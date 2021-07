Votre code postal pourrait-il valoir 7,3 millions de livres sterling ?

NOUS voulons tous un peu plus d’argent pour profiter de la vie maintenant que les restrictions ont commencé à s’assouplir – mais imaginez gagner une part de 7,3 millions de livres sterling à cause de votre code postal.

Lors de leurs tirages de septembre, People’s Postcode Lottery offre son plus gros prix de tous les temps avec 7,3 millions de livres sterling partagés par un code postal chanceux dans le prix mensuel Postcode Millions.

Votre code postal est votre ticket pour jouer, mais vous devez être inscrit pour avoir une chance de gagner votre part du prix.

Personne n’aime être sur la touche, surtout lorsqu’il s’agit d’un jackpot unique comme celui-ci. Imaginez que vous vous réveillez un matin de septembre et que tous vos voisins soient dans votre rue pour célébrer leur grande victoire et planifier leurs futures vacances et aventures. Vous voudriez célébrer à leurs côtés, n’est-ce pas ?

Votre code postal pourrait-il valoir une part de 7,3 millions de livres sterling ?

Il ne coûte que 10 £ par mois pour participer à tous les tirages, et les codes postaux gagnants sont annoncés chaque jour. Il est facile de s’inscrire en ligne et vous pouvez jouer aussi longtemps que vous le souhaitez, sans obligation ni contrat.

Si vous songez à vous impliquer, les tirages de septembre sont le moment idéal pour le faire. En plus du gros prix de 7,3 millions de livres sterling, un code postal gagnera 30 000 livres sterling chaque samedi et dimanche et 20 codes postaux gagneront 1 000 livres sterling chaque jour. Et c’est pour chaque billet avec lequel vous jouez.

Vous ne faites pas que profiter de vous-même lorsque vous jouez, vous aidez également de bonnes causes. 33% de chaque billet vendu va à des œuvres caritatives et à de bonnes causes. En fait, les joueurs de People’s Postcode Lottery ont collecté jusqu’à présent plus de 750 millions de livres sterling pour plus de 9 000 bonnes causes.

Cliquez ici pour en savoir plus et jouer.