendus.

Perturbations de sommeil

Les troubles du sommeil et le SSPT ont une relation à plusieurs facettes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne atteinte de SSPT peut avoir du mal à dormir — des cauchemars aux stress et anxiété votre corps est mis à l’épreuve. Cependant, ne pas dormir suffisamment peut exacerber la fatigue et stresser, aggravation des symptômes du SSPT.

Problèmes gastro-intestinaux

En raison de l’augmentation des hormones de stress et des pro-inflammatoires cytokines associés au SSPT, de nombreuses personnes atteintes de SSPT signalent également des problèmes gastro-intestinaux tels que syndrome de l’intestin irritable. Une étude a révélé que les personnes atteintes de SSPT étaient 25 % plus susceptibles développer un trouble gastro-intestinal.

Hypertension artérielle

Le SSPT a également été associé à l’hypertension artérielle. Lorsque notre réaction de combat ou de fuite bat son plein, notre respiration augmente et notre tension artérielle augmente en raison de la augmentation des hormones. Lorsque cet état se prolonge, votre tension artérielle ne revient pas à la normale comme elle le devrait.

En raison de l’hypertension artérielle, la recherche a montré que les personnes atteintes de SSPT sont également à un risque d’AVC ou maladie cardiovasculaire.

Quel est le traitement du SSPT ?

Bien que vous ne puissiez pas prévenir chaque situation traumatisante ou son impact sur vous, vous pouvez gérer les symptômes du SSPT par la suite. Selon le Département américain des anciens combattants, il existe des interventions réussies pour le SSPT avec une thérapie cognitivo-comportementale, une thérapie de traitement cognitif et une thérapie d’exposition prolongée. Il y a également eu du succès avec la thérapie de désensibilisation et de retraitement des mouvements oculaires et la thérapie d’inoculation de stress pour le SSPT.

Le traitement médicamenteux avec des ISRS et des IRSN, en plus de ces thérapies, peut également être bénéfique pour les personnes atteintes de SSPT.

Thérapies et les médicaments sont les premières lignes de défense contre le SSPT, en particulier lorsque les symptômes affectent négativement leur vie de manière significative. Vous pouvez faire des choses supplémentaires en plus de ces options de traitement pour aider à faire face aux symptômes quotidiens du SSPT.

Adaptation active : Selon le Département américain des anciens combattants, adaptation active est une habitude que vous pouvez prendre pour gérer votre vie quotidienne avec le SSPT. Avec l’adaptation active, vous acceptez que le traumatisme que vous avez vécu a eu un impact sur votre vie et vous essayez d’améliorer les choses.

Selon le Département américain des anciens combattants, adaptation active est une habitude que vous pouvez prendre pour gérer votre vie quotidienne avec le SSPT. Avec l’adaptation active, vous acceptez que le traumatisme que vous avez vécu a eu un impact sur votre vie et vous essayez d’améliorer les choses. Effectuez des examens réguliers du système nerveux : L’idée des examens du système nerveux est que vous activez intentionnellement votre système nerveux parasympathique pour apporter un sentiment de calme à votre journée. Vous pouvez le faire en écoutant votre chanson préférée, en vous promenant ou en faisant quelque chose de créatif.

L’idée des examens du système nerveux est que vous activez intentionnellement votre système nerveux parasympathique pour apporter un sentiment de calme à votre journée. Vous pouvez le faire en écoutant votre chanson préférée, en vous promenant ou en faisant quelque chose de créatif. Yoga et méditation : Les pratiques de pleine conscience comme le yoga et la méditation peuvent être utilisées pour se sentir ancré dans son corps. Ils offrent un moyen d’abaisser votre tension artérielle et de vous concentrer sur votre respiration. Petites études ont trouvé que yoga et méditation peut aider à gérer les symptômes du SSPT, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires.

Les pratiques de pleine conscience comme le yoga et la méditation peuvent être utilisées pour se sentir ancré dans son corps. Ils offrent un moyen d’abaisser votre tension artérielle et de vous concentrer sur votre respiration. Petites études ont trouvé que yoga et méditation peut aider à gérer les symptômes du SSPT, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires. Parlez des déclencheurs : L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de parler de ce qui déclenche votre SSPT avec vos amis et votre famille. Cela aidera vos proches à mieux comprendre votre SSPT et vous aidera à éviter les situations qui pourraient vous déclencher.

L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de parler de ce qui déclenche votre SSPT avec vos amis et votre famille. Cela aidera vos proches à mieux comprendre votre SSPT et vous aidera à éviter les situations qui pourraient vous déclencher. Groupes de soutien: Trouver un groupe de soutien pour le SSPT peut vous aider à entrer en contact avec d’autres personnes ayant vécu des expériences similaires et peut contribuer à votre rétablissement. Bien qu’ils ne vous aident pas à réduire les symptômes, trouver des liens significatifs peut vous aider à vous sentir mieux d’autres façons.

Trop long; n’a pas lu ?

Le SSPT est un état de santé mentale potentiellement débilitant qui se développe après un traumatisme grave. Souvenirs intrusifs, flashbacks et comorbidité conditions comme l’anxiété ou la dépression sont communs. Le SSPT peut avoir un impact sur la capacité d’une personne à s’adapter ou à faire face à la vie quotidienne. Cependant, avec le traitement et le temps, les symptômes diminuent et les gens se rétablissent du SSPT.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.