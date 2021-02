Considérez-les comme des signes avant-coureurs. Quelque chose ne tourne pas rond.

Peut-être que vous ne dormez pas bien ou que vous avez plus de maux de tête que d’habitude. Vous n’avez pas d’appétit et des accès de nausée aussi.

Le stress n’est pas seulement un état d’esprit. C’est quelque chose qui peut créer le chaos dans votre corps. Les experts disent qu’une mauvaise santé physique peut souvent signaler une mauvaise santé mentale.

«Souvent, notre corps essaie de nous communiquer lorsque nous ne sommes pas au bon endroit», a déclaré Vaile Wright, directrice principale de l’innovation en matière de soins de santé à l’American Psychological Association.

L’enquête 2020 Stress in America de l’American Psychological Association a révélé que les Américains ont été gravement touchés par la pandémie de COVID-19 tout en faisant face à d’autres facteurs de stress persistants – tels que la polarisation politique et la discrimination raciale.

L’enquête a révélé que 80% des adultes américains disent que la pandémie de coronavirus est une source importante de stress dans leur vie et 60% ont déclaré que le nombre de problèmes auxquels l’Amérique était confrontée était écrasant.

« Un aboutissement de crises »:L’Amérique est en pleine tourmente et une crise de santé mentale se profile à l’horizon

Espérer:Pourquoi c’est si important

« Nous serions des automates si nous n’avions pas de réaction émotionnelle ou physique face au stress », a déclaré Vanessa Kennedy, directrice de la psychologie à Driftwood, un centre de désintoxication et de santé mentale au Texas. « Mais nous pouvons certainement atténuer la réponse … en nous assurant de nous enregistrer chaque jour et de faire un effort conscient pour vraiment prêter attention à notre corps. »

Inflammation, changements cérébraux: ce que le stress fait sur un corps

Lorsqu’une personne subit un niveau de stress accru, le corps libère des hormones de stress – le cortisol et l’adrénaline sont parmi les plus connus. Cela prépare le corps au combat ou à la fuite, notre réponse évolutive à une menace.

Le problème, dit Kennedy, c’est quand le stress devient chronique. La libération prolongée d’hormones de stress augmente le niveau global d’inflammation dans le corps et peut entraîner des effets sur la santé à plus long terme.

La recherche montre que le stress affecte le système nerveux et peut même provoquer des changements structurels dans le cerveau, ce qui peut changer notre façon de penser et modifier notre mémoire. Le stress peut affaiblir notre système immunitaire, ce qui nous rend plus vulnérables aux maladies. Un stress prolongé peut également exacerber des problèmes de santé préexistants, comme les maladies cardiovasculaires ou les problèmes respiratoires.

Près d’un Américain sur cinq affirme que sa santé mentale est pire maintenant qu’elle ne l’était à la même époque l’année dernière, selon un rapport publié en octobre par l’APA.

« Maintenir un niveau d’hyper excitation n’est pas vraiment durable », a déclaré Wright. « C’est trop. Ça t’épuise. »

Comment analyser votre corps pour le stress

Kennedy a déclaré qu’il était parfois plus facile pour quelqu’un de se concentrer sur les symptômes physiques que d’identifier ce qu’il ressent émotionnellement. C’est pourquoi elle conseille à ses patients d’effectuer un scan corporel quotidien.

« Nous n’allons pas être conscients au jour le jour car nous essayons simplement de mettre un pied devant l’autre sur ce que nous ressentons ou comment nous commençons à avoir un peu plus de tension musculaire », a déclaré Kennedy. .

Pour vous enregistrer, vous devez ralentir. Pendant 15 minutes, dit-elle, restez immobile, présent et faites attention à vos cinq sens.

«Vérifiez avec chaque groupe musculaire, de vos pieds à votre tête», dit-elle. «Vous pouvez remarquer des choses comme: ‘Oh, je sens cette boule dans la gorge, ou’ J’ai un léger mal de tête, allez, ‘ou’ peut-être que j’ai de la fatigue. ‘ »

Vous pouvez également vous demander:

Est-ce que je dors mal?

Est-ce que je mange bien?

Ai-je envie d’aliments malsains?

Est-ce que je grince des dents?

Est-ce que je ressens des courbatures?

Si vous répondez oui à ces questions, alors « votre corps essaie de vous donner le signal que quelque chose doit changer dans l’environnement, ou vous devez changer votre réaction à ce qui se passe dans l’environnement », a déclaré Kennedy.

Kennedy a déclaré que si le stress peut ne pas se sentir bien, les réponses de notre corps à celui-ci sont productives, et probablement finalement une bonne chose si nous pouvons utiliser ces signaux pour changer ce que nous contrôlons. Elle note également que l’une des choses qui peuvent le plus guérir un corps est la connexion à une autre personne.

« Il y a des neurochimiques qui sont libérés dans notre cerveau lorsque nous nous connectons avec d’autres personnes de manière significative », a-t-elle déclaré. « Les relations et la connexion avec les autres sont essentielles. »

Vous pourriez également être intéressé par: